1200 подписчиков!! - страница 87

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Vladimir Tkach:

Как и ожидалось - секретный ингредиент это отсутствие секретного ингредиента.

Тупое открытие по RSI-7 на М5 (40;80), ночью, короткий стоп и тейк. Закрытие по времени. Разворот. Заход на все помидоры. 1.06.2018-17.12.2018


Может, это как раз пример того, что система должна быть простой и доходной?

 
Vasiliy Kolesov:

Не, не запретят, слишком большая конкуренция. Да и есть много схем, работающих в разные сессии, все не запретить)

Ну вот, поставил эксперта на реал. Брокер не дал открыться ночью, говорит - "рынок закрыт".

 
Vladimir Tkach:

Как и ожидалось - секретный ингредиент это отсутствие секретного ингредиента.

Тупое открытие по RSI-7 на М5 (40;80), ночью, короткий стоп и тейк. Закрытие по времени. Разворот. Заход на все помидоры. 1.06.2018-17.12.2018


Если все так просто, почему этим мало кто пользуется? Или не все так просто?
 
Yevhenii Levchenko:
Если все так просто, почему этим мало кто пользуется? Или не все так просто?

Последние сделки топа


И как мы думаем была раскрутка сигнала фейковыми подписчиками и отзывами.

 
Vladimir Tkach:

Последние сделки топа


И как мы поняли была раскрутка сигнала фейковыми подписчиками и отзывами.

Вообще говоря, провайдер сигнала является очень известным пользователем в англоязычной части сайта. Она давно уже помогает всем новичкам по вопросам Сигналов и не только. Поэтому неудивительно, что у неё более 1000 друзей, и что её сигнал сразу же стал известен огромному количеству потенциальных подписчиков.

Так что не нужно наводить тень на плетень.

 
Vladimir Tkach:

И как мы думаем была раскрутка сигнала фейковыми подписчиками и отзывами.

почему все забывают что у человека может быть свое собственное комьюнити?

 
Vladimir Tkach:

Последние сделки топа


И как мы думаем была раскрутка сигнала фейковыми подписчиками и отзывами.

Я не про это...

Если это работает... да еще как! почему мало кто это использует? Это ж не сложная стратегия? Вы лично не собираетесь запустить сигнал с этой штукой? Хотя бы демо)
 
Yevhenii Levchenko:
Я не про это...

Если это работает... да еще как! почему мало кто это использует? Это ж не сложная стратегия? Вы лично не собираетесь запустить сигнал с этой штукой? Хотя бы демо)

На реал сразу поставил. Пройдет пару сделок, опубликую. Не открыл этой ночью сделки брокер. Добавил условие в эксперта - долбить брокера пока не откроет.

 
Vladimir Tkach:

На реал сразу поставил. Пройдет пару сделок, опубликую. Не открыл этой ночью сделки брокер. Добавил условие в эксперта - долбить брокера пока не откроет.

Интересно что получится...

 
Vladimir Tkach:

На реал сразу поставил. Пройдет пару сделок, опубликую. Не открыл этой ночью сделки брокер. Добавил условие в эксперта - долбить брокера пока не откроет.

После ролловера наверное, так это вполне нормально, и долбить никуда не нужно)

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