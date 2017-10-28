Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 18

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Vladimir Suschenko:
Для меня критерий адекватности - это взять за основу торговые условия какого-либо конкретного торгового сервера с действующими на нём ограничениями и добавить к этому единственное ограничение - каждый участник может иметь только один конкурсный счёт. Чтоб было почти "всё как в реальной жизни".
В чем проблема? У каждого участника 1 счет, он занесен в табличку.Мы пока не на корову игаем, а только на интерес.
 

Вопрос ещё в следующем: через сколько времени удалят мой сигнал, сделок будет много, а это вроде как нагрузка на сервис?

Или Я ошибаюсь?

 
Vitaly Muzichenko:

Вопрос ещё в следующем: через сколько времени удалят мой сигнал, сделок будет много, а это вроде как нагрузка на сервис?

Или Я ошибаюсь?


Не было ещё такого, чтобы сигнал удалили. Вот если Вы не будете проводить торговых операций на торговом счёте, на базе которого создан сигнал, сколько-то там недель - вот тогда Ваш сигнал поместят в архив. То есть отслеживание по нему прекратится в таком случае.
 
Vitaly Muzichenko:

Вопрос ещё в следующем: через сколько времени удалят мой сигнал, сделок будет много, а это вроде как нагрузка на сервис?

Или Я ошибаюсь?

Если не ошибаюсь,  сигнал удаляется автоматом - при отсутствии активности, или можно удалить самому.

 

Вот только такое осталось, комментария от модератора не нашёл, но гласил он примерно следующее: "Большая нагрузка на сервер, из-за большого количества сделок"

Хотя реально там сделок было не так уж и много


 
 Участники чемпионата
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете
Примечание 
Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235
 
Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
Vyacheslav Kornev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374
 
Vitaly Muzichenko  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585
 
Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501
 
    
    


Плечо 100

депо 10000$

сервер MetaQuotes-Demo

зарегистрировать сигнал  что то типа   https://www.mql5.com/ru/signals/282872

старт конкурса 27.03.2017  - завершение 28.04.2017

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring
  • Server Muradasilov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Sparring для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

Опачки уже 9 человек. Не расчитывал что столько народу будет.  Я думал 3-4 участника.

Нужно срочно 10-го подключить, 10-ый ты где?

 

Напоминаю - регистрация счетов для участников спарринга, заканчивается 10.04.2017г ,присоединяйтесь .......

 
Меня минусуйте. Зритель победил.
 
Andrey Dik:
Меня минусуйте. Зритель победил.

Я протестую. В бан за такие дела.
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