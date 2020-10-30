Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 17
А вы проверяли мое видение мира?
Бред это не расширение, это просто бред.
Напомнило:
Парня обломили, а он так пытался расширить мир.
А вот здесь получилось расширить мир:
Зачем мне проверять Ваше виденье Мира? Я исхожу из того, что вместо понимания Вам непонятного, и задачи уточняющих вопросов, Вы сразу заявляете, что человек допускает логические ошибки, тем самым ограничиваете себе в восприятии информации от этого человека. Причину этого обсуждать публично, считаю, не уместно. Предлагаю не флудить, а если есть потребность в общении, то написать мне личное сообщение и там доказывать, что я противоречу всегда себе и , видимо, нахожусь в пограничном состоянии...
Очевидное не требует доказательств, достаточно обратить внимание.
Правильно - зависит от масштаба, но надо понимать, что масштаб этот константа, которую требуется найти.
Приведите пример.
Никогда не видел, чтобы масштаб был "константой, которую требовалось бы найти". Все выставляют масштаб так, как удобно, а понятие удобства у каждого свое.
Именно поэтому наклон трендовой линии должен измеряться ценой на единицу времени, а никакими не градусами. При этом если еще и задана точка, через которую она должна проходить - линия вобще определяется совершенно однозначно.
Линию с наклоном 0,0001 в час, проходящую через точку 1,1170 в 8:00 22.05.17 - совершенно одинаково проведу и я, и вы, и любой из форумчан. Линию же, проведенную "под углом 10 градусов, проходящую через ту же точку" - все нарисуют по-разному.
Скажем, через какую точку пройдет эта линия ровно через сутки ? Моя линия совершенно четко пройдет через точку 1,1194 в 8:00 22.05.17.
А через какую точку через сутки пройдет ваша линия, и почему ?
Очевидное не требует доказательств, достаточно обратить внимание.
Дмитрий, давай послушаем человека.
Мне интересно, что это за "масштаб, который надо найти", почему он константный, и как он получается.
а еще есть где один об порог запинается и все следом падают :)
Приведите пример.
Никогда не видел, чтобы масштаб был "константой, которую требовалось бы найти". Все выставляют масштаб так, как удобно, а понятие удобства у каждого свое.
Это из области когнитивной психологии - т.е. обусловлено физиологическими факторами человека, да, отклонения могут быть, как и везде, но речь тут о визуально комфортно воспринимаемом изображении. Соответственно, человек будет по тем или иным причинам менять масштаб ("константен" он в единицу времени оценки ситуации) только в случае вхождения в область дискомфорта. Что это за область (и) , необходимо выявить, к примеру я меняю масштаб в случае, когда сильное трендовое движение и график визуально упирается в верхнюю или нижнюю часть экрана, а лично Вы когда меняете масштаб изображения?
И, я не говорю, что идея 100% рабочая, я лишь развиваю свою мысль и готов от неё отказаться, если будут экспериментально опровергнута гипотеза.
нет, выше
Повторяю.
Цена может падать или рости только под одним и тем же углом.
Масштаб не причем.
Вспомнился Nestradamus - у него тоже из за выходных на форе углы Ганна сбивались Жгут ребята, что тут скажешь...
Нажмите в терминале F8 - Общие - Фиксированный масштаб 1:1
Такой масштаб будет виден "деньгиимущему большинству" и углы будут у всех один и те же, и расчет по этому масштабу будет у всех одинаковым.
пс. или же задается свой "фиксированный масштаб" и он также будет у всех одинаков (пример у меня в продуктах)
Не будет виден, а может быть виден, только вопрос в том, будет ли кто его использовать? Возможно, нужно обратиться к истокам и выяснить, как масштабирования график при ручном нанесении или при печати на бумажной носитель информации - возможно, что взяв те стандарты можно получить интересный результат.