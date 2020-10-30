Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 10
Вы падонок и не просто, а мерзкий.
Здесь модератор вдруг задумает меня банить, за такое выражение, предлагаю сначала трезво и спокойно разобраться в ситуации.
Простите, тема состоялась!
Спасибо огромное за общение.
Было очень приятно расставить наконец то точки над "И",Ушёл...
Реально не в тему....
Читайте ветку.
Ваш код не имеет никакого отношения ни к какой трендовой
И масштаб графика не должен учитываться НИКОГДА!
Ок, если не нужно удалю, думал как лучше, ну да ладно)
Все нормально у вас с соответствием теме и трендовой линии. Тут просто кое кто очень говном переполнен.
Дмитрий, Вы так скоро лопнете от злости
Как жалко
Вы пожалели людям правильную флормулу чтоли, я не пойму?
Поверьте, мне она не нужна была
Я эту формулу и код давно уже опубликовал в ветке прогнозов, примерно годик назадПросто найти там что-нибудь - нереально. А здесь подходящее название для этого
Все нормально у вас с соответствием теме и трендовой линии. Тут просто кое кто очень говном перполнен.
А, ну тогда ясно) Тогда возвращаю код, может кому нибудь кроме Renat Akhtyamovпригодиться, я кстати по этому на форумах и мало сижу)))
//-----------------------------------------------------------------------------------
// xAngle ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//-----------------------------------------------------------------------------------
double xAngle(double x1,double y1,double x2,double y2) // x1,x2 Time[] - y1,y2 Price
{
if(x1==0 || x2==0 || y1==y2){return(0);}
if(y1==y2) {return(0);}
//---
double PriceMAX=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);
double PriceMIN=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);
double Bar1proc=(double)(ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_BARS,0)*_Period*60)/100;
double Price1proc=((PriceMAX-PriceMIN)/_Point)/100;
x1=iBarShift(NULL,0,(datetime)x1);
x2=iBarShift(NULL,0,(datetime)x2);
double x1x2=MathAbs(x1-x2)*_Period*60;
double y1y2=MathAbs(y1-y2)/_Point;
double x1x2_proc=x1x2/Bar1proc;
double y1y2_proc=y1y2/Price1proc;
//---
double theta=MathArctan(y1y2_proc/x1x2_proc)*(180/3.1415926535);
if(y2<y1){theta=NormalizeDouble(theta*(-1),2);}
return(theta);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Функция в чистом виде, для расчета угла, в автоматическом режиме, с корректировкой по масштабу графика, пользуюсь ей сам лично, работает безупречно) Что касается трендовой стратегии, по углу можно оценивать силу, и примерный срок существования тренда.
Добрый день. Нужно расcчитать угол наклона трендовой линии на графике в градусах программно (MQL5). Подскажите плиз либо формулу либо какой-нибудь метод по которому можно это сделать.
Вопрос задан об уже имеющемся графике. Какие преобразования потребовались для его построения, неважно. График видим - главное его свойство. Речь идет о графике, который уже видим на данном мониторе. Значит, по горизонтали и вертикали одинаковая для всех смотрящих на экран единица измерения - пиксел. Нужно рассчитать арктангенс отношения приращения по вертикали к приращению по горизонтали (пиксел/пиксел, безразмерная величина) и перевести в градусы. Думаю, в этой процедуре вопросы не возникают.
А то, что у разных мониторов разное отношение сторон (aspect ratio, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0), автора, как я понял, не интересует. На этом мониторе и все тут.
Подозреваю, что интерес был совсем не в этом. Подумал, где же здесь может быть сколь-нибудь объективная характеристика. Речь ведь о приращениях курса за приращение времени. Если брать не астрономическое время, а число пришедших тиков (его называют еще собственным и операционным временем); если компания всякое изменение курса на свой шаг котирования Point высылает терминалу, что чаще всего имеет место в случае 4-разрядного котирования, то предельно быстрый рост курса будет выглядеть как плюс один Point на каждом тике. Измеряя такое время числом тиков, а прирост курса числом минимальных шагов Point, получим предельный угол наклона линии роста +45 градусов, arctg(1/1). Быстрее - значит, компания не успевает высылать минимальные шаги, возникают гэпы, если они больше спреда - разрывы цены. Так, вроде бы, возникает какая-то естественная характеристика. Правда, зачем ее переводить в градусы, не знаю. Само отношение 1/1 тоже хорошо ложится в голову и напоминает о естественном барьере.
Можно использовать веер Ганна и линию Ганна , расчетные данные линии внести в веер и формируются основные углы по Ганну.
Все разговариваете на разных языках ?
Народ, пока вы не определитесь с терминами - вы не договоритесь. А у вас - градусы какие-то разные...
Друзья всех снова приветствую, решил немного заморочиться этим вопросом и решил данную проблему как мне кажется в полном объеме, создал индикатор рассчитывающий угол наклона любого объекта, который находится на графике и который имеет наклон (каналы и трендовые линии), градусы пишет автоматически, также модфицирует градусы при изменении, цвет текста принимает значение цвета исходной линии, а также текст применяет наклон соответствующий наклону линии или канала для удобства, сюда отправляю тестовую демонстрационную версию, ее полная работоспособность с 01.12.2016 до 31.12.2016 года, на истории в визуальном тестировании будет работать в этих же числа.
Жду критики, если будут личные вопросы и потребности пишите в ЛС, всем спасибо.
Также хотелось бы найти человека, который смог бы провести одно интересное тестирование по углу изменения наклона, в связке мой индикатор+трендовая линия+МА и на различных ТФ по определенной закономерности, подробнее в ЛС, кто заинтересуется предоставлю расширенную версию индикатора на больший срок бесплатно, мое предложение актуально до 31.01.2017.
Фото отчет о работоспособности индикатора и соответствию угла наклона терминальным значениям, например той же трендовой линии по углу наклона.