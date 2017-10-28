Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 136
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А после 28 апреля ожидается новый тур? Сейчас участвовать не могу, а к следующему буду посвободнее.
Вот нашёл, тут есть подтверждение того, что изначально было 10 000
Смотрим номер 22 в списке:
да вроде у него все чисто!
Виталий - нет!
как показала реальность,
есть лошади перебирающие копытом на стартовой прямой в ожидании когда лидеры ударятся мордой на повороте об бетонную стенку!
тронувшись с старта перед концом забега - получив 7-8-9 место - смогут потом свысока пинать погибших и упавших
"На рынке прав тот, кто больше заработал, и не прав тот. кто меньше." (c) Какой то Буржуй
да вроде у него все чисто!
Юра прекращай пожалуйста
ок
просто немного побузил - все спокойно - надеюсь Дик в ответ бузить не станет - то я его дружески подколол...
что все засуетились как тараканы?)))
ага, разговоры пошли, что нужно бы закрыть все позиции... ну ну..
Конечно нужно, казалось бы для первой номинации достаточно и эквити... но у нас в рейтинге второй номинации учитывается шарп который считается после закрытия позиций, а рейтинг взаимосвязан от минимальных и максимальных значений всех участников чемпионата. Мало того что формула примитивная рейтинга, но зато понятная, так самое основное что без закрытия всех позиций у всех участников есть погрешность, которая может определить победителя, как сегодня и получается.
"На рынке прав тот, кто больше заработал, и не прав тот. кто меньше." (c) Какой то Буржуй
И то верно! - значит признаем что прав тот кто сильней! - это уже хорошо - прогресс у вас однако
убивать их надо было в 17-ом - не всех добили - теперь пишут всякие гадости
ок
просто немного побузил - все спокойно - надеюсь Дик в ответ бузить не станет - то я его дружески подколол...
Фамильярдничаешь? А я всё Юра да Юра...
Главное не обосраться и не Не бздеть...
И вообще ваша лошадь увы не принесла радости болельщикам и сочувствующим.
Вышла из засады в последний момент - снимать урожай - примерно так же США вступили во вторую Мировую.
В этой ситуации я даже могу ничего не говорить. Могу просто улыбаться и буду при этом прав.
:)
Фамильярдничаешь? А я всё Юра да Юра...
В этой ситуации я даже могу ничего не говорить. Могу просто улыбаться и буду при этом прав.
:)
Ну вот и хорошо!
Фамильярдничаешь? А я всё Юра да Юра.............