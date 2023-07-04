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Yuriy Zaytsev:

Вы  зашли в магазин и что то купили!

Согласно Вашей логики ,  а возможно с точки зрения владельца/ продавца  магазина Вы лох , баран , хомячок.


Есть у меня знакомый, который раньше работал в местной компании по междугородним перевозкам. Так он рассказывал, что со слов владельцев они перевозят на своих автобусах исключительно быдло и людей среди их пассажиров нет. По этой причине он ушёл с этой работы.
 
Alexandr Saprykin:

Есть у меня знакомый, который раньше работал в местной компании по междугородним перевозкам. Так он рассказывал, что со слов владельцев они перевозят на своих автобусах исключительно быдло и людей среди их пассажиров нет. По этой причине он ушёл с этой работы.

Наверное имел в виду, что нет депутатов среди пассажиров)

 

Походу подруга зашла покупкой и пропустила выход, не развернулась, т.к. сидит в просадке.


 
Vladimir Tkach:

Походу подруга зашла покупкой и пропустила выход, не развернулась, т.к. сидит в просадке.


Вот это странно. У неё же профит 5-6 пунктов. А от входа в бай можно было взять все 10 даже с учётом ночного спреда.

Вы же перевернулись ))) Видимо, была проблема с VPS. Не сработало закрытие.

Думаю, что пересидит убыток. Есть шансы.

 
Boris Gulikov:

Думаю, что пересидит убыток. Есть шансы.

у меня индикатор показывает вниз до 1,27000 )

 
Boris Gulikov:

Вот это странно. У неё же профит 5-6 пунктов. А от входа в бай можно было взять все 10 даже с учётом ночного спреда.

Вы же перевернулись ))) Видимо, была проблема с VPS. Не сработало закрытие.

Думаю, что пересидит убыток. Есть шансы.

она 5 пунктов забирает по тралу на откате -- т.е. сначала проходит примерно на 10 пунктов и включает трал с уровня безубытка в 5 пунктов.

и она не переворачивается -- тупо входит по сигналу и ждёт или закрытия в 5 пунктов или слива депозита.

сегодня она по сигналу на селл вошла в бай по какой-то причине -- посмотрим как она это пояснит -- вчерашний невход поясняла своим каким-то "турбулентным фильтром".

вчера и не было у неё сигнала на продажу -- в постах выше выяснили, что она продаёт при пересечении RSI(7) вниз уровня 80 на М5 -- вчера уровень 80 не достигался -- зачем по вчерашнему невходу ей было выдумывать некий "турбулентный фильтр" не понятно.

 
Andrey F. Zelinsky:

вчерашний невход поясняла своим каким-то "турбулентным фильтром".

вчера уровень 80 не достигался.

Тоже видел это объяснение про фильтр. Но у меня другая картина. Две продажи 7-го заработали и следующий разворот тоже. Перестраховывается.


 

Даже flash crash 3-го дал прибыль.


 
Vladimir Tkach:

Тоже видел это объяснение про фильтр. Но у меня другая картина. Две продажи 7-го могли заработать и следующий разворот тоже. Перестраховывается.

она входит по временному фильтру с 1:00 до 3:00.

что-то я невнимательно смотрел -- оказывается было достижение RSI(7) вчера уровня 80 как раз в районе 1:00 (как она и показала у себя на картинке в профиле).

 
Fast528:

у меня индикатор показывает вниз до 1,27000 )

К 1,27 это вверх )) Сейчас 1,14400
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