Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 19
расчет угла в градусах, ну а то как получить с трендовой 2 точки это тут не раз приводили
Типа луч света в темном царстве? Типа из всех засветившихся на 18-ти страницах темы никто не знает что такое арктангенс и для чего он нужен?
Хороните не рожденного младенца.
Любая идея подлежит проверке.
Разные пути, разные модели, разные сущности. :-)
Я пробую использовать угол наклона скользящих линий (или их производных), изменяемый от 0 до 360 градусов. Вполне себе аналог тригонометрической фазы. Преимуществом полагаю непрерывный числовой ряд на одном предполагаемом цикле. Трудно, пока, судить о результатах, но как один из параметров выглядит перспективно.
Я пробую использовать угол наклона скользящих линий (или их производных), изменяемый от 0 до 360 градусов. Вполне себе аналог тригонометрической фазы. Преимуществом полагаю непрерывный числовой ряд на одном предполагаемом цикле. Трудно, пока, судить о результатах, но как один из параметров выглядит перспективно.
К вам тот же вопрос - что такое "угол 10 градусов" ? Тут уже приводился пример, когда про одну и ту же прямую разные люди говорят разное. Если вам уж так нравится прямая угловая мера - вы обязательно должны указывать масштаб, причем сразу по двум направлениям - цена на пиксел и бары на пиксел (но, для угла требуется только их отношение, так что можно обойтись и одним значением). Только так ваше значение угла наклона будет однозначным.
Вон, на прошлой странице - предлагается функция, которая возвращает угол с учетом этого масштабного значения. Только вот какое оно должно быть - непонятно. Не будет ли правильнее вобще отказаться от его использования ?
Расчёт угла наклона трендовой линии.
Расчёт угла наклона трендовой линии.
George Merts, 2017.06.01 05:35
К вам тот же вопрос - что такое "угол 10 градусов" ?
Если у Вас есть синусоидальная линия, то какой бы амплитуды она не была или периода, или как бы она не была растянута по оси Х или У, Вы всегда сможете однозначно сопоставить точку синусоиды с углом поворота радиус - вектора или касательной к нему.
Расчёт угла наклона трендовой линии.
Расчёт угла наклона трендовой линии.
George Merts, 2017.06.01 05:35
вы обязательно должны указывать масштаб, причем сразу по двум направлениям - цена на пиксел и бары на пиксел (но, для угла требуется только их отношение, так что можно обойтись и одним значением).
Незачем. Поскольку график не идеальная синусоида то описание граничных условий и требований было бы весьма объемным. Если вообще возможным. Поэтому речь идет об аналоге фазы и достаточно, что она рассчитывается на любых графиках по одному алгоритму, с учетом внешних переменных конечно.
Расчёт угла наклона трендовой линии.
Расчёт угла наклона трендовой линии.
George Merts, 2017.06.01 05:35
Не будет ли правильнее вобще отказаться от его использования ?
Если у Вас есть синусоидальная линия, то какой бы амплитуды она не была или периода, или как бы она не была растянута по оси Х или У, Вы всегда сможете однозначно сопоставить точку синусоиды с углом поворота радиус - вектора или касательной к нему.
То есть, опять же, вы вводите аж две дополнительных величины - амплитуду и период.
Не обязательно. Достаточно двух точек, чтобы полностью определить прямую. Достаточно трех точек, чтобы полностью определить синусоиду около нуля. Соответственно по трем точкам однозначно определяется фаза, а амплитуда и период скорее всего с оговорками на точки перегиба.
Но опять же, график и скользящая не идеальные синусоиды. Поэтому говорим об аналоге фазы.
Не знаю что еще добавить, в том числе про выбор "увидеть тренд 10 градусов" или ...
Не обязательно. Достаточно двух точек, чтобы полностью определить прямую. Достаточно трех точек, чтобы полностью определить синусоиду около нуля. Соответственно по трем точкам однозначно определяется фаза, а амплитуда и период скорее всего с оговорками на точки перегиба.
Но опять же, график и скользящая не идеальные синусоиды. Поэтому говорим об аналоге фазы.
Не знаю что еще добавить, в том числе про выбор "увидеть тренд 10 градусов" или ...
Да я же не возражаю, что можно представлять тренд таким методом. Вопрос - какие в этом преимущества ?
Давайте включать в показатель тренда DPI экрана, давайте включать в показатель тренда aspect ratio графика - будем получать еще массу разных вариантов. Но чем они лучше того, что есть ?
Мое мнение следующее.
Нам нужна характеристика тренда. Ее можно выразить различными методами.
Тренд, выраженный чисто градусной мерой наклона - имеет наибольший комфорт для восприятия. Однако, он зависит от масштаба.Тренд, выраженный в пунктах на бар - наиболее правильное и точное выражение тренда, однако, воспринимать такой тренд человеку уже сложнее.
Соответственно, для интуитивной визуальной оценки - больше подойдет простая градусная мера. Человек, как правило, привыкает к своему привычному масштабу, и интуитивное сравнение начинает работать.
Для советника - такой подход не годится, советнику плевать на масштаб, поэтому для советников гораздо более разумен подход "выражение тренда через ход цены в единицу времени".
Все остальные подходы, типа "градусная мера с учетом показателя масштаба" - крайне неудобна для визуальной интуитивной торговли, и не имеет смысла для торговли советником.
Выше - один из участников предлагал "учитывать психологию человека", для чего, возможно, будет полезно измерять тренд "градусной мерой с масштабом". Но, опять же - никаких примеров (за доказательства я уж и не говорю) полезности такого подхода - представлено пока не было. Ждем-с...
Возможно определить и тренд и точный наклон, который не зависит от масштаба чарта
привет. прочел ветку до конца. вы предлагаете посчитать угол наклона трендовой через тангенс. это вполне возможно, по подобию полярной системы координат. вопрос в том что какой масштаб задать?. и скорее всего на разных участках он будет разным или нет.? и самое интересное как определить точку разворота, когда изменится угол наклона и как это понять заранее? и в целом все это напоминает систему ганна. Ренат подскажите пожалуйста в каком направлении дальше идти. что то застопорилась мысль.
вопрос в том что какой масштаб задать?
Время идет, а задачи стоят те же. Столкнулся с необходимостью вычисления угла наклона тренда и уже было начал делать на базе точек координат, но на свое счастье наткнулся на эту статью. Я совсем не учел, что если привязываться к координатам, то при изменении масштаба угол изменится.
Тут решение только одно, мы должны забыть о градусе угла наклона в классическом понимании. Теоретически мы можем построить треугольник, где один катет - бары, другой катет - пункты, вычислить угол этого треугольника. Получится техническое значение угла наклона, оно не будет меняться при изменении масштаба, но и на графике визуально будете видеть угол совершенно иначе ибо у нас разные типы данных для катетов.
Как по мне правильнее всего использовать не градусы, а процент изменения цены на момент времени. Ведь важны именно числа, по которым вы строите свою стратегию.