Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 35
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https://www.mql5.com/ru/signals/284111
Мониторинг счетов участников.
11 223.67 USD
11 211.22 USD
10 000.00 USD
9 900.00 USD
10 162.00 USD
7 914.90 USD
9 548.82 USD
9 764.44 USD
9 962.18 USD
6 042.72 USD
10 105.12 USD
9 833.34 USD
10 100.04 USD
10 000.00 USD
Плечо 100
депо 10000$
сервер MetaQuotes-Demo
зарегистрировать сигнал , что то типа https://www.mql5.com/ru/signals/282872
старт конкурса 27.03.2017 - завершение 28.04.2017
МОЖНО РАБОТАТЬ РУКАМИ!
запись идет до 10.04.2017
Место пока ставлю не по эквити а по жирку
Мониторинг счетов участников.
11 223.67 USD
11 211.22 USD
10 000.00 USD
9 900.00 USD
10 162.00 USD
7 914.90 USD
9 548.82 USD
9 764.44 USD
9 962.18 USD
6 042.72 USD
10 105.12 USD
9 833.34 USD
10 100.04 USD
10 000.00 USD
9 980.50 USD
Плечо 100
депо 10000$
сервер MetaQuotes-Demo
зарегистрировать сигнал , что то типа https://www.mql5.com/ru/signals/282872
старт конкурса 27.03.2017 - завершение 28.04.2017
МОЖНО РАБОТАТЬ РУКАМИ!
запись идет до 10.04.2017
Место пока ставлю не по эквити а по жирку
Смущает первая строчка. Эквити
11 223.67 USD, а процент роста полный ноль)
хм только сейчас разглядел , моя лошадь оказывается впереди - черт подери, а это дурной знак кстати, надо было пустить кого нибудь вперед.
Вон Dik плетётся сзади , это он специально так, выжидает, силы бережет. Явно что то задумал.
ага, а Евгений так вообще затаился как партизан... не иначе "языка" будет брать)))
https://www.mql5.com/ru/signals/284111
Приветствую Юсуф
Вы не по правилам зарегистрировались ) Смотрите первый пост - правила
https://www.mql5.com/ru/signals/284111
Мониторинг счетов участников.
11 223.67 USD
11 211.22 USD
10 000.00 USD
9 900.00 USD
10 162.00 USD
7 914.90 USD
9 548.82 USD
9 764.44 USD
9 962.18 USD
6 042.72 USD
10 105.12 USD
9 833.34 USD
10 100.04 USD
10 000.00 USD
Плечо 100
депо 10000$
сервер MetaQuotes-Demo
зарегистрировать сигнал , что то типа https://www.mql5.com/ru/signals/282872
старт конкурса 27.03.2017 - завершение 28.04.2017
МОЖНО РАБОТАТЬ РУКАМИ!
запись идет до 10.04.2017
Место пока ставлю не по эквити а по жирку
На сайте мониторинга сортировку бы замутить по приросту)
Это к Виталию, только не по приросту надо - а по эквити. 28-04-2017 побеждает тот кто приходит с большим эквити - а не тот кто приходит с большим приростом.
Вечер 27-03-2017 22:15 , лошади устали, на время ночного флета могут и отдыхать!
Во! Уже нормально.
А зачем нужен процент роста либо он неправильно посчитан?
Во! Уже нормально.
А зачем нужен процент роста либо он неправильно посчитан?