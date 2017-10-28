Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 24
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ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ я тоже хочу, мт4 в принимают ?
эквити на момент закрытия надеюсь учитывают или +100500% баланса, а эквити на месте ?
Конечно эквити. Принимает даже МТ3, если есть такая возможность =)
Спарринг на демо-счетах MetaQuotes
Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017
Правила на этот период:
- 1. Зарегистрировать счёт на сервере: MetaQuotes-Demo
- 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100
- 3. Зарегистрировать сигнал, и создать виджет
К участию допускаются - автоматическая и ручная торговля
В спарринге участвуют обе платформы МТ4 и МТ5Страница для просмотра мониторингов
Конечно эквити
Принимает даже МТ3, если есть такая возможность =)
Спарринг на демо-счетах MetaQuotes
Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017
Правила на этот период:
- 1. Зарегистрировать счёт на сервере: MetaQuotes-Demo
- 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100
- 3. Зарегистрировать сигнал, и создать виджет
К участию допускаются - автоматическая и ручная торговля
В спарринге участвуют обе платформы МТ4 и МТ5
Как из левого терминала открыть демку MQL 4, от фою терминала что то не могу найти как подключиться.
Как из левого терминала открыть демку MQL 4, от фою терминала что то не могу найти как подключиться.
Добавить этот адрес сервера: MetaQuotes-Demo
Далее найти его в списке, и создать счёт
Добавить этот адрес сервера: MetaQuotes-Demo
Далее найти его в списке, и создать счёт
Сигнал:
https://www.mql5.com/ru/signals/283717
виджет
10.04.2017г завершение регистрации участников спарринга на период с 27.03.2017г - по 28.04.2017г
Я так понял в теме ? зарегистрируйте меня участником, данные выше.
Я так понял в теме ? зарегистрируйте меня участником, данные выше.
Плечо 100
депо 10000$
сервер MetaQuotes-Demo
зарегистрировать сигнал что то типа https://www.mql5.com/ru/signals/282872
старт конкурса 27.03.2017 - завершение 28.04.2017
старт конкурса 27.03.2017 - завершение 28.04.2017
Понедельник стартуем , осталось несколько часов!
у моего коня-советника из ноздрей вырывается белый здоровый пар - похрапывая - он бьет копытом...
Так вроде как уже давно понедельник)
поправил!
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Внимание - мониторинг можно наблюдать тут http://mvs.hol.es/Monitoring/
Для этого необходимо получить виджет и код отправить Виталию Vitaly Muzichenko: