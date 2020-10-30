Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 19

Новый комментарий
 
Alexandr Gavrilin:
расчет угла в градусах, ну а то как получить с трендовой 2 точки это тут не раз приводили

Типа луч света в темном царстве? Типа из всех засветившихся на 18-ти страницах темы никто не знает что такое арктангенс и для чего он нужен?
 
-Aleks-:

 Хороните не рожденного младенца.

Любая идея подлежит проверке.

Разные пути, разные модели, разные сущности. :-)

Я пробую использовать угол наклона  скользящих линий (или их производных), изменяемый от 0 до 360 градусов. Вполне себе аналог тригонометрической фазы. Преимуществом полагаю непрерывный числовой ряд на одном предполагаемом цикле. Трудно, пока, судить о результатах, но как один из параметров выглядит перспективно.

 
Aleksey Panfilov:
 

Я пробую использовать угол наклона  скользящих линий (или их производных), изменяемый от 0 до 360 градусов. Вполне себе аналог тригонометрической фазы. Преимуществом полагаю непрерывный числовой ряд на одном предполагаемом цикле. Трудно, пока, судить о результатах, но как один из параметров выглядит перспективно.

К вам тот же вопрос - что такое "угол 10 градусов" ? Тут уже приводился пример, когда про одну и ту же прямую разные люди говорят разное. Если вам уж так нравится прямая угловая мера - вы обязательно должны указывать масштаб, причем сразу по двум направлениям - цена на пиксел и бары на пиксел (но, для угла требуется только их отношение, так что можно обойтись и одним значением). Только так ваше значение угла наклона будет однозначным.

Вон, на прошлой странице - предлагается функция, которая возвращает угол с учетом этого масштабного значения. Только вот какое оно должно быть - непонятно. Не будет ли правильнее вобще отказаться от его использования ?

 

синусоида и тригонометрическая окружность


Если у Вас есть синусоидальная линия, то какой бы амплитуды она не была или периода, или как бы она не была растянута по оси Х или У, Вы всегда сможете однозначно сопоставить точку синусоиды с углом поворота радиус - вектора или касательной к нему.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Расчёт угла наклона трендовой линии.

George Merts, 2017.06.01 05:35

вы обязательно должны указывать масштаб, причем сразу по двум направлениям - цена на пиксел и бары на пиксел (но, для угла требуется только их отношение, так что можно обойтись и одним значением).

Незачем. Поскольку график не идеальная синусоида то описание граничных условий и требований было бы весьма объемным. Если вообще возможным. Поэтому речь идет об аналоге фазы и достаточно, что она рассчитывается на любых графиках по одному алгоритму, с учетом внешних переменных конечно. 


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Расчёт угла наклона трендовой линии.

George Merts, 2017.06.01 05:35

 Не будет ли правильнее вобще отказаться от его использования ? 

Дело вкуса. Разные пути, разные модели, разные сущности. :-)


 
Aleksey Panfilov:

Если у Вас есть синусоидальная линия, то какой бы амплитуды она не была или периода, или как бы она не была растянута по оси Х или У, Вы всегда сможете однозначно сопоставить точку синусоиды с углом поворота радиус - вектора или касательной к нему.

То есть, опять же, вы вводите аж две дополнительных величины - амплитуду и период. Для угла - достаточно их отношения. То есть, по сути - это все тот же показатель масштаба, который и предлагался выше. Безусловно, в этом случае 10 градусов - будет однозначной величиной, но, опять же - хотелось бы видеть, в каком случае определение тренда "10 градусов при амплитуде А и периоде В" лучше, чем определение "минус десять пятизначных пунктов на часовку" ?
 
George Merts:
То есть, опять же, вы вводите аж две дополнительных величины - амплитуду и период. 


Не обязательно. Достаточно двух точек, чтобы полностью определить прямую. Достаточно трех точек, чтобы полностью определить синусоиду около нуля. Соответственно по трем точкам однозначно  определяется фаза, а амплитуда и период скорее всего с оговорками на точки перегиба.

Но опять же, график и скользящая не идеальные синусоиды. Поэтому говорим об аналоге фазы. 

Не знаю что еще добавить, в том числе про выбор  "увидеть тренд 10 градусов" или ...

 
Aleksey Panfilov:


Не обязательно. Достаточно двух точек, чтобы полностью определить прямую. Достаточно трех точек, чтобы полностью определить синусоиду около нуля. Соответственно по трем точкам однозначно  определяется фаза, а амплитуда и период скорее всего с оговорками на точки перегиба.

Но опять же, график и скользящая не идеальные синусоиды. Поэтому говорим об аналоге фазы. 

Не знаю что еще добавить, в том числе про выбор  "увидеть тренд 10 градусов" или ...

Да я же не возражаю, что можно представлять тренд таким методом. Вопрос - какие в этом преимущества ?

Давайте включать в показатель тренда DPI экрана, давайте включать в показатель тренда aspect ratio графика - будем получать еще массу разных вариантов. Но чем они лучше того, что есть ?

Мое мнение следующее.

Нам нужна характеристика тренда. Ее можно выразить различными методами.

Тренд, выраженный чисто градусной мерой наклона - имеет наибольший комфорт для восприятия. Однако, он зависит от масштаба.Тренд, выраженный в пунктах на бар - наиболее правильное и точное выражение тренда, однако, воспринимать такой тренд человеку уже сложнее.

Соответственно, для интуитивной визуальной оценки - больше подойдет простая градусная мера. Человек, как правило, привыкает к своему привычному масштабу, и интуитивное сравнение начинает работать.

Для советника - такой подход не годится, советнику плевать на масштаб, поэтому для советников гораздо более разумен подход "выражение тренда через ход цены в единицу времени".

Все остальные подходы, типа  "градусная мера с учетом показателя масштаба" - крайне неудобна для визуальной интуитивной торговли, и не имеет смысла для торговли советником.  

Выше - один из участников предлагал "учитывать психологию человека", для чего, возможно, будет полезно измерять тренд "градусной мерой с масштабом". Но, опять же - никаких примеров (за доказательства я уж и не говорю) полезности такого подхода - представлено пока не было. Ждем-с...

 
Renat Akhtyamov:
Возможно определить и тренд и точный наклон, который не зависит от масштаба чарта

привет. прочел ветку до конца. вы предлагаете посчитать угол наклона трендовой через тангенс. это вполне возможно, по подобию полярной системы координат. вопрос в том что какой масштаб задать?. и скорее всего на разных участках он будет разным или нет.? и самое интересное как определить точку разворота, когда изменится угол наклона и как это понять заранее? и в целом все это напоминает систему ганна. Ренат подскажите пожалуйста в каком направлении дальше идти. что то застопорилась мысль. 

 
stern13:

 вопрос в том что какой масштаб задать?

Только фиксированный. А уже потом линию с фиксированного масштаба отображать на любом другом масштабе. И там уже, конечно, угол визуально будет другим. Тем не менее, он будет соответствовать реальному углу с фиксированного масштаба.
 

Время идет, а задачи стоят те же. Столкнулся с необходимостью вычисления угла наклона тренда и уже было начал делать на базе точек координат, но на свое счастье наткнулся на эту статью. Я совсем не учел, что если привязываться к координатам, то при изменении масштаба угол изменится.

Тут решение только одно, мы должны забыть о градусе угла наклона в классическом понимании. Теоретически мы можем построить треугольник, где один катет - бары, другой катет - пункты, вычислить угол этого треугольника. Получится техническое значение угла наклона, оно не будет меняться при изменении масштаба, но и на графике визуально будете видеть угол совершенно иначе ибо у нас разные типы данных для катетов.

Как по мне правильнее всего использовать не градусы, а процент изменения цены на момент времени. Ведь важны именно числа, по которым вы строите свою стратегию.

1...12131415161718192021222324252627
Новый комментарий