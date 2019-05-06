Болтовня о тестере стратегий МТ5 - страница 17

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Alexey Viktorov:

Сначала я думал что речь о загруженной истории для тестера, а вы с Андреем перевели разговор на запись истории во время работы терминала.

В принципе пусть они пишут каждый свою историю, но если надо подгрузить историю с сервера ДЦ то тут уже получается так, что попользовался одним тестером, потом пришлось, не важно по какой причине, запустить тестер другого терминала... и опять в него приходится грузить имеющуюся историю. Вот вместо этого и желательно показать путь к той папке с загруженными историческими данными и не загружать их второй и больше раз.

Или ещё лучше в общей папке сделать отдельный каталог в который будет грузиться эта история разделённая по ДЦ. Да и периодическую синхронизацию истории из терминалов, хоть из xxxx штук, с той историей которую подготовили для тестера не сложно сделать, ну так на мой взгляд дилетанта.

Да именно об этом и была речь!  Если же говорить об общей истории на чтение - то никаких проблем не вижу.

--

с этим ( на чтение) можно поиграть ,  а если на запись  то только не ОДНОВРЕМЕННО с нескольких терминалов.

А вот писать историю во время работы терминалов о одну общую базу  - тут как раз не получится - без специальных мер - выше по ветке размазаны мои посты,  в которых это поясняли сначала я - потом  Ренат и Слава.

И я не прячусь за их авторитет -  это и так очевидно и понятно для любого человека , который занимался разработкой высоко-нагруженных приложений и баз данных, конкурирующих в один момент времени за один общий ресурс.

 

Просьба прекратить балаган и взаимные оскорбления.

Все стороны высказались.



Лучше сменим тему - в следующем билде откроем аналог History Center в MetaTrader 5. Потом будут кастомные инструменты и кастомные датафиды.
 
Renat Fatkhullin:

Просьба прекратить балаган и взаимные оскорбления.

Все стороны высказались.



Лучше сменим тему - в следующем билде откроем аналог History Center в MetaTrader 5. Потом будут кастомные инструменты и кастомные датафиды.

Хоть и не совсем понял что пообещали, но звучит обнадёживающе!!!
 
Renat Fatkhullin:

Просьба прекратить балаган и взаимные оскорбления.

Все стороны высказались.



Лучше сменим тему - в следующем билде откроем аналог History Center в MetaTrader 5. Потом будут кастомные инструменты и кастомные датафиды.

Давно очень -  был такой продукт для  MT4  Data Center  ,  на машине ставилось  специальное приложение Data Center , на него натравливались мт4 терминалы стоящие на машине пользователя , либо в какой то сети , при этом база котировок была единая и находилась в  Data Center.

А уже Data Center общался с сервером брокера.


 

Подскажите, мультивалютный бот, в OnInit создаются хендлы индикатора:

int OnInit()
 {
//-
 CountSymbol=ArraySize(SymbTrade);
// Создадим хендлы
 for(int i=0;i<CountSymbol;i++) {
  ArrayResize(ma_Fast,i+1);
   ma_Fast[i]=iOsMA(SymbolTransf(SymbTrade[i]),PERIOD_CURRENT,Fast,Slow,Signal,Price); 
   if(ma_Fast[i]==INVALID_HANDLE) {
    Alert("Failed to create handle of the indicator:"," Symbol=",SymbolTransf(SymbTrade[i]),", Period=",sTF(Period()),", Error=",GetLastError());
    return(INIT_FAILED);
   }
 }
 //-
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }

Вопрос: как применить шаблон ко всем графикам, на которых идёт тестирование?

Спасибо!

 
Vitaly Muzichenko:

Подскажите, мультивалютный бот, в OnInit создаются хендлы индикатора:

Вопрос: как применить шаблон ко всем графикам, на которых идёт тестирование?

Спасибо!

Пока никак. В будущем будет возможно.
 
Slava:
Пока никак. В будущем будет возможно.

Отлично, будем ждать!

Тогда пока вы здесь, скажите, каким образом можно увидеть итоги тестирования по каждому символу в конце теста, кто сливал, а кто зарабатывал.

Спасибо!

 
Vitaly Muzichenko:

Отлично, будем ждать!

Тогда пока вы здесь, скажите, каким образом можно увидеть итоги тестирования по каждому символу в конце теста, кто сливал, а кто зарабатывал.

Спасибо!

По-моему, никак.

Я для этого - сделал специальный класс, который анализирует историю по каждому символу.

 
George Merts:

По-моему, никак.

Я для этого - сделал специальный класс, который анализирует историю по каждому символу.

Подробнее пожалуйста расскажите. На тесте 24 символа, и в конце не видно что и к чему, какой выбросить, а какой заменить.

Спасибо!

 
Vitaly Muzichenko:

Подробнее пожалуйста расскажите. На тесте 24 символа, и в конце не видно что и к чему, какой выбросить, а какой заменить.

Спасибо!


Что с вами происходит ?

Разве трудно написать несколько строк кода и собирать в массив то, что нужно вывести после теста. Это же займет всего 5 минут.

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