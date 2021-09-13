Gráfico Renko, urgente!
К сожалению ВСЕ подобные графики далеко не панацея для заработка потому как имеют один настроечный параметр (размер кубика) который плавает с течением времени, так что тут рыбы нет увы :-(
Это уже проблема интерпретации. Ведь так можно сказать про любой способ анализа рынка.
Ренко в МТ не будет до тех пор, пока в терминале существует ограничение на дискретность данных - не более одного бара в одну минуту. Если это ограничение будет снято, то самим разработчикам платформы не потребуется что-либо делать. По нестандартным графикам достаточно большое количество наработок, которые только и ждут снятия ограничений.
Я нашёл решение, но потребуется:
1. Написать DLL, которая будет транслировать тики;
2. Написать программу, которая будет эти графики прорисовывать.
Думаю, что этим и закончатся все неудобства.
Все цены кубиков зависят от стартовой точки.
Разные брокеры имеют разные начальные даты котировок в истории.
Весело будет наблюдать споры, почему у одного график не такой как у другого, хотя "все" одинаковое.
Все цены кубиков зависят от стартовой точки.
Разные брокеры имеют разные начальные даты котировок в истории.
Весело будет наблюдать споры, почему у одного график не такой как у другого, хотя "все" одинаковое.
Возможно и так, но общая направленность будет одинаковая. Главная цель нестандартной нарезки графика - это по возможности сгладить его.
Все цены кубиков зависят от стартовой точки.
Разные брокеры имеют разные начальные даты котировок в истории.
Весело будет наблюдать споры, почему у одного график не такой как у другого, хотя "все" одинаковое.
ГЕНИАЛЬНО!
А я-то думаю, отчего у нас при пересчете могут некоторые кубики не совпадать... Мы ж просто старт начинаем с другого места. Вот и вся проблема.
Аркадий, моё почтение. Все ж на поверхности, а мы роем.
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Для друзей, коллег и тех, кто работает с MQL5, эта тема - только начало инициативы по попытке внедрить родную диаграмму Ренко прямо в терминал MT5, точно так же, как сегодня гистограммы, линии и свечи. В этом смысле сторонники этого типа диаграммы запрашивают их выражение, чтобы мы могли прийти к консенсусу относительно того, как мы можем отправить наш запрос на MQL5, чтобы получить эту столь желанную диаграмму, а также другие диаграммы, такие как Range , поскольку даже создание этого графика с помощью Freelance иногда бывает очень дорого и с некоторыми ограничениями для пользователя, в том числе в бэктестах. Если похожая ветка уже существует, пожалуйста, дайте мне знать, чтобы удалить ее и объединить усилия в одном месте, если никто не запрашивает или не проявляет эту инициативу, сотрудники MQL5 не смогут нам помочь, спасибо!