1200 подписчиков!! - страница 210
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ради интереса зашёл к ЕлеАнне, ни одного сигнала
ага и историю в ленте у себя всю почистила, будто и небыло ничего, новая жизнь с чистого листа, но мы то знаем что это "легендарный" человек
Ага и никто ответственности не несёт, рынок виноват, удобно. Анна довольна, площадка в плюсе, а подписчики в пролете
Когда эти бедолаги поймут, что на форе им не заработать?
Когда эти бедолаги поймут, что на форе им не заработать?
Никогда. Они все время новые. Как байкеры (баян).
Никогда. Они все время новые. Как байкеры (баян).
А мы тут то чего сидим?
А мы тут то чего сидим?
Думал что мы зрители/болельщики, а не подписчики.
Думал что мы зрители/болельщики, а не подписчики.
Интересно, что лосеводы всегда выигрывают у умных хомячков.))
Как то странно выглядит картина с подписчиками. Чем больше подписчиков, тем круче график сливания.
Как то странно выглядит картина с подписчиками. Чем больше подписчиков, тем круче график сливания.
Ну вам это не грозит (подписчики)
Баскаков, как же ты достал. Тебя забанили. А ты всё равно лезешь из всех щелей.