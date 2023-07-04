1200 подписчиков!! - страница 95

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Mickey Moose:

мне это не мешает спросить контакты той кого обсуждают, можно в личку

ты уже тут вроде знакомился, потом робота отказался писать) надо быть сразу готовым на это

 
Ну и чем, блин, все закончилось, закрыла с небольшим убытком? А могла нехилую прибыль сделать, стрельнуло ведь в ее сторону!
 
Vladimir Tkach:
Ну и чем, блин, все закончилось, закрыла с небольшим убытком? А могла нехилую прибыль сделать, стрельнуло ведь в ее сторону!

Нет, она большую прибыль не берет. Не ее конек, она же вроде профитно пипсует.

 
переседела
 
multiplicator:
переседела

В смысле седые волосы уже? 
Ну да, с такой то ответственностью D)))

 

И почему сегодня не открылась? Были сигналы по трем парам.


 
Vladimir Tkach:

И почему сегодня не открылась? 



А смысл?
При таком кол-ве подписчиков можно открывать 1 позу в неделю ;)
 
Nikolai Krylov:
А смысл?
При таком кол-ве подписчиков можно открывать 1 позу в неделю ;)

догадываюсь даже какую именно

 
Mickey Moose:

догадываюсь даже какую именно

Гусары после такой фразы обычно ставят смайлик.
 
Про чей сигнал обсуждаем ? Можно ссылку на сигнал?
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