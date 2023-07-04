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мне это не мешает спросить контакты той кого обсуждают, можно в личку
ты уже тут вроде знакомился, потом робота отказался писать) надо быть сразу готовым на это
Ну и чем, блин, все закончилось, закрыла с небольшим убытком? А могла нехилую прибыль сделать, стрельнуло ведь в ее сторону!
Нет, она большую прибыль не берет. Не ее конек, она же вроде профитно пипсует.
переседела
В смысле седые волосы уже?
Ну да, с такой то ответственностью D)))
И почему сегодня не открылась? Были сигналы по трем парам.
И почему сегодня не открылась?
А смысл?
догадываюсь даже какую именно
догадываюсь даже какую именно