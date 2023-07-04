1200 подписчиков!! - страница 87
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Как и ожидалось - секретный ингредиент это отсутствие секретного ингредиента.
Тупое открытие по RSI-7 на М5 (40;80), ночью, короткий стоп и тейк. Закрытие по времени. Разворот. Заход на все помидоры. 1.06.2018-17.12.2018
Может, это как раз пример того, что система должна быть простой и доходной?
Не, не запретят, слишком большая конкуренция. Да и есть много схем, работающих в разные сессии, все не запретить)
Ну вот, поставил эксперта на реал. Брокер не дал открыться ночью, говорит - "рынок закрыт".
Как и ожидалось - секретный ингредиент это отсутствие секретного ингредиента.
Тупое открытие по RSI-7 на М5 (40;80), ночью, короткий стоп и тейк. Закрытие по времени. Разворот. Заход на все помидоры. 1.06.2018-17.12.2018
Если все так просто, почему этим мало кто пользуется? Или не все так просто?
Последние сделки топа
И как мы думаем была раскрутка сигнала фейковыми подписчиками и отзывами.
Последние сделки топа
И как мы поняли была раскрутка сигнала фейковыми подписчиками и отзывами.
Вообще говоря, провайдер сигнала является очень известным пользователем в англоязычной части сайта. Она давно уже помогает всем новичкам по вопросам Сигналов и не только. Поэтому неудивительно, что у неё более 1000 друзей, и что её сигнал сразу же стал известен огромному количеству потенциальных подписчиков.
Так что не нужно наводить тень на плетень.
И как мы думаем была раскрутка сигнала фейковыми подписчиками и отзывами.
почему все забывают что у человека может быть свое собственное комьюнити?
Последние сделки топа
И как мы думаем была раскрутка сигнала фейковыми подписчиками и отзывами.
Если это работает... да еще как! почему мало кто это использует? Это ж не сложная стратегия? Вы лично не собираетесь запустить сигнал с этой штукой? Хотя бы демо)
Я не про это...
Если это работает... да еще как! почему мало кто это использует? Это ж не сложная стратегия? Вы лично не собираетесь запустить сигнал с этой штукой? Хотя бы демо)
На реал сразу поставил. Пройдет пару сделок, опубликую. Не открыл этой ночью сделки брокер. Добавил условие в эксперта - долбить брокера пока не откроет.
На реал сразу поставил. Пройдет пару сделок, опубликую. Не открыл этой ночью сделки брокер. Добавил условие в эксперта - долбить брокера пока не откроет.
Интересно что получится...
На реал сразу поставил. Пройдет пару сделок, опубликую. Не открыл этой ночью сделки брокер. Добавил условие в эксперта - долбить брокера пока не откроет.
После ролловера наверное, так это вполне нормально, и долбить никуда не нужно)