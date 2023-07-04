1200 подписчиков!! - страница 60

Новый комментарий
 
Хорошая ветка, очень интересная!
 
Yuriy Zaytsev:
Хорошая ветка, очень интересная!

Это да, надо же позавидовать хорошим человекам ))

А еще кошек можно постить, очень полезная ветка.


 
Sergey Basov:

Это да, надо же позавидовать хорошим человекам ))

А еще кошек можно постить, очень полезная ветка.

Пожалуй в следующей жизни не против оказаться таким вот счастливым и богатым котом.

Ведь это они  , коты хозяева жизни , а не те кто приносит в дом еду и деньги ,  судя по фото это так и есть.

 
Sergey Basov:

А еще кошек можно постить, очень полезная ветка.


Это точно -- только кошки и лисы -- как по классике -- Кот Базилио и Лиса Алиса.

Как сказал в своё время Хазанов в одной из юморесок: "Кворум цел. Сказал Пегий Волк, задвигая засов на воротах овчарни".


 
Alexandr Bryzgalov:

одно не понимаю, зачем сидеть на сигнале, если он приносит убыток.

или там 1000 дебилов, или профит все таки эта тысяча получает.


а что-то в этом есть -- один из отзывов:

-430$ this month in losses
-30$ for a bunch of excuses and unannounced strategy testing signal service
we deserve a discount for april because of your bad performance this month...

-430 $ в этом месяце убытки
-30 $ за кучу отговорок
мы заслуживаем скидку на апрель из-за вашей плохой работы в этом месяце ...

-- несут убытки, сигналом не довольны, но просят скидку на следующий месяц
 
Andrey F. Zelinsky:


а что-то в этом есть -- один из отзывов:

-430$ this month in losses
-30$ for a bunch of excuses and unannounced strategy testing signal service
we deserve a discount for april because of your bad performance this month...

-430 $ в этом месяце убытки
-30 $ за кучу отговорок
мы заслуживаем скидку на апрель из-за вашей плохой работы в этом месяце ...

-- несут убытки, сигналом не довольны, но просят скидку на следующий месяц
Значит все таки 1000 дебилов )
 
Andrey F. Zelinsky:


а что-то в этом есть -- один из отзывов:

-430$ this month in losses
-30$ for a bunch of excuses and unannounced strategy testing signal service
we deserve a discount for april because of your bad performance this month...

-430 $ в этом месяце убытки
-30 $ за кучу отговорок
мы заслуживаем скидку на апрель из-за вашей плохой работы в этом месяце ...

-- несут убытки, сигналом не довольны, но просят скидку на следующий месяц

Нужна новая ветка? "Как сливать депозиты не теряя подписчиков?"))))
 
Alexandr Bryzgalov:
Значит все таки 1000 дебилов )

кстати, аналогичных отзывов там не один -- это просто последний запостил
 
Sergey Basov:

Видимо кого-то в детстве не научили, что чудес не бывает, и тыква в карету обычно не превращается в полночь ))

только наоборот -- карета в полночь превратилась в тыкву

Думаю. что многие получат массу удовольствия от просмотра, даже от повтороного:


 
Andrey F. Zelinsky:

-- несут убытки, сигналом не довольны, но просят скидку на следующий месяц

Психология трейдинга, 1-й класс.

Все пересиживают просадку и надеются отыграться.

Профи на сигналы не подписываются вот так, в тупую.

1...535455565758596061626364656667...232
Новый комментарий