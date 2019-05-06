Болтовня о тестере стратегий МТ5 - страница 12
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Не не, не надо удалять слова Юрия. Он заявляет, что терминал пишет в файл на каждом тике! Это обвинение MQ в непрофессионализме, я хочу понаблюдать что сделает с ним Ренат, на слова которого ссылается Юрий. Не откажите мне в удовольствии насладиться предстоящим зрелищем.
Не не, не надо удалять слова Юрия. Он заявляет, что терминал пишет в файл на каждом тике! Это обвинение MQ в непрофессионализме, я хочу понаблюдать что сделает с ним Ренат, на слова которого ссылается Юрий. Не откажите мне в удовольствии насладиться предстоящим зрелищем.
Следите за языком и культурой речи пожалуйста. Здесь технический форум всё же.
Ну а как иначе вроде простое решение статичные исторические файлы многие из которых создаются и обновляются всего раз в жизни, а тут начинаются разговоры глобального масштаба с приведением аргументов что всё караул там гиги туда сюда гоняются, пишется на каждом тике всё и вся.
не говорите бред
Юра. Интересная ветка была - быть может получили б ответ от разработчиков о планах развития тестера МТ5. Но ушли далеко от темы тестера и покатилось...
Понимаю, что тема хранения данных тоже актуальна и интересна, но, блин, не в таком же ключе...
Это сообщение оставлю. Но, пожалуйста, хватит уже ругаться обоим. Право как дети
да на самом деле я к Андрею вполне по доброму отношусь - он даже не понимает насколько хорошо!
то что он иногда несет - ну - как бы относительно спокойно - воспринимаю :-)))) Теоретический Диван у него вполне хорош!
Юра. Интересная ветка была - быть может получили б ответ от разработчиков о планах развития тестера МТ5. Но ушли далеко от темы тестера и покатилось...
Понимаю, что тема хранения данных тоже актуальна и интересна, но, блин, не в таком же ключе...
Да тема интересная и полезная!
Да тема интересная и полезная!
Просто вы усложняете простые вещи...
Просто вы усложняете простые вещи...
на самом деле нет, Мы видели вполне компетентные ответы специалистов , которые с этим работают уже много лет! и кстати их ответы совпадают с моим видением.
Просто вы усложняете простые вещи...
Пользуйтесь
на самом деле нет, Мы видели вполне компетентные ответы специалистов , которые с этим работают уже много лет! и кстати их ответы совпадают с моим видением.