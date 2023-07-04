1200 подписчиков!! - страница 55
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ты же понимаешь, как народ подписывается -- подписался, потом разобрался и "караул".
мало того, что будут такие проблемы с копированием -- подписчик может и не знать -- а вот сервис не может не знать и обязан принимать меры, т.к. это его зона ответственности.
посмотри вкладку проскальзывание.
а проблема может быть на стороне подписчика, плохая связь, большое пинг до сервера, проблем может быть куча на стороне подписчика.
средняя прибыть 20 пунктов по 4 знаку(506 трейдов), это не такая сильная пипсовка
ЗЫ: а вот загрузка депо отпугивает )
посмотри вкладку проскальзывание.
а проблема может быть на стороне подписчика, плохая связь, большое пинг до сервера, проблем может быть куча на стороне подписчика.
если это единичные случаи, то это одно -- если же случаи массовые (как в этом сигнале), то это уже проблема сервиса
блин посмотрел по сделкам )
пипсарь усредняшка )
Всем привет!
У пипсаря усредняшки больше тысячи подписчиков, вот так))
Если можете, подскажите, куда копать, чтобы снизить проскальзывание, реально многие люди на пипосвке сегодня деньги потеряли...
Спасибо!
блин посмотрел по сделкам )
пипсарь усредняшка )
Как вариант, такое решение можно сделать в сервисе:
1) сделки по результату меньше 2-3 пунктов -- в статистике сигнала (типа, расчёт прироста и т.п.) не учитывать -- можно прописывать отдельной строкой, типа, пипсовочные сделки, количество
Примерно такое есть у некоторых ДЦ в функции ребейт -- если профит меньше 3 пунктов, то ребейт не начисляется.
Так и здесь -- пипсовка в статистике не учитывается. или вся пипсовка, или же не больше какого-то процента от всех сделок.
2) если провайдер пипсует и пипсовка достигает определённого процента за какой-то последний период, например, день -- то писать предупреждение на манер для центового счёта, типа, "Провайдер пипсует, результаты у подписчиков могут отличаться"
Топ — как много вложено в это слово. Нет, это не просто слово. Это статус. Высшая ступень рейтинга! Топ — это когда ты — лучше из всех D))))
Да ладно, просадку сейчас крупнолотом отобьет. Уже из -150 баксов, 84 заработал. Март уже в плюсе.
На радостях, наверно, что первым стал перебрал чутка и ручками полез, заработать под конец месяца.
Да ладно, просадку сейчас крупнолотом отобьет. Уже из -150 баксов, 84 заработал. Март уже в плюсе.
На радостях, наверно, что первым стал перебрал чутка и ручками полез, заработать под конец месяца.
При таких рисках провайдер сигналов минимум должен давать сто процентов прироста в месяц.
Как сказали в одном из отзывов: "Он заботится о своей статистике и не заботиться о наших счетах"
То что такой сигнал "вылез" в ТОПе -- это несколько подмывает слова/заверения администрации Сервиса, что в рейтинге учитывается масса показателей, включая "стабильность", "надёжность" и прочие.
Над формулой рейтинга надо серьёзно работать -- как раз события последний дней и поведения ТОПвых сигналов показали, что рейтинг зарулился.