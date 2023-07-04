1200 подписчиков!! - страница 164
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О-о. Приняли меры. Это радует.
О-о. Приняли меры. Это радует.
Какие меры? В адрес?
Какие меры? В адрес?
Добавил картинку выше. Это лидер по подписчикам.
Да норм у него все!)
О-о. Приняли меры. Это радует.
Это то что Saad Eldin ? Только право продажи продуктов забрали... с центовиками все норм
почему мне не нравится мартингейл.
если есть система с постоянным лотом, и она начала ломаться, то она это будет делать медленно (график баланса пойдет на заокругление и разворот). и вы успеете с нее соскочить.
(на красный прямоугольник не обращать внимания)
а система на мартине, когда начала ломаться, вы этого не увидите. мартин ее все равно будет выводить в плюс. и потом за раз произойдет слив всего счета.
Саад молодец, чтобы уменьшить просадку на своем сигнале set 01 просто пополнил на 100 дол. депозит, который отобразился как увеличение баланса в 10тыс дол. И написал, что на следующей неделе все у них будет хорошо.
В отзывах подписчик шокирован таким приемом, пишет, что у большинства при открытии рынка закроются сделки с фиксацией убытков из-за перерасчета сервисом объемов сделок. А новые лоты откроются исходя из нового увеличенного баланса Саада и их уменьшенного баланса на сумму убытка. Что в дальнейшем даже при профите у провайдера может не перекрыть зафиксированный убыток на депозитах подписчиков. И подписчик дает совет, отключаться от сигнала и следить за провайдером через сайт. В общем, следующая неделя обещает быть эмоциональной на этом сигнале.
Саад молодец, чтобы уменьшить просадку на своем сигнале set 01 просто пополнил на 100 дол. депозит, который отобразился как увеличение баланса в 10тыс дол. И написал, что на следующей неделе все у них будет хорошо.
В отзывах подписчик шокирован таким приемом, пишет, что у большинства при открытии рынка закроются сделки с фиксацией убытков из-за перерасчета сервисом объемов сделок. А новые лоты откроются исходя из нового увеличенного баланса Саада и их уменьшенного баланса на сумму убытка. Что в дальнейшем даже при профите у провайдера может не перекрыть зафиксированный убыток на депозитах подписчиков. И подписчик дает совет, отключаться от сигнала и следить за провайдером через сайт. В общем, следующая неделя обещает быть эмоциональной на этом сигнале.
Добавлено: наверное евру продал... (он, как и Машковец, торгует только евру и фунт)