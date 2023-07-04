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Если посмотреть на форекс, то для многих он убыточен.
Однако, желающих попытать удачу меньше не становится, поток нескончаем походу.
Потому что многие воспринимают Форекс как игру, а как известно в казино меньше игроков не становится)
Совершенно понятно, что люди воспринимают форекс да и финасовые рынки вообще как игру. Но меня коробит даже сама мысль о том, что можно как то наживаться на этом. Это ж как гадалки которые наживаются на чужом горе.
На каком горе? Есть у людей лишние деньги, которые они не прочь потратить, это разве горе? Они же не из вашего кармана эти деньги берут? Вот и нечего судить.
На каком горе? Есть у людей лишние деньги, которые они не прочь потратить, это разве горе?
Горе у тех людей которые последние деньги в это вкладывают. Встречал таких.
Горе у тех людей которые последние деньги в это вкладывают. Встречал таких.
А откуда у них деньги, если ума нету? Наследство? Украли? Кредит? Таких не жалко )))
А откуда у них деньги, если ума нету? Наследство? Украли? Кредит? Таких не жалко )))
Заработали) Жалко?
Заработали) Жалко?
Не-а, не жалко, заработают ещё (:
Не-а, не жалко, заработают ещё (:
И ещё потеряют)
Кто-то теряет, кто-то находит)
Не-а, не жалко, заработают ещё (:
вы омерзительны. тьфу.
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Не к Вам если что)