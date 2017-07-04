Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 28
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Стоп, стоп и ещё раз стоп.
Решили ведь без ограничений, но победители будут в нескольких номинация) прям как в премии оскар, лучшая просадка, лучшая загрузка депозита, ну и в конце: лучший нагибатор депозитов)
Я предлагаю никого не дисквалифицировать (за исключением ухода баланса в 0 )))))
Также можно определять несколько победителей:
- самая чистая торговля (максимальный баланс при минимальной нагрузке на депозит)
- самая прибыльная торговля (максимальный баланс)
- самые точные входы (у кого больше всего прибыльных трейдов)
и т. д.
А потом по общим результатам (итоговая таблица) еще и голосование устроить )))))
Я предлагаю никого не дисквалифицировать (за исключением ухода баланса в 0 )))))
Также можно определять несколько победителей:
- самая чистая торговля (максимальный баланс при минимальной нагрузке на депозит)
- самая прибыльная торговля (максимальный баланс)
- самые точные входы (у кого больше всего прибыльных трейдов)
и т. д.
А потом по общим результатам (итоговая таблица) еще и голосование устроить )))))
Стоп, стоп и ещё раз стоп.
Решили ведь без ограничений, но победители будут в нескольких номинация) прям как в премии оскар, лучшая просадка, лучшая загрузка депозита, ну и в конце: лучший нагибатор депозитов)
хочу ОскаррррТраде по любой номинации :-) , сейчас еще придет Леша Волчанский и придумает еще одну номинацию , у него креативные мысли!
Да я вообще за здоровый кипишь, пусть буде : Спокойно - интересно, интересно - волнующе, мурашки по коже , очень ровно и стабильно, максимально комфортно по возможности всем.
2 номинации - мне нравится.
И волки целы и овцы сыты ))
Торгуешь так аккуратно торгуешь, потом БАМ! превысил просадку, шарп не в дуду, и погнал по второй номинации оленей!
2 номинации - мне нравится.
И волки целы и овцы сыты ))
Торгуешь так аккуратно торгуешь, потом БАМ! превысил просадку, шарп не в дуду, и погнал по второй номинации оленей!
Идея была в том что бы как можно шире круг участников мог быть. Трудно бывает удержать просадку не более 20%
Ну про волков я сказал
mmmoguschiy-new
Добро пожаловать в майский чемпионат
У вас будет реальны шанс взорвать форум показательной торговлей и неувядаемая слава шлейфом многие годы будет вас преследовать. И конечно вам светит гарантированное внимание инвесторов, тролей, женщин молодых и с хорошей крепкой выдержкой как коллекционное вино! А в ветке прогнозов у вас будет почетное место и все будут прислушиваться, почтительно кланяться записывая ход ваших мыслей.
Всех кто участвовал в Апреле - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...
Мониторинг в Мае планируется аналогичный http://mvs.hol.es/Monitoring/ для мая планируется другая ссылка.
Trading Championship May
Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба по записи на 13-е место. чуть позже табличку заполню ( пока фиксирую как есть )