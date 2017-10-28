Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 18
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Для меня критерий адекватности - это взять за основу торговые условия какого-либо конкретного торгового сервера с действующими на нём ограничениями и добавить к этому единственное ограничение - каждый участник может иметь только один конкурсный счёт. Чтоб было почти "всё как в реальной жизни".
Вопрос ещё в следующем: через сколько времени удалят мой сигнал, сделок будет много, а это вроде как нагрузка на сервис?
Или Я ошибаюсь?
Вопрос ещё в следующем: через сколько времени удалят мой сигнал, сделок будет много, а это вроде как нагрузка на сервис?
Или Я ошибаюсь?
Не было ещё такого, чтобы сигнал удалили. Вот если Вы не будете проводить торговых операций на торговом счёте, на базе которого создан сигнал, сколько-то там недель - вот тогда Ваш сигнал поместят в архив. То есть отслеживание по нему прекратится в таком случае.
Вопрос ещё в следующем: через сколько времени удалят мой сигнал, сделок будет много, а это вроде как нагрузка на сервис?
Или Я ошибаюсь?
Если не ошибаюсь, сигнал удаляется автоматом - при отсутствии активности, или можно удалить самому.
Вот только такое осталось, комментария от модератора не нашёл, но гласил он примерно следующее: "Большая нагрузка на сервер, из-за большого количества сделок"
Хотя реально там сделок было не так уж и много
Плечо 100
депо 10000$
сервер MetaQuotes-Demo
зарегистрировать сигнал что то типа https://www.mql5.com/ru/signals/282872
старт конкурса 27.03.2017 - завершение 28.04.2017
Опачки уже 9 человек. Не расчитывал что столько народу будет. Я думал 3-4 участника.
Нужно срочно 10-го подключить, 10-ый ты где?
Напоминаю - регистрация счетов для участников спарринга, заканчивается 10.04.2017г ,присоединяйтесь .......
Меня минусуйте. Зритель победил.
Я протестую. В бан за такие дела.