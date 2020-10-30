Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 12
........
Также хотелось бы найти человека, который смог бы провести одно интересное тестирование по углу изменения наклона, ............
Вот здесь всё станет понятно - как нужно правильно кругляшки рисовать...
)
Упрется котир в потолок или в дно чарта терминала и точно также окажется что и Ваш градус совсем не тот градус.
Я понимаю, когда масштаб задают от какой либо оригинальной картинки, от оригинала тобишь, но когда наоборот, да еще и изменяя пропорции Х:Y, вот тут и начинается головоломка, т.к. оригинал в результате утерян, раз и навсегда...
Поэтому единственно верный вариант - верить не глазам, а одной и той же цифре, равной углу наклона одной и той же трендовой.
Я понимаю, когда масштаб задают от какой либо оригинальной картинки, от оригинала тобишь, но когда наоборот, да еще и не соблюдая пропорции Х:Y, вот тут и начинается головоломка...
Угол истинный тот, который мы видим текущий, при текущем масштабе, угол который ты хочешь увидеть, от так называемой "оригинальной картинки", я этот код писал несколькими сообщениями ранее, там как раз высчитывался масштаб по ценам, и времени, вычислялся %, и этот процент соотносился между X и Y, таким образом мы получаем как бы истинную картинку, которую прикладываем куда угодно, но при таком раскладе градусы будут не такие как мы видим, но для индикатора они будут видимы и видимы кругом как раз 360 градусом, но по вычисленному масштабу, но это неправильный подход, так как все таки проценты не реальные получается в отличии от последнего индикатора который я отправил.
Renat Akhtyamov:
Упрется котир в потолок или в дно чарта терминала и окажется что и градус совсем не тот градус.
А что вам мешает поставить заведомо уменьшенный масштаб, чтобы видеть максимально много, и построение проводить советником или индикаторов с максимальной точностью, и таких проблем никогда не возникнет, да и график движется в право расширяется или сужается ценовой диапазон, временной всегда постоянен (кроме перехода с пт на пн), и эти изменения в данном случае в последнем методе, никак не оказывают влияния на показатели градуса наклона линии, только если РЕАЛЬНО изменился угол или точка привязки в другом месте, все решаемо, главное правильно алгоритм под потребности составить, я этот алгоритм писал для себя и знаю его применение, сюда предоставил всего лишь как совет и метод, если вы создаете тему и спрашиваете совета, и вроде как сами все знаете, зачем тогда создаете тему и спрашиваете?:))))
мне ничего не мешает. у меня всё есть и я уже давно пользуюсь.
Вы на стадии экспериментов, потому и говорю.
Какая жесть)) упор в потолок... в пол...
У трендовой лини есть угол наклона только когда она отображается на экране.
Не спорю, Вы правы в том, что если трендовая была на экране, то при изменении масштаба, она также останется на экране)))) При этом видимый угол изменится.
Будем пересчитывать? <<< АБСУРД
Дмитрий, Вы ничего не поняли из написанного мною в том посте. Соответственно, Ваши комменты не в тему.
Прочитайте внимательно - я совсем о другом там сказал.
В противном случае - советую не читать мои посты, т.к. Вам их не понять.
...
Господа, падает или растет и где Ваш угол, сколько градусов и как нарисовать трендовую?
))))))))))
Тут как раз и видно ваше заблуждение. Угол трендовой линии в градусах зависит от масштаба графика - что вам и пытаются втолковать.
Вы же говорите скорее всего об относительном положении трендовой линии. Но точно не об её угле в градусах.
Ну так я и показал - угол ноль градусов.
Не стоит торговать такое, правда?
Не морочьте людям мозги.
