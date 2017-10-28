Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 135
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что все засуетились как тараканы?)))
ага, разговоры пошли, что нужно бы закрыть все позиции... ну ну..
реал чтоли?
)
Загрузка может быть разная.
Загрузка в одну сделку 95% и загрузка в 95% по 10(нескольким) инструментам совершенно разные вещи.
Можно построить на этом формулу если это интересно.
что все засуетились как тараканы?)))
ага, разговоры пошли, что нужно бы закрыть все позиции... ну ну..
Было изначально 10 000, потом откуда-то взялось +124.80
Откуда - неизвестно, может ребейты =)
Довольно странно ))) ,в истории не могу найти откуда появилось +124.80 ,да и автор сигнала в бане ,спросить бы у него ,может знает
что все засуетились как тараканы?)))
ага, разговоры пошли, что нужно бы закрыть все позиции... ну ну..
Главное не обосраться и не Не бздеть...
И вообще ваша лошадь увы не принесла радости болельщикам и сочувствующим.
Вышла из засады в последний момент - снимать урожай - примерно так же США вступили во вторую Мировую.
Естественно. Я удваиваюсь, вычитайте потом ярдик....
Надеюсь теперь идея понятна?
Считаю, что 2-е место - дисквалификация в настоящий момент?
Вот нашёл, тут есть подтверждение того, что изначально было 10 000
Смотрим номер 22 в списке:
Главное не обосраться и не Не бздеть...
И вообще ваша лошадь увы не принесла радости болельщикам и сочувствующим.
Вышла из засады в последний момент - снимать урожай - примерно так же США вступило во вторую Мировую.
Юра прекращай пожалуйста
Главное не обосраться и не Не бздеть...
И вообще ваша лошадь увы не принесла радости болельщикам и сочувствующим.
Вышла из засады в последний момент - снимать урожай - примерно так же США вступили во вторую Мировую.
Вот нашёл, тут есть подтверждение того, что изначально было 10 000
Смотрим номер 22 в списке: