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Alexandr Bryzgalov:

Если посмотреть на форекс, то для многих он убыточен.

Однако, желающих попытать удачу меньше не становится, поток нескончаем походу.



Потому что многие воспринимают Форекс как игру, а как известно в казино меньше игроков не становится)
 
Совершенно понятно, что люди воспринимают форекс да и финасовые рынки вообще как игру. Но меня коробит даже сама мысль о том, что можно как то наживаться на этом. Это ж как гадалки которые наживаются на чужом горе.
 
Andrey Dik:
Совершенно понятно, что люди воспринимают форекс да и финасовые рынки вообще как игру. Но меня коробит даже сама мысль о том, что можно как то наживаться на этом. Это ж как гадалки которые наживаются на чужом горе.

На каком горе? Есть у людей лишние деньги, которые они не прочь потратить, это разве горе? Они же не из вашего кармана эти деньги берут? Вот и нечего судить.
 
Vitalie Postolache:

На каком горе? Есть у людей лишние деньги, которые они не прочь потратить, это разве горе? 

Горе у тех людей которые последние деньги в это вкладывают. Встречал таких.
 
Alexandr Saprykin:

Горе у тех людей которые последние деньги в это вкладывают. Встречал таких.

А откуда у них деньги, если ума нету?  Наследство? Украли? Кредит? Таких не жалко )))
 
Vitalie Postolache:

А откуда у них деньги, если ума нету?  Наследство? Украли? Кредит? Таких не жалко )))

Заработали) Жалко?
 
Alexandr Saprykin:

Заработали) Жалко?

Не-а, не жалко, заработают ещё (:
 
Vitalie Postolache:

Не-а, не жалко, заработают ещё (:


И ещё потеряют)

Кто-то теряет, кто-то находит)

 
Vitalie Postolache:

Не-а, не жалко, заработают ещё (:
вы омерзительны. тьфу.
 
Andrey Dik:
вы омерзительны. тьфу.


тьфу на Вас

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Не к Вам если что)

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