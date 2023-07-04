1200 подписчиков!! - страница 60
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Хорошая ветка, очень интересная!
Это да, надо же позавидовать хорошим человекам ))
А еще кошек можно постить, очень полезная ветка.
Это да, надо же позавидовать хорошим человекам ))
А еще кошек можно постить, очень полезная ветка.
Пожалуй в следующей жизни не против оказаться таким вот счастливым и богатым котом.
Ведь это они , коты хозяева жизни , а не те кто приносит в дом еду и деньги , судя по фото это так и есть.
А еще кошек можно постить, очень полезная ветка.
Это точно -- только кошки и лисы -- как по классике -- Кот Базилио и Лиса Алиса.
Как сказал в своё время Хазанов в одной из юморесок: "Кворум цел. Сказал Пегий Волк, задвигая засов на воротах овчарни".
одно не понимаю, зачем сидеть на сигнале, если он приносит убыток.
или там 1000 дебилов, или профит все таки эта тысяча получает.
а что-то в этом есть -- один из отзывов:
-430$ this month in losses
-30$ for a bunch of excuses and unannounced strategy testing signal service
we deserve a discount for april because of your bad performance this month...
-430 $ в этом месяце убытки
-30 $ за кучу отговорок
мы заслуживаем скидку на апрель из-за вашей плохой работы в этом месяце ...
а что-то в этом есть -- один из отзывов:
-430$ this month in losses
-30$ for a bunch of excuses and unannounced strategy testing signal service
we deserve a discount for april because of your bad performance this month...
-430 $ в этом месяце убытки
-30 $ за кучу отговорок
мы заслуживаем скидку на апрель из-за вашей плохой работы в этом месяце ...
а что-то в этом есть -- один из отзывов:
-430$ this month in losses
-30$ for a bunch of excuses and unannounced strategy testing signal service
we deserve a discount for april because of your bad performance this month...
-430 $ в этом месяце убытки
-30 $ за кучу отговорок
мы заслуживаем скидку на апрель из-за вашей плохой работы в этом месяце ...
Нужна новая ветка? "Как сливать депозиты не теряя подписчиков?"))))
Значит все таки 1000 дебилов )
кстати, аналогичных отзывов там не один -- это просто последний запостил
Видимо кого-то в детстве не научили, что чудес не бывает, и тыква в карету обычно не превращается в полночь ))
только наоборот -- карета в полночь превратилась в тыкву
Думаю. что многие получат массу удовольствия от просмотра, даже от повтороного:
-- несут убытки, сигналом не довольны, но просят скидку на следующий месяц
Психология трейдинга, 1-й класс.
Все пересиживают просадку и надеются отыграться.
Профи на сигналы не подписываются вот так, в тупую.