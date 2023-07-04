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danminin:

Там, наверное, в советнике прописаны дни, в которые случался стоплосс. И советнику запрещено торговать в эти дни. Поэтому он так хорошо тестируется на истории.
А то, что последние 1,5 месяца хорошо торгует в онлайне - это просто совпадение.

В принципе, даже если цена пойдет не туда, у него стоят стопы. Заденет разок, дальше снова начнет набирать.

UPD

1.18250 1.20250 1.18044


Цена открытия, стоп, тейк.

Лось: 1.18250-1.20250= -0.02 или 200.0 пунктов

Тейк: 1.18250-1.18044= 0.002 или 20.0 пунктов.

Соотношение ТП:СЛ = 1:10. При среднем количестве сделок равным 10 в месяц восстановление займет месяц. Автор сам предупреждает, что 100%-ый винрейт не удет вечиным.

Кто-нибудь может посчитать, сколько один лось снесет депозита? Я затрудняюсь с его рисками.

 
Торговля идет в зависимости от вспышек на светиле, самое важное в том, что светило не в нашей солнечной системе.
 
Grozir:
Торговля идет в зависимости от вспышек на светиле, самое важное в том, что светило не в нашей солнечной системе.

Похоже на солнечный удар, присядьте)))

 
Ivan Butko:

Похоже на солнечный удар, присядьте)))

Продолжайте приседать, хороший "КУ" получается :-)
 
Если бы топ сбросил цену до 30 долларов, прибежало бы еще больше подписоты. Но, видимо, не заинтересован
 
Вполне щедрый поставщик. за одну сделку возвращает цену подписки, и сделок в месяц под десятку.
 

Его сделки хорошо кластеризуются по ценам открытия М30 предыдущих двух дней. Правда вчерашняя сделка не совпала по направлению. Но была положительной как и моя в другом направлении. И сегодня он вход пропустил, хотя цены попали в кластер на покупку.

   

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Технические индикаторы требуют для своих расчетов указания значений цен и/или значений объемов, на которых они будут считаться. Существуют 7 предопределенных идентификаторов перечисления ENUM_APPLIED_PRICE, для указания нужной ценовой базы расчетов. Если технический индикатор для своих расчетов использует ценовые данные, тип которых задается...
 
Vladimir Tkach:

Его сделки хорошо кластеризуются по ценам открытия М30 предыдущих двух дней.

   

В этих графиках присутствует формула безубыточности?)))

 
Ivan Butko:

В этих графиках присутствует формула безубыточности?)))

Это кластеры.

А его формула безубыточности 200/2000.

 
Vladimir Tkach:

Это кластеры.

А его формула безубыточности 200/2000.

Я просто не встречал ММ 20/200, который бы шел ровно несколько лет. А у него бэктест и форвард совпадают. Круто, конечно, для подписчиков, но любопытно. Причем, сам автор часто заявляет, что это винрейт не вечен.

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