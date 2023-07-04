1200 подписчиков!! - страница 64
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У вас сегодня "день восхищений" с закрытыми глазами.
В соседней ветке вы восхищаетесь высокому мастерству и квалификации разработчика, не видя ни одной его работы и вообще не имея представления на каком он уровне он пишет.
Здесь вы восхищаетесь, но пока не определились чем.
Как по мне, чтобы восхищаться -- надо знать "кухню".
Так, по сигналу -- стратегия нам всем уже понятна -- пересиживание, вход против тренда, срок жизни предопределён первым сильным движением "не в ту сторону" -- восхищения такая стратегия не может вызывать -- она не нова, но и не заурядна.
Такая стратегия прекрасно "рисует" привлекательные кривые прироста, баланса, количество положительных сделок и другие параметры сигнала, которые способствуют его успешному позиционированию в рейтинге сигналов.
Поэтому по части выбора стратегии для сервиса сигналов -- выбор удачный и провайдер здесь постарался.
Но в тоже время, по позиционированию сигнала -- мы не знаем что и как там всё на самом деле -- а раз не знаем, значит пока ещё тут нечему восхищаться.
Не понял,Андрей,чем Вам не понравилось моё восхищение исполнителем,у которого более 900 выполненных работ.Также не понимаю,почему мне не восхищаться сигналом(как проектом),который заработал во многом больше ,чем многие здесь присутствующие...
P.S.Вами,кстати,я тоже восхищаюсь...И,как разработчик,Вы в моём личном рейтинге были на первом месте,пока я не увидел Nikolay Ivanov
Для меня немаловажным критерием является,именно количество выполненных работ и средний отзыв,так как это следствие привлекательности данного исполнителя со многих сторон.Мало кто пойдёт к исполнителю,если он,извините,олень...
И давайте опустим "эффект толпы"...не все ,как барашки бегут туда,куда все)Тоже самое и за сигнал скажу...
Да, не все -- если взять за основу вывод Паретто в принципе "80/20", то всего лишь 20% не бежит.
Если сомневаетесь в том, что подавляющее большинство бежит на ТОП -- сервис сигналов подходит для такого анализа.
Количество всегда побеждает качество.
Поэтому для оценки уровня провайдера сигнала, как трейдера -- всегда надо смотреть на его стратегию.
Для оценки уровня разработчика, как профессионального разработчика -- всегда надо смотреть его код и анализировать функционал.
Это подписчики оценивают по внешним признакам -- и по отзывам это видно -- вчера цена шла не в ту сторону, какой трейдер поганый -- сегодня цена пошла в нужную сторону, трейдер уже самый лучший.
Также по внешним признакам оценивают и заказчики -- сделал советник за час -- самый лучший разработчик. Спроси заказчика про качество кода -- он ответит, что в этом не разбирается или наверное на уровне.
P.s. Почему основные нарекания на ТОП -- что ТОП строится преимущественно на количественных показателях. Потому что участники процесса понимают: качество и количество не совместимы и надо выбирать -- или качество и пофиг на ТОП -- или же количество и ТОП. Причина такого подхода -- качественные показатели сложно формализуются. И для качественной оценки есть отзывы и прочие оценки. Но, к сожалению, они не отражаются в ТОПе.
Почему же многие , далеко не глупые люди, не могут быть единой командой.
Если обратить внимание, они постоянно друг друга подкалывают , троллят , хотя по сути сидят в одном окопе, но при этом умудряются писать друг другу в патроны.
Про патроны занес в избранные фразы )) Не может на форексе быть единой команды. Все конкуренты, а большинство друг другу завидует.
Кстати, Юра, я тоже не знал о возможности посмотреть сделки по сигналам, видно, мало этим интересовался. У меня почему-то показывает только по EURGBP. Я тут на форуме не был неделю, только до этих постов дошел. Ты разобрался, почему показывает только по одной паре?
Если кто в курсе, тоже ответьте плз. Я так понял, показывается с большой задержкой и по паре, по которой было максимум сделок?
а что-то в этом есть -- один из отзывов:
-430$ this month in losses
-30$ for a bunch of excuses and unannounced strategy testing signal service
we deserve a discount for april because of your bad performance this month...
-430 $ в этом месяце убытки
-30 $ за кучу отговорок
мы заслуживаем скидку на апрель из-за вашей плохой работы в этом месяце ...
Интересно, а как можно сделать скидку?? Лень читать правила, но раньше было возможно только повышение цены на подписку. А уж персональную скидку на сигналы вроде вообще никак не сделать. Или я что-то пропустил?
Даже сомневаться не стоит -- провайдер прекрасно понимает, что его проект может быть прекращён в любой час из-за стоп-аута -- и это вызовет у него ровно ноль сожаления
Проект успешный. Он состоялся. Сколько ему ещё жить -- уже не играет никакой роли.
Это для вас не играет роли. А для провайдера - с чего бы вдруг то? Он поднимает на этом хорошие бабки и несомненно хочет, чтобы это не кончалось. Что-то у вас всё перемешалось в голове.
Интересно, а как можно сделать скидку?? Лень читать правила, но раньше было возможно только повышение цены на подписку. А уж персональную скидку на сигналы вроде вообще никак не сделать. Или я что-то пропустил?
Через сайт не сделать.
Это для вас не играет роли. А для провайдера - с чего бы вдруг то? Он поднимает на этом хорошие бабки и несомненно хочет, чтобы это не кончалось. Что-то у вас всё перемешалось в голове.
Всё очень просто и ответ очевиден. Хотеть и реальность -- вещи далеко не всегда не совместимые.
Последние недели торгов по его счёту показали ряд однозначных моментов:
-- выявили его торговую стратегию: вход против тренда, пересиживание -- именно эта стратегия позволяет ему держать ровную кривую баланса и прироста и высокий % положительных сделок -- мало того, судя по всему, другой стратегии торговли у него нет и никогда не было
-- потенциал его стратегии -- это 10% профита в месяц -- превышение чревато частым и резким повышением просадки
-- 10% убытка ему делает безоткатное движение всего в 300-400 пунктов -- что для евро, фунта и евро/фунта (пары которые он торгует) -- не проблема, т.к. котировки по этим парам на историческом минимуме
Если в такой ситуации он при слитии своего счёта гарантированно порвёт на себе волосы -- то только будет лучше его потенциальным подписчикам.
Но он это не сделает и при слитии счёта, что неминуемо, он скажет не более чем: "Эх. Хорошо прокатился". Для публики сгенерирует что-то вроде: "ДЦ слил мой счёт", -- и предложит подписаться на свой ПАММ или свой новый счёт.
Про патроны занес в избранные фразы )) Не может на форексе быть единой команды. Все конкуренты, а большинство друг другу завидует.
Кстати, Юра, я тоже не знал о возможности посмотреть сделки по сигналам, видно, мало этим интересовался. У меня почему-то показывает только по EURGBP. Я тут на форуме не был неделю, только до этих постов дошел. Ты разобрался, почему показывает только по одной паре?
Если кто в курсе, тоже ответьте плз. Я так понял, показывается с большой задержкой и по паре, по которой было максимум сделок?
в обзоре рынка остальные символы есть?
Ну разумеется, не первый день на форе. Все, что торгуется в этом сигнале, все есть. Я так понял, показываются сделки с запаздыванием 2 недели.