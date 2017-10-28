Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 37

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Andrey Dik:
Нет. Лиса такая же, 52.0.1 (64-бит)

Может в настройках какая нибудь волшебная галочка не включена или отключена,

при одинаковых версиях легко сравнить,  могу помочь.

 
Yuriy Zaytsev:

Может в настройках какая нибудь волшебная галочка не включена или отключена,

при одинаковых версиях легко сравнить,  могу помочь.


У меня хром. Тоже зашел на сайт мониторинга. Сортировки нет.
 

Добрый день!


А меня включите, https://www.mql5.com/ru/signals/284321

вроде по правилам открыл кажется.

Странно,  с сайта Метатрейдер скачал мт4 , но запустилось МТ5.... И на мт5 начал спарринг.
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring turnir show
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring turnir show
  • Alexander Ivanov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Sparring turnir show для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Alexandr Saprykin:

У меня хром. Тоже зашел на сайт мониторинга. Сортировки нет.
У меня тоже хром, но, сортировка нормальная.
 
Alexander Ivanov:

Добрый день!


А меня включите, https://www.mql5.com/ru/signals/284321

вроде по правилам открыл кажется.

Странно,  с сайта Метатрейдер скачал мт4 , но запустилось МТ5.... И на мт5 начал спарринг.

Добавлено!

Alexandr Saprykin:

У меня хром. Тоже зашел на сайт мониторинга. Сортировки нет.

Сортировка ручками к концу дня по приросту. Автоматом сортировать просто так не получиться.

 
Alexander Ivanov:

Добрый день!


А меня включите, https://www.mql5.com/ru/signals/284321

вроде по правилам открыл кажется.

Странно,  с сайта Метатрейдер скачал мт4 , но запустилось МТ5.... И на мт5 начал спарринг.
Уже давно на сайте вместо мт4 скачивается мт5
 
Vitaly Muzichenko:

Добавлено!

Сортировка ручками к концу дня по приросту. Автоматом сортировать просто так не получиться.


Спасибо. )
 

Ситуация на сейчас, рейтинг сортирован по приросту


Yuriy Zaytsev впереди - поздравляю, Vladimir Zubov почему-то остановился, хотя не всё потеряно - месяц впереди. Евгений пока не стартовал - выжидает)
[Удален]  
За что Юрия забанили?(Звучит,как посадили...)
 
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