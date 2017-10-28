Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 34

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Мониторинг счетов участников.

№  Участники чемпионата
% роста
Эквити
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете
Примечание 
 1Server Muradasilov 0%

11 223.67 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
 2Yuriy Zaytsev 13.39%

11 211.22 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaevнет старта

10 000.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik 0%

 9 900.00 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin 1.76%

10 162.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin 0.00%

7 914.90 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev  -4.51%

9 548.82 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko 2.28%

9 764.44 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay 0.51%

9 962.18 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov  -27.37%

6 042.72 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov 1.05%

10 105.12 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875
 
 12Alexey Kozitsyn -1.67%

9 833.34 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/28383 

    
 
 14Vladimir Lekhovitser 4.53%

10 100.04 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 


   
 

Плечо 100

депо 10000$

сервер MetaQuotes-Demo

зарегистрировать сигнал , что то типа   https://www.mql5.com/ru/signals/282872

старт конкурса 27.03.2017  - завершение 28.04.2017

МОЖНО РАБОТАТЬ РУКАМИ! 

запись идет до 10.04.2017

 



Место пока ставлю не по эквити а по жирку

Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
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Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал
 
Yuriy Zaytsev:

Ваша лошадь не стартовала, она медленно двинулась в путь, никто даже не заметил  старт и ее робкий и тихий шаг.

При этом она постоянно останавливается у зрительских трибун и постоянно кушает  цветы в горшочках,  которые призваны украшать стадион.

С почином!

Пускай кушает, лишь бы в коня корм.

Открылся врукопашную, что бы зрители не гундели.))

 
Vitaly Muzichenko:
Просто становиться иногда страшно, что шанс выиграть уменьшается, первый конкурент - Зайцев, второй - вы с Евгением. 
Сейчас у Евгения шансов больше, чем у нас с Юрием. Мой рукопашный "конь" уже взбрыкнул.
 
Andrey Dik:

Пускай кушает, лишь бы в коня корм.

Открылся врукопашную, что бы зрители не гундели.))

Зрители успокоились, сходили в буфет и купили уже вторую  порцию попкорна , первый уже вышел ,  старт был очень волнующий.

 

Пожалуй так информативней и быстрей

 
Портфельный мониторинг будет когда нибудь? Ау, зрители, администрация есть среди вас? Вон те ребята на втором ряду, в черных пиджаках и в черных очках уж очень странно себя ведут, не едят попкорн, не пьют пиво, не гудят в дутки и не улюлюкают, уж очень они похожи на администрацию.
 
Yuriy Zaytsev:

Пожалуй так информативней и быстрей


Действительно, так наглядней)
 
Alexandr Saprykin:

Действительно, так наглядней)

хм только сейчас разглядел , моя лошадь оказывается впереди  -  черт подери, а это дурной знак кстати, надо было пустить кого нибудь вперед.

Вон Dik плетётся сзади , это он специально так, выжидает, силы бережет. Явно что то задумал.

 
Yousufkhodja Sultonov:
https://www.mql5.com/ru/signals/284111

Мониторинг счетов участников.

№  Участники чемпионата
% роста
Эквити
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете
Примечание 
 1Server Muradasilov 0%

11 223.67 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
 2Yuriy Zaytsev 13.39%

11 211.22 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaevнет старта

10 000.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik 0%

 9 900.00 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin 1.76%

10 162.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin 0.00%

7 914.90 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev  -4.51%

9 548.82 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko 2.28%

9 764.44 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay 0.51%

9 962.18 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov  -27.37%

6 042.72 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov 1.05%

10 105.12 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875
 
 12Alexey Kozitsyn -1.67%

9 833.34 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/28383 

    
 
 14Vladimir Lekhovitser 4.53%

10 100.04 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15 Nikolay Gaylis  0%

10 000.00 USD

MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284110 
 16 Yousufkhodja Sultonov 0.15%

9 980.50 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284111
 
       
 


 

 
 

Плечо 100

депо 10000$

сервер MetaQuotes-Demo

зарегистрировать сигнал , что то типа   https://www.mql5.com/ru/signals/282872

старт конкурса 27.03.2017  - завершение 28.04.2017

МОЖНО РАБОТАТЬ РУКАМИ! 

запись идет до 10.04.2017

 



Место пока ставлю не по эквити а по жирку

Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
  • view.new10.top
Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал
 
https://www.mql5.com/ru/signals/284111
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Proba TS
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Proba TS
  • Yousufkhodja Sultonov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Proba TS для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
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