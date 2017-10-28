Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 37
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Нет. Лиса такая же, 52.0.1 (64-бит)
Может в настройках какая нибудь волшебная галочка не включена или отключена,
при одинаковых версиях легко сравнить, могу помочь.
Может в настройках какая нибудь волшебная галочка не включена или отключена,
при одинаковых версиях легко сравнить, могу помочь.
У меня хром. Тоже зашел на сайт мониторинга. Сортировки нет.
Добрый день!
А меня включите, https://www.mql5.com/ru/signals/284321
вроде по правилам открыл кажется.Странно, с сайта Метатрейдер скачал мт4 , но запустилось МТ5.... И на мт5 начал спарринг.
У меня хром. Тоже зашел на сайт мониторинга. Сортировки нет.
Добрый день!
А меня включите, https://www.mql5.com/ru/signals/284321
вроде по правилам открыл кажется.Странно, с сайта Метатрейдер скачал мт4 , но запустилось МТ5.... И на мт5 начал спарринг.
Добавлено!
У меня хром. Тоже зашел на сайт мониторинга. Сортировки нет.
Сортировка ручками к концу дня по приросту. Автоматом сортировать просто так не получиться.
Добрый день!
А меня включите, https://www.mql5.com/ru/signals/284321
вроде по правилам открыл кажется.Странно, с сайта Метатрейдер скачал мт4 , но запустилось МТ5.... И на мт5 начал спарринг.
Добавлено!
Сортировка ручками к концу дня по приросту. Автоматом сортировать просто так не получиться.
Спасибо. )
Ситуация на сейчас, рейтинг сортирован по приросту
Yuriy Zaytsev впереди - поздравляю, Vladimir Zubov почему-то остановился, хотя не всё потеряно - месяц впереди. Евгений пока не стартовал - выжидает)