1200 подписчиков!! - страница 221
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Там, наверное, в советнике прописаны дни, в которые случался стоплосс. И советнику запрещено торговать в эти дни. Поэтому он так хорошо тестируется на истории.
А то, что последние 1,5 месяца хорошо торгует в онлайне - это просто совпадение.
В принципе, даже если цена пойдет не туда, у него стоят стопы. Заденет разок, дальше снова начнет набирать.UPD
Цена открытия, стоп, тейк.
Лось: 1.18250-1.20250= -0.02 или 200.0 пунктов
Тейк: 1.18250-1.18044= 0.002 или 20.0 пунктов.
Соотношение ТП:СЛ = 1:10. При среднем количестве сделок равным 10 в месяц восстановление займет месяц. Автор сам предупреждает, что 100%-ый винрейт не удет вечиным.
Кто-нибудь может посчитать, сколько один лось снесет депозита? Я затрудняюсь с его рисками.
Торговля идет в зависимости от вспышек на светиле, самое важное в том, что светило не в нашей солнечной системе.
Похоже на солнечный удар, присядьте)))
Похоже на солнечный удар, присядьте)))
Его сделки хорошо кластеризуются по ценам открытия М30 предыдущих двух дней. Правда вчерашняя сделка не совпала по направлению. Но была положительной как и моя в другом направлении. И сегодня он вход пропустил, хотя цены попали в кластер на покупку.
Его сделки хорошо кластеризуются по ценам открытия М30 предыдущих двух дней.
В этих графиках присутствует формула безубыточности?)))
В этих графиках присутствует формула безубыточности?)))
Это кластеры.
А его формула безубыточности 200/2000.
Это кластеры.
А его формула безубыточности 200/2000.
Я просто не встречал ММ 20/200, который бы шел ровно несколько лет. А у него бэктест и форвард совпадают. Круто, конечно, для подписчиков, но любопытно. Причем, сам автор часто заявляет, что это винрейт не вечен.