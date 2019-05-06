Болтовня о тестере стратегий МТ5 - страница 9

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Andrey Dik:

Извините, что это? Оверпрайс?
Я работаю с специализированным хостингом, который может разместить VPS где удобно для клиента, NY4, LD4, поэтому дорого, но зато быстро (пинг 0-1мс).

Оверпрайс - излишне высокая цена.

Поиграйтесь с визуализатор нашего VPS: там вообще сеть по всему миру и точные тайминги с учетом топологии серверов всех MetaTrader брокеров

Стоит 10 долларов и доступны все физические ядра. Важное уточнение, что мы показываем чистое время в серверном протоколе, а не сетевой пинг, который практически всегда ниже фактического.

 
Yuriy Zaytsev:

Вы говорите о чтении истории из одной зоны   - из одной папки для группы терминалом  ,  история она не меняется , это как раз решается без проблем.  Про настраиваемый  мапинг давно известно.

Это  не то ,  вы одним терминалом прогрузили историю а потом к ней ссылаетесь из других - эка невидаль... это как раз не проблема

Вы зачем на попятную пошли? :)))

Или не внимательно читали? Лишь бы поспорить и при этом не ставить на спор деньги? Юрий, Вы как пацан малолетний, чеслово.

 
Andrey Dik:

Вот видите, Юрий, решения есть! А ведь всё это можно было получить из "коробки" в МТ!

Просто идеология такая у МТ, он не подразумевает наличия нескольких копий запущенных терминалов, поэтому и не ставится задача доступа к единой базе данных.

Вы запишите 100 тиков от 100 терминалов  в один файл...  в один момент времени. и так что бы не нарушить ничего.

Vasiliy Sokolov:


Делал как-то вот такую штуку: https://www.mql5.com/ru/articles/1316#c4_1

Понятно что без БД, единственный способ адекватного обмена между терминалами без dll, это блокировка одного файла и конкурирование за доступ к нему вроде вот такой жести:

Есть умельцы организовывающие синхронизацию торгового окружения через WebRequest и промежуточный сервер (смотрим копировщики сделок в Маркете).

Понятно, что все это медленно и протирает дырки на винтах пользователей, но что поделать если БД нам так и не дали (и не дадут).

Это все как раз понятно!

Мы о штатном терминале  - который  собирает тики в одну точку...  и если 100 терминалов начнет писать в один файл   один и тот же тик ! что получится ?

а читать общую историю уже не изменяемую из мапированного ресурса ( папки ) -  это реально не проблема. ( причем эту историю формировать из одного терминала  а не из 100 и сразу )

Андрей  а может вы путаете  чтение с общего HISTOR  -  и запись в файл ?

 
Renat Fatkhullin:

Оверпрайс - излишне высокая цена.

Поиграйтесь с визуализатор нашего VPS: там вообще сеть по всему миру и точные тайминги с учетом топологии серверов всех MetaTrader брокеров

Стоит 10 долларов и доступны все физические ядра. Важное уточнение, что мы показываем чистое время в серверном протоколе, а не сетевой пинг, который практически всегда ниже фактического.

Ваш хостинг - замечательное специфичное решение, когда нужно настроить советник, отправить его на хостинг и забыть. Лучшее решение для таких задач.

Но оно, к сожалению, не подходит, когда нужен доступ нескольких терминалов друг к другу. Отчасти это от того, что в терминале МТ нет возможности подключения к нескольким счетам одновременно. Есть и другие задачи, не совместимые с Вашим VPS.

Кстати, Вашим визуализатором VPS активно пользуюсь, классная штука.

 
Andrey Dik:

Вы зачем на попятную пошли? :)))

Или не внимательно читали? Лишь бы поспорить и при этом не ставить на спор деньги? Юрий, Вы как пацан малолетний, чеслово.

вы давайте вменяемый ответ!

КАК ВЫ ЗАПИШИТЕ В БАЗУ ТИК от инструмента ! который  должен хранится  в базе  ОДНОЙ записью с одним ID

при это у вас 100 терминалов делают INSERT  ...

 
Yuriy Zaytsev:

Вы запишите 100 тиков от 100 терминалов  в один файл...  в один момент времени. и так что бы не нарушить ничего.

Это все как раз понятно!

Мы о штатном терминале  - который  собирает тики в одну точку...  и если 100 терминалов начнет писать в один файл   один и тот же тик ! что получится ?

а читать общую историю уже не изменяемую из мапированного ресурса ( папки ) -  это реально не проблема. ( причем эту историю формировать из одного терминала  а не из 100 и сразу )

Андрей  а может вы путаете  чтение с общего HISTOR  -  и запись в файл ?

Давайте не будем дурака включать, ладно? Это не к лицу бородатым но уже лысым дядькам. Я четко выразился - создается общая папка с историческими данными и терминалы отлично работают с ней по ссылке, никаких проблем с доступом нет. Это реально экономит дисковое пространство, которое очень ограничено.
 
Yuriy Zaytsev:

вы давайте вменяемый ответ!

КАК ВЫ ЗАПИШИТЕ В БАЗУ ТИК от инструмента ! который  должен хранится  в базе  ОДНОЙ записью с одним ID

при это у вас 100 терминалов делают INSERT  ...

Вы же не хотите спорить! Скакого перепугу я должен разжёвывать бесконечно одно и тоже и при том бесплатно?!

Напоминаю и предупреждаю - Вы занимаете неверную и вредную позицию для развития МТ.

 
Andrey Dik:
Давайте не будем дурака включать, ладно? Это не к лицу бородатым но уже лысым дядькам. Я четко выразился - создается общая папка с историческими данными и терминалы отлично работают с ней по ссылке, никаких проблем с доступом нет. Это реально экономит дисковое пространство, которое очень ограничено.

у вас 100 терминалов одновременно пишут в историю ?

--

Вы пожалуйста  сами  дурака не включайте  -  просто ответ хочется

     давайте вменяемый ответ!  КАК ВЫ ЗАПИШИТЕ В БАЗУ ДАННЫХ ТИК  от инструмента -  который  должен хранится  в базе  в виде ОДНОЙ записи и  с одним ID

при это у вас 100 терминалов одновременно делают INSERT в одну и ту же таблицу  по этому инструменту ...

p.s.

у меня решение есть  - ваше интересует

 
Yuriy Zaytsev:

у вас 100 терминалов одновременно пишут в историю ?

--

Вы пожалуйста  сами  дурака не включайте  -  просто ответ хочется

     давайте вменяемый ответ!  КАК ВЫ ЗАПИШИТЕ В БАЗУ ДАННЫХ ТИК  от инструмента -  который  должен хранится  в базе  в виде ОДНОЙ записи и  с одним ID

при это у вас 100 терминалов одновременно делают INSERT в одну и ту же таблицу  ...

Отвечу за Андрея. Если мы работаем через файлы, то ни о каком одновременном INSERT речи не идет. INSERT сделает только тот поток, который получит доступ к файлу самым первым. Остальные получат INVALID_HANDLE и не смогут сделать запись. Поток получивший хендл сможет сделать проверку: существует ли уже его запись в файле или нет (предположим, что мы знаем как определяется уникальность каждой записи). Далее дело техники: если записи нет - записываем, если запись уже кем-то сделана, закрываем хендл.

Другой вопрос что делать сразу 100 писателей и 100 читателей как минимум не рационально и чревато потенциальными проблемами. Писатель если это возможно, должен быть один. Выяснить, кого назначить писателем из 100 потоков тоже вполне можно. 

p.s. Насчет конкурентного доступа к СУБД ни один десяток страниц исписан, поэтому эту тему затрагивать не будем. Тем более раз в MQL нет БД то и предмета обсуждения тоже нет.

 
Vasiliy Sokolov:

Отвечу за Андрея. Если мы работаем через файлы, то ни о каком одновременном INSERT речи не идет. INSERT сделает только тот поток, который получит доступ к файлу самым первым. Остальные получат INVALID_HANDLE и не смогут сделать запись. Поток получивший хендл сможет сделать проверку: существует ли уже его запись в файле или нет (предположим, что мы знаем как определяется уникальность каждой записи). Далее дело техники: если записи нет - записываем, если запись уже кем-то сделана, закрываем хендл.

Другой вопрос что делать сразу 100 писателей и 100 читателей как минимум не рационально и чревато потенциальными проблемами. Писатель если это возможно, должен быть один. Выяснить, кого назначить писателем из 100 потоков тоже вполне можно.  

вот я об этом!  и об этом

Василий,  то что конкурировать за файл из 100 терминалов возможно , это понятно.

то что можно из одного терминала гонять сделки в другой копировальщиком - это иная фишка


Вопрос о том - что сам терминал ( если МТ4  )  то он пишет тики в файл ticks.raw  ...  

а  если в файл     {ТЕРМИНА}\history\{броке}\tiscks.raw  будет пытаться писать сразу 100 терминалов - произойдет косяк

вот мне кажется - именно это Андрей и не понимает 


Слышу снова , как натужно скрипит  теоретический диван под Андреем.

p.s.

Андрей , Вы ушли за смазкой для дивана ?

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