1200 подписчиков!! - страница 164

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О-о. Приняли меры. Это радует.


 
Vasiliy Pushkaryov:
О-о. Приняли меры. Это радует.

Какие меры? В адрес?

 
Yury Lemeshev:

Какие меры? В адрес?

Добавил картинку выше. Это лидер по подписчикам.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Добавил картинку выше. Это лидер по подписчикам.

Да норм у него все!)

 
Vasiliy Pushkaryov:

О-о. Приняли меры. Это радует.


Это то что Saad Eldin ? Только право продажи продуктов забрали... с центовиками все норм
 
Yevhenii Levchenko:
Это то что Saad Eldin ? Только право продажи продуктов забрали... с центовиками все норм
Да, он. Уже вернули право. Час назад у него в профиле не было видно ни одного сигнала.
 
трейдеры на сигналах так увлекаются мартингейлом. даже когда система прибыльна, все равно в нее мартингейл добавляют.

почему мне не нравится мартингейл.

если есть система с постоянным лотом, и она начала ломаться, то она это будет делать медленно (график баланса пойдет на заокругление и разворот). и вы успеете с нее соскочить.


(на красный прямоугольник не обращать внимания)

а система на мартине, когда начала ломаться, вы этого не увидите.  мартин ее все равно будет выводить в плюс. и потом за раз произойдет слив всего счета.
 

Саад молодец, чтобы уменьшить просадку на своем сигнале set 01 просто пополнил на 100 дол. депозит, который отобразился как увеличение баланса в 10тыс дол. И написал, что на следующей неделе все у них будет хорошо.

В отзывах подписчик шокирован таким приемом, пишет, что у большинства при открытии рынка закроются сделки с фиксацией убытков из-за перерасчета сервисом объемов сделок. А новые лоты откроются исходя из нового увеличенного баланса Саада и их уменьшенного баланса на сумму убытка. Что в дальнейшем даже при профите у провайдера может не перекрыть зафиксированный убыток на депозитах подписчиков. И подписчик дает совет, отключаться от сигнала и следить за провайдером через сайт. В общем, следующая неделя обещает быть эмоциональной на этом сигнале.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Саад молодец, чтобы уменьшить просадку на своем сигнале set 01 просто пополнил на 100 дол. депозит, который отобразился как увеличение баланса в 10тыс дол. И написал, что на следующей неделе все у них будет хорошо.

В отзывах подписчик шокирован таким приемом, пишет, что у большинства при открытии рынка закроются сделки с фиксацией убытков из-за перерасчета сервисом объемов сделок. А новые лоты откроются исходя из нового увеличенного баланса Саада и их уменьшенного баланса на сумму убытка. Что в дальнейшем даже при профите у провайдера может не перекрыть зафиксированный убыток на депозитах подписчиков. И подписчик дает совет, отключаться от сигнала и следить за провайдером через сайт. В общем, следующая неделя обещает быть эмоциональной на этом сигнале.

Но тут же ничего нового нет?
 
В отзывах пишут, что провайдер топового (по подписчиках) сигнала просто вырубил его (наверное на время просадки, временно)... Телл ми вай....

Добавлено: наверное евру продал... (он, как и Машковец, торгует только евру и фунт)
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