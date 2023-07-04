1200 подписчиков!! - страница 98

Новый комментарий
 
Vladimir Tkach:

Топ не рискнула ни вчера ни сегодня, ссылаясь на какой то брексит и что-то про 150п. Хотя могла взять прибыль даже по фунту.


Правильно сделала. Этот "какой-то брексит" за последние два года уже ни одного скальпера слил.
 
Boris Gulikov:
Правильно сделала. Этот "какой-то брексит" за последние два года уже ни одного скальпера слил.

Я вчера до голосования заработал более 7% профита, в ближе к нему и после весь профит и слил. Так что по нулям, не считаю полученного оргазма ))

 
Anatolii Zainchkovskii:

не, продукт это для галочки, таких бесплатных пруд пруди , да и толку от него нуль ) реального пахаря ни кто не станет продавать )

Можно сдавать в аренду. Заработал бабла на депозит и аренду прикрыл. Вообще есть куча способов монетизации, на этом сайте свет клином не сошелся.

 
Alexey Volchanskiy:

Я вчера до голосования заработал более 7% профита, в ближе к нему и после весь профит и слил. Так что по нулям, не считаю полученного оргазма ))

Обидно. Но ничего не потерял! )

Я фунт купил после выхода новостей. 1% забрал. Не много. И ручками. Ботов отключил всех на ночь от греха подальше.

 


 

Alexey Volchanskiy:

...по нулям, не считаю полученного оргазма ))

Значит всётаки стоило поторговать.

 
Vladislav Andruschenko:

сейчас такие продукты продают, что сижу я и думаю: 

Столько нервов трачу на поддержку, красоту, оптимизацию кода, (алгоримт то не меняется) ,

а тут каждый день по 10 новых экспертов "тяп ляп вот ВАМ +100600 миллионов на Контрольных точках теста, берите за 200-10000 баксов. 

Мораль: Пока ты думаешь о совести, другим по....

Так совесть она или есть или нет - это изначальная данность, тут увещеваниями не поможешь.

 
Aleksey Ivanov:

Так совесть она или есть или нет - это изначальная данность, тут увещеваниями не поможешь.

И третий вариант, когда совесть есть, но пользоваться ей не научили с детства.

 
1500!
Начинаю болеть за Анну, до рекорда Гончара ещё полпути
[Удален]  
Aleksey Ivanov:

Так совесть она или есть или нет - это изначальная данность, тут увещеваниями не поможешь.

Жаль, что красивый код не эквивалентен доходному
1...919293949596979899100101102103104105...232
Новый комментарий