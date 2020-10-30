Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 8
Не похож ваш угол на на -55 градусов. Там примерно градусов 15 будет. Нарисуйте прямоугольник, угол у него 90 градусов, если поделить то будет 45 градусов. Угол -55 градусов должен быть ниже белой линии.
угол в градусах
Это где же там 50 градусов-то ???
Градус - это 1/360 часть целого круга. 1/90 часть прямого угла.
А 50 градусов - это чуть больше половины прямого угла.
Вы утверждаете, что на ваших скринах "чуть больше половины прямого угла" ???
Формула у меня своя и считает она правильно
На 100% уверен, что и Дмитрий счас напишет такую же фичу и подтвердит
Формула у меня своя и считает она правильно
:) Пускай считает я не спорю.
как угодно
НО!
не забывайте про автоматически измененный масштаб
Проделки кукла в сторону и всё получится
Формулой не поделитесь или это секрет?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Расчёт угла наклона трендовой линии.
Renat Akhtyamov, 2016.12.18 11:46
Нет. Это коммерческий продукт
Понятно.
Расходимся, ребята, наснае..ли.
У оппонента какие-то свои градусы, не те, что общеприняты. А в них можно измерять все, что угодно. Только вот к угловым градусам эти "градусы" имеют такое же отношение, как к "градусам спирта". Пусть измеряет себе в них.
:D Ну вы и глупые :) как можно рассчитать угол наклона линии в градусах, если у вас по оси Y - цена а по оси X - время ? :)