Болтовня о тестере стратегий МТ5 - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сначала я думал что речь о загруженной истории для тестера, а вы с Андреем перевели разговор на запись истории во время работы терминала.
В принципе пусть они пишут каждый свою историю, но если надо подгрузить историю с сервера ДЦ то тут уже получается так, что попользовался одним тестером, потом пришлось, не важно по какой причине, запустить тестер другого терминала... и опять в него приходится грузить имеющуюся историю. Вот вместо этого и желательно показать путь к той папке с загруженными историческими данными и не загружать их второй и больше раз.
Или ещё лучше в общей папке сделать отдельный каталог в который будет грузиться эта история разделённая по ДЦ. Да и периодическую синхронизацию истории из терминалов, хоть из xxxx штук, с той историей которую подготовили для тестера не сложно сделать, ну так на мой взгляд дилетанта.
Да именно об этом и была речь! Если же говорить об общей истории на чтение - то никаких проблем не вижу.
--
с этим ( на чтение) можно поиграть , а если на запись то только не ОДНОВРЕМЕННО с нескольких терминалов.
А вот писать историю во время работы терминалов о одну общую базу - тут как раз не получится - без специальных мер - выше по ветке размазаны мои посты, в которых это поясняли сначала я - потом Ренат и Слава.
И я не прячусь за их авторитет - это и так очевидно и понятно для любого человека , который занимался разработкой высоко-нагруженных приложений и баз данных, конкурирующих в один момент времени за один общий ресурс.
Просьба прекратить балаган и взаимные оскорбления.
Все стороны высказались.
Лучше сменим тему - в следующем билде откроем аналог History Center в MetaTrader 5. Потом будут кастомные инструменты и кастомные датафиды.
Просьба прекратить балаган и взаимные оскорбления.
Все стороны высказались.
Лучше сменим тему - в следующем билде откроем аналог History Center в MetaTrader 5. Потом будут кастомные инструменты и кастомные датафиды.
Хоть и не совсем понял что пообещали, но звучит обнадёживающе!!!
Просьба прекратить балаган и взаимные оскорбления.
Все стороны высказались.
Лучше сменим тему - в следующем билде откроем аналог History Center в MetaTrader 5. Потом будут кастомные инструменты и кастомные датафиды.
Давно очень - был такой продукт для MT4 Data Center , на машине ставилось специальное приложение Data Center , на него натравливались мт4 терминалы стоящие на машине пользователя , либо в какой то сети , при этом база котировок была единая и находилась в Data Center.
А уже Data Center общался с сервером брокера.
Подскажите, мультивалютный бот, в OnInit создаются хендлы индикатора:
Вопрос: как применить шаблон ко всем графикам, на которых идёт тестирование?
Спасибо!
Подскажите, мультивалютный бот, в OnInit создаются хендлы индикатора:
Вопрос: как применить шаблон ко всем графикам, на которых идёт тестирование?
Спасибо!
Пока никак. В будущем будет возможно.
Отлично, будем ждать!
Тогда пока вы здесь, скажите, каким образом можно увидеть итоги тестирования по каждому символу в конце теста, кто сливал, а кто зарабатывал.
Спасибо!
Отлично, будем ждать!
Тогда пока вы здесь, скажите, каким образом можно увидеть итоги тестирования по каждому символу в конце теста, кто сливал, а кто зарабатывал.
Спасибо!
По-моему, никак.
Я для этого - сделал специальный класс, который анализирует историю по каждому символу.
По-моему, никак.
Я для этого - сделал специальный класс, который анализирует историю по каждому символу.
Подробнее пожалуйста расскажите. На тесте 24 символа, и в конце не видно что и к чему, какой выбросить, а какой заменить.
Спасибо!
Подробнее пожалуйста расскажите. На тесте 24 символа, и в конце не видно что и к чему, какой выбросить, а какой заменить.
Спасибо!
Что с вами происходит ?
Разве трудно написать несколько строк кода и собирать в массив то, что нужно вывести после теста. Это же займет всего 5 минут.