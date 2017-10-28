Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 36
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Приветствую Юсуф
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убрал
https://www.mql5.com/ru/signals/284129
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Спасибо
Можно,как пример оформления)
Класс теперь сортировка согласно занимаемым местам, респект Виталию!
Ух ты, моя лошадь впереди и ведет за собой!
Позади первый день забега, наметилась тенденция, анализирую, думаю еще рискнуть и сегодня, что бы попить шампанское на финише видимо надо еще рискнуть, надо отрываться.
Есть лошади которые буквально дышат спину, буквально спинной чувствуется горячее дыхание , да и стук копыт слышится отчетливо и очень близко.
Заезд продолжается.
Класс теперь сортировка согласно занимаемым местам, респект Виталию!
Ух ты, моя лошадь впереди и ведет за собой!
Позади первый день забега, наметилась тенденция, анализирую, думаю еще рискнуть и сегодня, что бы попить шампанское на финише видимо надо еще рискнуть, надо отрываться.
Есть лошади которые буквально дышат спину, буквально спинной чувствуется горячее дыхание , да и стук копыт слышится отчетливо и очень близко.
Заезд продолжается.
Сортировка только вроде по прироста получилась, а не по эквити
Похоже что по приросту.
У меня не сортируется.
Так как на скрине не сортирует ?
p.s.
FireFox 52.0.1
Похоже что по приросту.
Так как на скрине не сортирует ?
p.s.
FireFox 52.0.1