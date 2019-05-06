Болтовня о тестере стратегий МТ5 - страница 12

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Andrey Dik:
Не не, не надо удалять слова Юрия. Он заявляет, что терминал пишет в файл на каждом тике! Это обвинение MQ в непрофессионализме, я хочу понаблюдать что сделает с ним Ренат, на слова которого ссылается Юрий. Не откажите мне в удовольствии насладиться предстоящим зрелищем.
не говорите бред
 
Andrey Dik:
Не не, не надо удалять слова Юрия. Он заявляет, что терминал пишет в файл на каждом тике! Это обвинение MQ в непрофессионализме, я хочу понаблюдать что сделает с ним Ренат, на слова которого ссылается Юрий. Не откажите мне в удовольствии насладиться предстоящим зрелищем.
Это сообщение оставлю. Но, пожалуйста, хватит уже ругаться обоим. Право как дети
 
Artyom Trishkin:
Следите за языком и культурой речи пожалуйста. Здесь технический форум всё же.

Ну а как иначе вроде простое решение статичные исторические файлы многие из которых создаются и обновляются всего раз в жизни, а тут начинаются разговоры глобального масштаба с приведением аргументов что всё караул там гиги туда сюда гоняются, пишется на каждом тике всё и вся.

 
Yuriy Zaytsev:
не говорите бред

Юра. Интересная ветка была - быть может получили б ответ от разработчиков о планах развития тестера МТ5. Но ушли далеко от темы тестера и покатилось...

Понимаю, что тема хранения данных тоже актуальна и интересна, но, блин, не в таком же ключе...

 
Artyom Trishkin:
Это сообщение оставлю. Но, пожалуйста, хватит уже ругаться обоим. Право как дети

да на самом деле я к Андрею вполне по доброму отношусь - он даже не понимает насколько хорошо!

то что он иногда несет - ну - как бы относительно спокойно  - воспринимаю :-)))) Теоретический Диван  у него вполне хорош!

 
Artyom Trishkin:

Юра. Интересная ветка была - быть может получили б ответ от разработчиков о планах развития тестера МТ5. Но ушли далеко от темы тестера и покатилось...

Понимаю, что тема хранения данных тоже актуальна и интересна, но, блин, не в таком же ключе...

Да тема интересная и полезная!

 
Yuriy Zaytsev:

Да тема интересная и полезная!


Просто вы усложняете простые вещи...
 
xxz:

Просто вы усложняете простые вещи...

на самом деле нет,  Мы видели вполне компетентные ответы специалистов , которые  с этим работают уже много лет! и кстати их ответы совпадают с моим видением.

 
xxz:

Просто вы усложняете простые вещи...

Пользуйтесь


 
Yuriy Zaytsev:

на самом деле нет,  Мы видели вполне компетентные ответы специалистов , которые  с этим работают уже много лет! и кстати их ответы совпадают с моим видением.

Жаль, что опыта не хватает, что бы сравнивать с видением. Обычно опыт меняет видение, а наоборот бывает только у шизофреников. Вы так и не провели опыт с ссылками на общую папку.
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