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Топ не рискнула ни вчера ни сегодня, ссылаясь на какой то брексит и что-то про 150п. Хотя могла взять прибыль даже по фунту.
Правильно сделала. Этот "какой-то брексит" за последние два года уже ни одного скальпера слил.
Я вчера до голосования заработал более 7% профита, в ближе к нему и после весь профит и слил. Так что по нулям, не считаю полученного оргазма ))
не, продукт это для галочки, таких бесплатных пруд пруди , да и толку от него нуль ) реального пахаря ни кто не станет продавать )
Можно сдавать в аренду. Заработал бабла на депозит и аренду прикрыл. Вообще есть куча способов монетизации, на этом сайте свет клином не сошелся.
Я вчера до голосования заработал более 7% профита, в ближе к нему и после весь профит и слил. Так что по нулям, не считаю полученного оргазма ))
Обидно. Но ничего не потерял! )
Я фунт купил после выхода новостей. 1% забрал. Не много. И ручками. Ботов отключил всех на ночь от греха подальше.
Alexey Volchanskiy:
...по нулям, не считаю полученного оргазма ))
Значит всётаки стоило поторговать.
сейчас такие продукты продают, что сижу я и думаю:
Столько нервов трачу на поддержку, красоту, оптимизацию кода, (алгоримт то не меняется) ,
а тут каждый день по 10 новых экспертов "тяп ляп вот ВАМ +100600 миллионов на Контрольных точках теста, берите за 200-10000 баксов.Мораль: Пока ты думаешь о совести, другим по....
Так совесть она или есть или нет - это изначальная данность, тут увещеваниями не поможешь.
Так совесть она или есть или нет - это изначальная данность, тут увещеваниями не поможешь.
И третий вариант, когда совесть есть, но пользоваться ей не научили с детства.
Начинаю болеть за Анну, до рекорда Гончара ещё полпути
Так совесть она или есть или нет - это изначальная данность, тут увещеваниями не поможешь.