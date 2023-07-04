1200 подписчиков!! - страница 210

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hoster:
Ради интереса зашёл к ЕлеАнне, ни одного сигнала
ага и историю в ленте у себя всю почистила, будто и небыло ничего, новая жизнь с чистого листа, но мы то знаем что это "легендарный" человек
[Удален]  
Aleksey Semenov:
ага и историю в ленте у себя всю почистила, будто и небыло ничего, новая жизнь с чистого листа, но мы то знаем что это "легендарный" человек
Ага и никто ответственности не несёт, рынок виноват, удобно. Анна довольна, площадка в плюсе, а подписчики в пролете
 
hoster:
Ага и никто ответственности не несёт, рынок виноват, удобно. Анна довольна, площадка в плюсе, а подписчики в пролете

Когда эти бедолаги поймут, что на форе им не заработать?

 
Vladimir Tkach:

Когда эти бедолаги поймут, что на форе им не заработать?

Никогда. Они все время новые. Как байкеры (баян).

 
Grigori.S.B:

Никогда. Они все время новые. Как байкеры (баян).

А мы тут то чего сидим?

 
Uladzimir Izerski:

А мы тут то чего сидим?

Думал что мы зрители/болельщики, а не подписчики.

 
Grigori.S.B:

Думал что мы зрители/болельщики, а не подписчики.

Интересно, что лосеводы всегда выигрывают у умных хомячков.))

 

Как то странно выглядит картина с подписчиками. Чем больше подписчиков, тем круче график сливания.

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[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Как то странно выглядит картина с подписчиками. Чем больше подписчиков, тем круче график сливания.

 

Ну вам это не грозит (подписчики)
 
hoster:
Ну вам это не грозит (подписчики)

Баскаков, как же ты достал. Тебя забанили. А ты всё равно лезешь из всех щелей.

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