Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 135

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что все засуетились как тараканы?)))

ага, разговоры пошли, что нужно бы закрыть все позиции... ну ну..

 
Renat Akhtyamov:

реал чтоли?

)

:-0 -)))  Виталик Прикололся
 
Uladzimir Izerski:

Загрузка может быть разная.

Загрузка в одну сделку 95% и загрузка в 95% по  10(нескольким) инструментам совершенно разные вещи.

Можно построить на этом формулу если это интересно.

чем разные?
 
Andrey Dik:

что все засуетились как тараканы?)))

ага, разговоры пошли, что нужно бы закрыть все позиции... ну ну..

обстановку напрягаем. с психологией сталкивались?
 
Vitaly Muzichenko:

Было изначально 10 000, потом откуда-то взялось +124.80

Откуда - неизвестно, может ребейты =)


Довольно странно ))) ,в истории не могу найти откуда появилось +124.80 ,да и автор сигнала в бане ,спросить бы у него ,может знает 
 
Andrey Dik:

что все засуетились как тараканы?)))

ага, разговоры пошли, что нужно бы закрыть все позиции... ну ну..

Главное не обосраться и не Не бздеть...

И вообще ваша лошадь увы не  принесла радости  болельщикам и сочувствующим.

Вышла из засады в последний момент  - снимать урожай - примерно так же  США вступили  во вторую Мировую.

 
Renat Akhtyamov:

Естественно. Я удваиваюсь, вычитайте потом ярдик....

Надеюсь теперь идея понятна?

Считаю, что 2-е место - дисквалификация в настоящий момент?

Вот нашёл, тут есть подтверждение того, что изначально было 10 000

Смотрим номер 22 в списке:

Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo
Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo
  • 2017.04.06
  • www.mql5.com
Предлагайте условия спарринга - время удержания и тд...
 
Yuriy Zaytsev:

Главное не обосраться и не Не бздеть...

И вообще ваша лошадь увы не  принесла радости  болельщикам и сочувствующим.

Вышла из засады в последний момент  - снимать урожай - примерно так же  США вступило во вторую Мировую.


Юра  прекращай пожалуйста  
 
Yuriy Zaytsev:

Главное не обосраться и не Не бздеть...

И вообще ваша лошадь увы не  принесла радости  болельщикам и сочувствующим.

Вышла из засады в последний момент  - снимать урожай - примерно так же  США вступили  во вторую Мировую.

Ребята, ДОСТАТОЧНО уже спорить!
 
Vitaly Muzichenko:

Вот нашёл, тут есть подтверждение того, что изначально было 10 000

Смотрим номер 22 в списке:

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