Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 136

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Alexey Volchanskiy:
А после 28 апреля ожидается новый тур? Сейчас участвовать не могу, а к следующему буду посвободнее. 
Где наш Алексей на май?
 
Vitaly Muzichenko:

Вот нашёл, тут есть подтверждение того, что изначально было 10 000

Смотрим номер 22 в списке:

да вроде у него все чисто!


 
Yuriy Zaytsev:

Виталий - нет!

как показала реальность,

есть лошади перебирающие копытом на стартовой прямой  в ожидании когда лидеры ударятся мордой на повороте об  бетонную стенку!

тронувшись с  старта перед концом забега  -  получив   7-8-9 место  -  смогут потом свысока пинать погибших и упавших

"На рынке прав тот, кто больше заработал, и не прав тот. кто меньше." (c) Какой то Буржуй

 
Yuriy Zaytsev:

да вроде у него все чисто!


Ну Я же говорю - ребейты? Осталось сходить в демо-магазин, и их потратить)
 
Server Muradasilov:

Юра  прекращай пожалуйста  

ок

просто немного побузил - все спокойно - надеюсь  Дик в ответ бузить не станет  - то я его дружески подколол...

[Удален]  
Andrey Dik:

что все засуетились как тараканы?)))

ага, разговоры пошли, что нужно бы закрыть все позиции... ну ну..


Конечно нужно, казалось бы для первой номинации достаточно и эквити... но у нас в рейтинге второй номинации учитывается шарп который считается после закрытия позиций, а рейтинг взаимосвязан от минимальных и максимальных значений всех участников чемпионата. Мало того что формула примитивная рейтинга, но зато понятная, так самое основное что без закрытия всех позиций у всех участников есть погрешность, которая может определить победителя, как сегодня и получается.
 
Andrey Dik:

"На рынке прав тот, кто больше заработал, и не прав тот. кто меньше." (c) Какой то Буржуй

И то верно! - значит признаем что прав тот кто сильней! - это уже хорошо - прогресс  у вас однако

убивать их надо было в 17-ом - не всех добили - теперь пишут всякие гадости

 
Yuriy Zaytsev:

ок

просто немного побузил - все спокойно - надеюсь  Дик в ответ бузить не станет  - то я его дружески подколол...

Фамильярдничаешь? А я всё Юра да Юра...

Yuriy Zaytsev:

Главное не обосраться и не Не бздеть...

И вообще ваша лошадь увы не  принесла радости  болельщикам и сочувствующим.

Вышла из засады в последний момент  - снимать урожай - примерно так же  США вступили  во вторую Мировую.

В этой ситуации я даже могу ничего не говорить. Могу просто улыбаться и буду при этом прав.

:)

 
Andrey Dik:

Фамильярдничаешь? А я всё Юра да Юра...

В этой ситуации я даже могу ничего не говорить. Могу просто улыбаться и буду при этом прав.

:)

Ну вот и хорошо!

 
Andrey Dik:

Фамильярдничаешь? А я всё Юра да Юра...

..........
Дик - это реально круто звучит! Не обижайтесь. Юрий - сама невинность.
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