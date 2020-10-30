Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 23
Упростим задачу. 2 одномерных массива одинаковой длины N. В первом скорости, во втором номера баров. Не люблю многомерные массивы, их запись. Но запишем как двумерный массив для наглядности
индекс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Значения 5,4, 7,8 6,11 4,14 -2,17 3,19 6,24 5,27 9,29 12,32 15,36 13,39 16,43 12,45
Видно что перелом произошел на индексе 9 и с 10 индекса средняя цена изменилась. Как найти / выявить индекс 9 и 29 бар.
Задача о разладке (Change detection). Возможно, подойдёт что-нибудь вроде CUSUM.
Задача о разладке (Change detection). Возможно, подойдёт что-нибудь вроде CUSUM.
Это было первое что в голову пришло)))
Придется видимо делать несколько проверок. На разницу скоростей на всем диапазоне, и если больше вычисленной ширины коридора по первому скользящему окну и потом скользящим окном из 3 - 5 значений идти смотреть среднее, номинальные и если несколько окон последовательно, значит коридор, если параметры окна на следующем шаге зашкаливают, значит коридора нет.
Я же не знаю что у вас в голове и по каким принципам вы считаете канала каналом, чтобы определить, когда он перестает быть каналом. Надо пробовать разные варианты и проверять визуально - соответствует ли результат представлению о нем.И если простые решения устраивают, то нужно считать среднее направление (то есть разницы значений на двух соседних барах) и если оно изменилось.
Задача о разладке (Change detection). Возможно, подойдёт что-нибудь вроде CUSUM.
А можете своими словами рассказать, что такое CUSUM и как он реализуется?
Метод конечно шедевреальный, а как глубоко продуманный! Ну фигли - Кэмбридж! Ребята, а вы все, собственными мозгами не в состоянии пользоваться, даже формулы из арифметики только со ссылкой на авторитетное издание?
Алексей, а если исходные данные могут занимать отрицательные значения? То все, математическая катастрофа?
Я же не знаю что у вас в голове и по каким принципам вы считаете канала каналом, чтобы определить, когда он перестает быть каналом. Надо пробовать разные варианты и проверять визуально - соответствует ли результат представлению о нем.
В голове как у всех, если нарисовать то явно видно где изменения. На 9. Это в общем то согласен, задача разладки, но решение CUSUM не нравится. В нем фильтра тогда нужны от единичных выбросов. Пока скользящее окно. Накопильно рассчитывать не очень.
Так не рисовать надо, а должно быть десятка два алгоритмов в копилке идей - их применять и смотреть, удовлетворительно ли решается задача.
Ну так и спрашиваю, вдруг есть решения.) Сам конечно сделаю, но первое решение не всегда рациональным получается, а хочется красиво. Обычная статистика все таки для стационарных состояния, даже при наличии некого СБ. Думал просто что поворот канала со случайными значениями имеет хоть сколько то решений, но сходу не нашел что хотел.
В каком смысле "решения"? Из Кембриджа, под авторитетным авторством?
Этих решений 1000. Надо просто сидеть и пробовать, пока не увидишь удовлетворительный результат.
а что за параметр OBJPROP_ANGLE для трендовой линии?
почему-то при созданной линии он всегда при чтении=0
хотя при вращении тренд линии всплывает какой-то угол то-есть разработчики угол как-то считают
Угол в экранных координатах. Разработчики постарались, линия держит угол, но если масштаб графика изменить - сама линия уплывает.
Надо полагать, это инструмент для анализа по Ганну - в фиксированных координатах.