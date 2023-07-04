1200 подписчиков!! - страница 62
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на сегодня сервис сигналов выглядит так:
на сегодня сервис сигналов выглядит так:
Любопытная метафора.
А что означает? (для недогадливых)
Ваш пост искренен и интересен.
На поднятые вами вопросы -- тупо нет ответов, кроме двух: "Мир не совершенен" и "Не всё то золото, что блестит".
В точку подобранные афоризмы))) Думал услышу, что форекс 100 % казино, а 5 % успешных трейдеров, просто счастливчики)))
Но чем больше погружаюсь в эту НАУКУ, где переплелись математика, психология и все такое, думаю, что опытные трейдеры при консервативной работе могут стабильно показывать пусть даже 5-10 % доходности в месяц на 500 долларовом счете при этом зарабатывать десятки тысяч на подписчиках. Разве нет? Объясните, в чем все таки проблема?
Кстати коммуникации с подписчиками играют очень важную роль при привлечении клиентов к сигналу.
Люди такие бабки сюда заливают, у New York City Capital (пока первый в топе) было грубо 1000 подписчиков и 5000000 млн долларов средств подписчиков, просто в среднем по больнице на одного 5000 $, наверное не меньше половины из них по 500 $, следовательно люди подключают и от 10000 до даже не знаю... Человек, который доверяет сигналу к примеру 50000 $ не может быть что ли совсем деревом.
Безумный март
... думаю, что опытные трейдеры при консервативной работе могут стабильно показывать пусть даже 5-10 % доходности в месяц на 500 долларовом счете при этом зарабатывать десятки тысяч на подписчиках. Разве нет? Объясните, в чем все таки проблема? ...
Ответ предельно простой -- и он кроется в рейтинге и в ТОПе.
Например, есть в сервисе сигналов счёт, стабильно даёт больше 10% в месяц, просадка 10-30% -- за шесть месяцев у него "прирост" всего 90%.
У такого сигнала шансов нет попасть даже в первые 5 десяток ТОПа.
И посмотрите на ваш сигнал, на который вы подписаны -- старт на ECN со 100 долл, разгон скальпингом депозита, прирост за 4000%.
Или бывших лидер -- старт с 1 долл на центовом счёте, разгон депозита.
И так далее и тому подобное -- схема предельно простая.
Трейдер, которого волнует свой счёт, а не подписчики -- просто не имеет шансов попасть в ТОП и получить подписчиков.
p.s. Это всё моё частное мнение.
Любопытная метафора.
А что означает? (для недогадливых)
Это кот - симулянт. Подписался на сигнал и спит.
Это кот - симулянт. Подписался на сигнал и спит.
А я подумал этот кот – поставщик, что открыл сигнал, запустил сову и спит.
Это точно не поставщик, поскольку они не спят. Видимо у вас нет опыта и видна только одна сторона медали.
Это точно не поставщик, поскольку они не спят. Видимо у вас нет опыта и видна только одна сторона медали.
Вы говорите про тех, кто торгует только вручную) Или кому не даёт уснуть чувство ответственности, или волнение от больших прибылей
Очень редко, что в сигналах кто-то торгует роботом. И это видно из истории сигнала.
Когда в сигналах будет видно что эта позиция установлена вручную или экспертом, тогда и будет видно, что почти никто роботом не торгует.
Но беда не в этом, а в том, что многие подписчики очень много глупых вопросов задают.
Вот например один из них когда-то с возмущением писал: "Это почему ваш сигнал отправляете с таким опозданием, у вас ордер всегда закрывается с плюсом а у меня с минусом".
Или кто-то каждый день пишет и умоляет, чтобы я увеличил прибыльность. Или кто-то пишет что вы шулер и обманщик.
И представьте себе, что каждый день приходят все новые и новые подписчики.