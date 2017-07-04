Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 28

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Делайте как хотите, только не забудьте оповестить, пжста
 

Стоп, стоп и ещё раз стоп.

Решили ведь без ограничений, но победители будут в нескольких номинация) прям как в премии оскар, лучшая просадка, лучшая загрузка депозита, ну и в конце: лучший нагибатор депозитов)

 

Я предлагаю никого не дисквалифицировать (за исключением ухода баланса в 0 )))))

Также можно определять несколько победителей:

- самая чистая торговля (максимальный баланс при минимальной нагрузке на депозит)

- самая прибыльная торговля (максимальный баланс)

- самые точные входы (у кого больше всего прибыльных трейдов)

и т. д.

А потом по общим результатам (итоговая таблица) еще и голосование устроить )))))

 
Uladzimir Kirychenka:

Я предлагаю никого не дисквалифицировать (за исключением ухода баланса в 0 )))))

Также можно определять несколько победителей:

- самая чистая торговля (максимальный баланс при минимальной нагрузке на депозит)

- самая прибыльная торговля (максимальный баланс)

- самые точные входы (у кого больше всего прибыльных трейдов)

и т. д.

А потом по общим результатам (итоговая таблица) еще и голосование устроить )))))

Максимум две номинации - больше перебор 
 
Vitaly Muzichenko:

Стоп, стоп и ещё раз стоп.

Решили ведь без ограничений, но победители будут в нескольких номинация) прям как в премии оскар, лучшая просадка, лучшая загрузка депозита, ну и в конце: лучший нагибатор депозитов)

 хочу ОскаррррТраде  по любой номинации :-) , сейчас еще придет Леша Волчанский и придумает  еще одну номинацию , у него креативные мысли!

Да я вообще за здоровый кипишь, пусть буде :  Спокойно - интересно,  интересно - волнующе,  мурашки по коже , очень ровно  и  стабильно,   максимально комфортно по возможности всем.

 
Решил такой поучаствовать. Выбрал стабильную, умеренную и ровную стратегию. Проиграл по всем номинациям.
 

2 номинации - мне нравится.

И волки целы и овцы сыты ))

Торгуешь так аккуратно торгуешь, потом БАМ! превысил просадку, шарп не в дуду, и погнал по второй номинации оленей!

 
Igor Volodin:

2 номинации - мне нравится.

И волки целы и овцы сыты ))

Торгуешь так аккуратно торгуешь, потом БАМ! превысил просадку, шарп не в дуду, и погнал по второй номинации оленей!

Идея была в том что бы как можно шире круг участников мог быть.  Трудно бывает  удержать просадку не более  20%
 
Yuriy Zaytsev:
Идея была в том что бы как можно шире круг участников мог быть.  Трудно бывает  удержать просадку не более  20%

Ну про волков я сказал
 

mmmoguschiy-new

Добро пожаловать в майский чемпионат  

У вас будет реальны шанс взорвать форум показательной торговлей и неувядаемая слава шлейфом многие годы будет вас преследовать. И конечно вам светит гарантированное внимание инвесторов, тролей, женщин  молодых  и  с  хорошей крепкой выдержкой как коллекционное вино! А в ветке прогнозов у вас будет почетное место и все будут прислушиваться, почтительно кланяться   записывая ход ваших мыслей.


Всех кто участвовал в Апреле  - переходят на май. Кто будет в мае автоматом но по желанию в следующий за маем чемпионат ...

Мониторинг в  Мае планируется аналогичный  http://mvs.hol.es/Monitoring/   для мая планируется другая ссылка.

Trading Championship   May

Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.  Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом. Но  можно в более свободной формю.  ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017

 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

     Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4  РЕШЕНА проблема с задержками котировок.

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5  Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5  
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4
 
 4Alexey Volchanskiy
   
 5

Denis Chugrin

   
 6

Alexander Ivanov

   
 7

Vladimir Zubov

 MetaTrader 4  
 8

Serhii Shevchuk

   
 9Vitaly Muzichenko MetaTrader 4  
 10

Vladimir Gorbachev

  https://www.mql5.com/ru/signals/288688 
 11Vladislav Andruschenko   
 12Veniamin Skrepkov   
 13  Renat Akhtyamov   попросил записать сюда, размочили пустоту
 14Igor Volodin MetaTrader 5  
 15Andrey Dik MetaTrader 5
 
 16Alexandr Saprykin MetaTrader 4
 
 17Vyacheslav Kornev MetaTrader 4
 
 18Sergey Gritsay MetaTrader 5
 
 19Mikhail Goryunov MetaTrader 4
 
 20Alexey Kozitsyn MetaTrader 5
 
 21Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4
 
 22
Yury Kirillov MetaTrader 5
 
 23
Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4
 
 24Vladimir Pastushak MetaTrader 4
 
 25Igor Rybakov MetaTrader 4
 
 26Gennady Sergienko MetaTrader 4
 
 27Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4
 
 28 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4
 
 29Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4
 
 30Sergey Don
 MetaTrader 4

 
 31Alexander Laur
 MetaTrader 5 

 
 32Natalya Kostenko MetaTrader 4  
 
 33 Aleksey Vakhrushev ?  
 34Oleg Tsarkov
 MetaTrader 5
 https://www.mql5.com/ru/signals/288311 
 35 Uladzimir Kirychenka   
 36mmmoguschiy-new
   



Есть тонкость , развернулась нешуточная борьба  по записи на 13-е место.  чуть позже табличку заполню ( пока фиксирую как есть )

 


Запись на 13-место  
Ник
 Примечание
 1
  Апрель
 Место пустовало
 
 2
  Май Renat Akhtyamov
 3
  Следующий - пока не уточняется месяц Июнь ?
Andrey Dik
 4
 пока не уточняется месяц Июль ?
Roman Shiredchenko 
 5
 пока не уточняется месяц Август
Реter Konow 
 6 пока не уточняется месяц Сентябрь ?
Yuliya Vinnitskaya 
 7
   
Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
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Конкурс на демо-счетах MetaQuotes №1 Старт: 27.03.2017 - Финиш: 28.04.2017 Регистрация до: 10.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал...
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