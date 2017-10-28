Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 35

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov:
https://www.mql5.com/ru/signals/284111

Мониторинг счетов участников.

№  Участники чемпионата
Эквити
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете
Примечание 
 1Server Muradasilov

11 223.67 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
 2Yuriy Zaytsev

11 211.22 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev

10 000.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik

 9 900.00 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin

10 162.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin

7 914.90 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev

9 548.82 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko

9 764.44 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay

9 962.18 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov

6 042.72 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov

10 105.12 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875
 
 12Alexey Kozitsyn

9 833.34 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/28383 

   
 
 14Vladimir Lekhovitser

10 100.04 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15 Nikolay Gaylis

10 000.00 USD

MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284110 
 16Yousufkhodja Sultonov

 

MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284129
 
 
 		    
 

 

 
 

Плечо 100

депо 10000$

сервер MetaQuotes-Demo

зарегистрировать сигнал , что то типа   https://www.mql5.com/ru/signals/282872

старт конкурса 27.03.2017  - завершение 28.04.2017

МОЖНО РАБОТАТЬ РУКАМИ! 

запись идет до 10.04.2017

 



Место пока ставлю не по эквити а по жирку

Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
  • view.new10.top
Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал
 
Yuriy Zaytsev:

Мониторинг счетов участников.

№  Участники чемпионата
% роста
Эквити
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете
Примечание 
 1Server Muradasilov 0%

11 223.67 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
 2Yuriy Zaytsev 13.39%

11 211.22 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaevнет старта

10 000.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik 0%

 9 900.00 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin 1.76%

10 162.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin 0.00%

7 914.90 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev  -4.51%

9 548.82 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko 2.28%

9 764.44 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay 0.51%

9 962.18 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov  -27.37%

6 042.72 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov 1.05%

10 105.12 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875
 
 12Alexey Kozitsyn -1.67%

9 833.34 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/28383 

    
 
 14Vladimir Lekhovitser 4.53%

10 100.04 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15 Nikolay Gaylis  0%

10 000.00 USD

MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284110 
 16 Yousufkhodja Sultonov 0.15%

9 980.50 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284111
 
 
 		     
 

 

 
 

Плечо 100

депо 10000$

сервер MetaQuotes-Demo

зарегистрировать сигнал , что то типа   https://www.mql5.com/ru/signals/282872

старт конкурса 27.03.2017  - завершение 28.04.2017

МОЖНО РАБОТАТЬ РУКАМИ! 

запись идет до 10.04.2017

 



Место пока ставлю не по эквити а по жирку


Смущает первая строчка. Эквити 

11 223.67 USD, а процент роста полный ноль)

там у него воде 2,87% прироста, пока сделки не закрыл, а как закроееетттт...будет побольше) 
 
Yuriy Zaytsev:

хм только сейчас разглядел , моя лошадь оказывается впереди  -  черт подери, а это дурной знак кстати, надо было пустить кого нибудь вперед.

Вон Dik плетётся сзади , это он специально так, выжидает, силы бережет. Явно что то задумал.


ага, а Евгений так вообще затаился как партизан... не иначе "языка" будет брать)))
 
Yousufkhodja Sultonov:
https://www.mql5.com/ru/signals/284111


Приветствую Юсуф 

Вы не по правилам зарегистрировались )  Смотрите первый пост - правила

[Удален]  
На сайте мониторинга сортировку бы замутить по приросту)
 
Yousufkhodja Sultonov:
https://www.mql5.com/ru/signals/284111

Мониторинг счетов участников.

№  Участники чемпионата
Эквити
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете
Примечание 
 1Server Muradasilov

11 223.67 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
 2Yuriy Zaytsev

11 211.22 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev

10 000.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik

 9 900.00 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin

10 162.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin

7 914.90 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev

9 548.82 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko

9 764.44 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay

9 962.18 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov

6 042.72 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov

10 105.12 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875
 
 12Alexey Kozitsyn

9 833.34 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/28383 

   
 
 14Vladimir Lekhovitser

10 100.04 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15 Nikolay Gaylis

10 000.00 USD

MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/284110 
 16 Yousufkhodja Sultonov

 

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129
 
 
 		    
 

 

 
 

Плечо 100

депо 10000$

сервер MetaQuotes-Demo

зарегистрировать сигнал , что то типа   https://www.mql5.com/ru/signals/282872

старт конкурса 27.03.2017  - завершение 28.04.2017

МОЖНО РАБОТАТЬ РУКАМИ! 

запись идет до 10.04.2017

 



Место пока ставлю не по эквити а по жирку

Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
  • view.new10.top
Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал
 
Nikolay Gaylis:
На сайте мониторинга сортировку бы замутить по приросту)

Это к Виталию, только не по приросту надо - а по эквити.   28-04-2017 побеждает тот кто приходит с большим эквити - а не тот кто приходит с большим приростом.

 

Вечер 27-03-2017  22:15 , лошади устали, на время ночного флета могут и отдыхать!


 

Во! Уже нормально.

А зачем нужен процент роста либо он неправильно посчитан?

 
Renat Akhtyamov:

Во! Уже нормально.

А зачем нужен процент роста либо он неправильно посчитан?

убрал
1...282930313233343536373839404142...142
Новый комментарий