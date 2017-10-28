Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 24

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Vladimir Zubov:


ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ я тоже хочу, мт4 в принимают ?

эквити на момент закрытия надеюсь учитывают или +100500% баланса, а эквити на месте ?

Конечно эквити.  Принимает даже МТ3, если есть такая возможность =)

Спарринг на демо-счетах MetaQuotes

Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017

    Правила на этот период:
  • 1. Зарегистрировать счёт на сервере: MetaQuotes-Demo
  • 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100
  • 3. Зарегистрировать сигнал, и создать виджет

К участию допускаются - автоматическая и ручная торговля

В спарринге участвуют обе платформы МТ4 и МТ5

Страница для просмотра мониторингов
Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
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Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Зарегистрировать счёт на сервере: MetaQuotes-Demo 2. Начальный депозит: 10...
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Конечно эквити

Принимает даже МТ3, если есть такая возможность =)

Спарринг на демо-счетах MetaQuotes

Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017

    Правила на этот период:
  • 1. Зарегистрировать счёт на сервере: MetaQuotes-Demo
  • 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100
  • 3. Зарегистрировать сигнал, и создать виджет

К участию допускаются - автоматическая и ручная торговля

В спарринге участвуют обе платформы МТ4 и МТ5


Как из левого терминала открыть демку MQL 4, от фою терминала что то не могу найти как подключиться.
 
Vladimir Zubov:

Как из левого терминала открыть демку MQL 4, от фою терминала что то не могу найти как подключиться.

Добавить этот адрес сервера: MetaQuotes-Demo

Далее найти его в списке, и создать счёт


[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Добавить этот адрес сервера: MetaQuotes-Demo

Далее найти его в списке, и создать счёт


Сигнал:

https://www.mql5.com/ru/signals/283717

Торговые сигналы для MetaTrader 4: Boshetunmay
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Boshetunmay
  • Vladimir Zubov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Boshetunmay для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
[Удален]  

виджет

<iframe frameborder="0" width="220" height="140" src="https://www.mql5.com/en/signals/widget/signal/2lc0"></iframe>
[Удален]  
Server Muradasilov:

10.04.2017г  завершение регистрации участников спарринга  на  период с 27.03.2017г   -   по 28.04.2017г 


Я так понял в теме ? зарегистрируйте меня участником, данные выше.
 
Vladimir Zubov:

Я так понял в теме ? зарегистрируйте меня участником, данные выше.
 Участники чемпионата
 Место
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете, или заработаете
Примечание 
Server Muradasilov  0 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
Yuriy Zaytsev  0 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
Evgeny Belyaev  0 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
Andrey Dik  0 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
Alexandr Saprykin56.0
 1 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235
 
Igor Volodin  0 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
Vyacheslav Kornev
  0 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374
 
Vitaly Muzichenko 10.59  2 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585
 
Sergey Gritsay  0 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501
 
Vladimir Zubov  0 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
      


Плечо 100

депо 10000$

сервер MetaQuotes-Demo

зарегистрировать сигнал  что то типа   https://www.mql5.com/ru/signals/282872

старт конкурса 27.03.2017  - завершение 28.04.2017


 




Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring
  • Server Muradasilov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Sparring для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Yuriy Zaytsev:

старт конкурса 27.03.2017  - завершение 28.04.2017

Понедельник стартуем ,  осталось несколько часов!

у моего коня-советника из ноздрей вырывается белый здоровый пар - похрапывая - он бьет копытом...

Так вроде как уже давно понедельник) 
 
Vitaly Muzichenko:
Так вроде как уже давно понедельник) 

поправил!

---

Внимание - мониторинг можно наблюдать тут  http://mvs.hol.es/Monitoring/

Для этого необходимо  получить виджет и код отправить  Виталию Vitaly Muzichenko:


Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
  • view.new10.top
Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Зарегистрировать счёт на сервере: MetaQuotes-Demo 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал, и создать виджет
[Удален]  
Юрий, а где ваш виджет там ?
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