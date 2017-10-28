Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 34
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Мониторинг счетов участников.
11 223.67 USD
11 211.22 USD
10 000.00 USD
9 900.00 USD
10 162.00 USD
7 914.90 USD
9 548.82 USD
9 764.44 USD
9 962.18 USD
6 042.72 USD
10 105.12 USD
9 833.34 USD
10 100.04 USD
Плечо 100
депо 10000$
сервер MetaQuotes-Demo
зарегистрировать сигнал , что то типа https://www.mql5.com/ru/signals/282872
старт конкурса 27.03.2017 - завершение 28.04.2017
МОЖНО РАБОТАТЬ РУКАМИ!
запись идет до 10.04.2017
Место пока ставлю не по эквити а по жирку
Ваша лошадь не стартовала, она медленно двинулась в путь, никто даже не заметил старт и ее робкий и тихий шаг.
При этом она постоянно останавливается у зрительских трибун и постоянно кушает цветы в горшочках, которые призваны украшать стадион.
С почином!
Пускай кушает, лишь бы в коня корм.
Открылся врукопашную, что бы зрители не гундели.))
Просто становиться иногда страшно, что шанс выиграть уменьшается, первый конкурент - Зайцев, второй - вы с Евгением.
Пускай кушает, лишь бы в коня корм.
Открылся врукопашную, что бы зрители не гундели.))
Зрители успокоились, сходили в буфет и купили уже вторую порцию попкорна , первый уже вышел , старт был очень волнующий.
Пожалуй так информативней и быстрей
Пожалуй так информативней и быстрей
Действительно, так наглядней)
Действительно, так наглядней)
хм только сейчас разглядел , моя лошадь оказывается впереди - черт подери, а это дурной знак кстати, надо было пустить кого нибудь вперед.
Вон Dik плетётся сзади , это он специально так, выжидает, силы бережет. Явно что то задумал.
https://www.mql5.com/ru/signals/284111
Мониторинг счетов участников.
11 223.67 USD
11 211.22 USD
10 000.00 USD
9 900.00 USD
10 162.00 USD
7 914.90 USD
9 548.82 USD
9 764.44 USD
9 962.18 USD
6 042.72 USD
10 105.12 USD
9 833.34 USD
10 100.04 USD
10 000.00 USD
9 980.50 USD
Плечо 100
депо 10000$
сервер MetaQuotes-Demo
зарегистрировать сигнал , что то типа https://www.mql5.com/ru/signals/282872
старт конкурса 27.03.2017 - завершение 28.04.2017
МОЖНО РАБОТАТЬ РУКАМИ!
запись идет до 10.04.2017
Место пока ставлю не по эквити а по жирку