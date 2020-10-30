Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 12

Новый комментарий
 
Daniil Kurmyshev:

 ........

Также хотелось бы найти человека, который смог бы провести одно интересное тестирование по углу изменения наклона, ............ 

Вот здесь всё станет понятно - как нужно правильно кругляшки рисовать...

)

Упрется котир в потолок или в дно чарта терминала и точно также окажется что и Ваш градус совсем не тот градус.

Я понимаю, когда масштаб задают от какой либо оригинальной картинки, от оригинала тобишь, но когда наоборот, да еще и изменяя пропорции Х:Y, вот тут и начинается головоломка, т.к. оригинал в результате утерян, раз и навсегда...

Поэтому единственно верный вариант - верить не глазам, а одной и той же цифре, равной углу наклона одной и той же трендовой.

 
Renat Akhtyamov:

Я понимаю, когда масштаб задают от какой либо оригинальной картинки, от оригинала тобишь, но когда наоборот, да еще и не соблюдая пропорции Х:Y, вот тут и начинается головоломка...

Угол истинный тот, который мы видим текущий, при текущем масштабе, угол который ты хочешь увидеть, от так называемой "оригинальной картинки", я этот код писал несколькими сообщениями ранее, там как раз высчитывался масштаб по ценам, и времени, вычислялся %, и этот процент соотносился между X и Y, таким образом мы получаем как бы истинную картинку, которую прикладываем куда угодно, но при таком раскладе градусы будут не такие как мы видим, но для индикатора они будут видимы и видимы кругом как раз 360 градусом, но по вычисленному масштабу, но это неправильный подход, так как все таки проценты не реальные получается в отличии от последнего индикатора который я отправил.

  Renat Akhtyamov:

Упрется котир в потолок или в дно чарта терминала и окажется что и градус совсем не тот градус.

А что вам мешает поставить заведомо уменьшенный масштаб, чтобы видеть максимально много, и построение проводить советником или индикаторов с максимальной точностью, и таких проблем никогда не возникнет, да и график движется в право расширяется или сужается ценовой диапазон, временной всегда постоянен (кроме перехода с пт на пн), и эти изменения в данном случае в последнем методе, никак не оказывают влияния на показатели градуса наклона линии, только если РЕАЛЬНО изменился угол или точка привязки в другом месте, все решаемо, главное правильно алгоритм под потребности составить, я этот алгоритм писал для себя и знаю его применение, сюда предоставил всего лишь как совет и метод, если вы создаете тему и спрашиваете совета, и вроде как сами все знаете, зачем тогда создаете тему и спрашиваете?:))))

 
Daniil Kurmyshev:

Угол истинный тот, который мы видим текущий, при текущем масштабе, угол который ты хочешь увидеть, от так называемой "оригинальной картинки", я этот код писал несколькими сообщениями ранее, там как раз высчитывался масштаб по ценам, и времени, вычислялся %, и этот процент соотносился между X и Y, таким образом мы получаем как бы истинную картинку, которую прикладываем куда угодно, но при таком раскладе градусы будут не такие как мы видим, но для индикатора они будут видимы и видимы кругом как раз 360 градусом, но по вычисленному масштабу, но это неправильный подход, так как все таки проценты не реальные получается в отличии от последнего индикатора который я отправил.

  Renat Akhtyamov:

А что вам мешает поставить заведомо уменьшенный масштаб, чтобы видеть максимально много, и построение проводить советником или индикаторов с максимальной точностью, и таких проблем никогда не возникнет, да и график движется в право расширяется или сужается ценовой диапазон, временной всегда постоянен (кроме перехода с пт на пн), и эти изменения в данном случае в последнем методе, никак не оказывают влияния на показатели градуса наклона линии, только если РЕАЛЬНО изменился угол или точка привязки в другом месте, все решаемо, главное правильно алгоритм под потребности составить, я этот алгоритм писал для себя и знаю его применение, сюда предоставил всего лишь как совет и метод, если вы создаете тему и спрашиваете совета, и вроде как сами все знаете, зачем тогда создаете тему и спрашиваете?:))))

мне ничего не мешает. у меня всё есть и я  уже давно пользуюсь.

Вы на стадии экспериментов, потому и говорю.

 
Renat Akhtyamov:

Вот здесь всё станет понятно - как нужно правильно кругляшки рисовать...

)

Упрется котир в потолок или в дно чарта терминала и точно также окажется что и Ваш градус совсем не тот градус.

Я понимаю, когда масштаб задают от какой либо оригинальной картинки, от оригинала тобишь, но когда наоборот, да еще и изменяя пропорции Х:Y, вот тут и начинается головоломка, т.к. оригинал в результате утерян, раз и навсегда...

Поэтому единственно верный вариант - верить не глазам, а одной и той же цифре, равной углу наклона одной и той же трендовой.

Какая жесть)) упор в потолок... в пол...

У трендовой лини есть угол наклона только когда она отображается на экране. 

 
Dmitry Fedoseev:

Какая жесть)) упор в потолок... в пол...

У трендовой лини есть угол наклона только когда она отображается на экране. 

Не спорю, Вы правы в том, что если трендовая была на экране, то при изменении масштаба, она также останется на экране)))) При этом видимый угол изменится.

Будем пересчитывать? <<< АБСУРД

Дмитрий, Вы ничего не поняли из написанного мною в том посте. Соответственно, Ваши комменты не в тему.

Прочитайте внимательно - я совсем о другом там сказал.

В противном случае - советую не читать мои посты, т.к. Вам их не понять.

 
Renat Akhtyamov:

...

Не спорю, Вы правы в том, что если трендовая была на экране, то при изменении масштаба, она также останется на экране))))

...

Этого я не утверждал и вы не правы
 

Господа, падает или растет и где Ваш угол, сколько градусов и как нарисовать трендовую?

))))))))))

 
Renat Akhtyamov:

Господа, падает или растет и где Ваш угол?

))))))))))

Тут как раз и видно ваше заблуждение. Угол трендовой линии в градусах зависит от масштаба графика - что вам и пытаются втолковать.

Вы же говорите скорее всего об относительном положении трендовой линии. Но точно не об её угле в градусах.

 
Artyom Trishkin:

Тут как раз и видно ваше заблуждение. Угол трендовой линии в градусах зависит от масштаба графика - что вам и пытаются втолковать.

Вы же говорите скорее всего об относительном положении трендовой линии. Но точно не об её угле в градусах.

Ну так я и показал - угол ноль градусов.

Не стоит торговать такое, правда?

Не морочьте людям мозги.

 
Renat Akhtyamov:

Ну так я и показал - угол ноль градусов.

Не стоит торговать такое, правда?

Не морочьте людям мозги.

1...5678910111213141516171819...27
Новый комментарий