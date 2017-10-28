Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 36

Новый комментарий
 
Server Muradasilov:


Приветствую Юсуф 

Вы не по правилам зарегистрировались )  Смотрите первый пост - правила

https://www.mql5.com/ru/signals/284129
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Proba TS 2
Торговые сигналы для MetaTrader 4: Proba TS 2
  • Yousufkhodja Sultonov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Proba TS 2 для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Yuriy Zaytsev:
убрал
норм.
 
Yousufkhodja Sultonov:
https://www.mql5.com/ru/signals/284129


Добро пожаловать !

Спасибо

[Удален]  

Можно,как пример оформления)


[Удален]  
Metaquotes*
 

Класс теперь сортировка согласно занимаемым местам, респект Виталию!

Ух ты, моя лошадь впереди и ведет за собой! 

Позади первый день забега, наметилась тенденция, анализирую, думаю  еще рискнуть и сегодня, что бы попить шампанское на финише видимо надо еще рискнуть, надо отрываться.

Есть лошади которые буквально дышат спину,  буквально спинной чувствуется горячее дыхание , да и стук копыт слышится отчетливо и очень близко.

Заезд продолжается.

 
Yuriy Zaytsev:

Класс теперь сортировка согласно занимаемым местам, респект Виталию!

Ух ты, моя лошадь впереди и ведет за собой! 

Позади первый день забега, наметилась тенденция, анализирую, думаю  еще рискнуть и сегодня, что бы попить шампанское на финише видимо надо еще рискнуть, надо отрываться.

Есть лошади которые буквально дышат спину,  буквально спинной чувствуется горячее дыхание , да и стук копыт слышится отчетливо и очень близко.

Заезд продолжается.

Сортировка только вроде по прироста получилась, а не по эквити
 
У меня не сортируется.
 
Alexandr Saprykin:
Сортировка только вроде по прироста получилась, а не по эквити

Похоже что по приросту.

Andrey Dik:
У меня не сортируется.

Так как на скрине не сортирует ?

p.s.

FireFox  52.0.1

 
Yuriy Zaytsev:

Похоже что по приросту.

Так как на скрине не сортирует ?

p.s.

FireFox  52.0.1

Нет. Лиса такая же, 52.0.1 (64-бит)
1...293031323334353637383940414243...142
Новый комментарий