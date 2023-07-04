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Наверное имел в виду, что нет депутатов среди пассажиров)
Походу подруга зашла покупкой и пропустила выход, не развернулась, т.к. сидит в просадке.
Походу подруга зашла покупкой и пропустила выход, не развернулась, т.к. сидит в просадке.
Вот это странно. У неё же профит 5-6 пунктов. А от входа в бай можно было взять все 10 даже с учётом ночного спреда.
Вы же перевернулись ))) Видимо, была проблема с VPS. Не сработало закрытие.
Думаю, что пересидит убыток. Есть шансы.
Думаю, что пересидит убыток. Есть шансы.
у меня индикатор показывает вниз до 1,27000 )
Вот это странно. У неё же профит 5-6 пунктов. А от входа в бай можно было взять все 10 даже с учётом ночного спреда.
Вы же перевернулись ))) Видимо, была проблема с VPS. Не сработало закрытие.
Думаю, что пересидит убыток. Есть шансы.
она 5 пунктов забирает по тралу на откате -- т.е. сначала проходит примерно на 10 пунктов и включает трал с уровня безубытка в 5 пунктов.
и она не переворачивается -- тупо входит по сигналу и ждёт или закрытия в 5 пунктов или слива депозита.
сегодня она по сигналу на селл вошла в бай по какой-то причине -- посмотрим как она это пояснит -- вчерашний невход поясняла своим каким-то "турбулентным фильтром".
вчера и не было у неё сигнала на продажу -- в постах выше выяснили, что она продаёт при пересечении RSI(7) вниз уровня 80 на М5 -- вчера уровень 80 не достигался -- зачем по вчерашнему невходу ей было выдумывать некий "турбулентный фильтр" не понятно.
вчерашний невход поясняла своим каким-то "турбулентным фильтром".
вчера уровень 80 не достигался.
Тоже видел это объяснение про фильтр. Но у меня другая картина. Две продажи 7-го заработали и следующий разворот тоже. Перестраховывается.
Даже flash crash 3-го дал прибыль.
Тоже видел это объяснение про фильтр. Но у меня другая картина. Две продажи 7-го могли заработать и следующий разворот тоже. Перестраховывается.
она входит по временному фильтру с 1:00 до 3:00.
что-то я невнимательно смотрел -- оказывается было достижение RSI(7) вчера уровня 80 как раз в районе 1:00 (как она и показала у себя на картинке в профиле).
у меня индикатор показывает вниз до 1,27000 )