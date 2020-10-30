Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 8

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:


Не похож ваш угол на на -55 градусов. Там примерно градусов 15 будет. Нарисуйте прямоугольник, угол у него 90 градусов, если поделить то будет 45 градусов. Угол -55 градусов должен быть ниже белой линии.

 

 
Renat Akhtyamov:

угол в градусах

Это где же там 50 градусов-то ???

Градус - это 1/360 часть целого круга. 1/90 часть прямого угла.

А 50 градусов - это чуть больше половины прямого угла.

Вы утверждаете, что на ваших скринах "чуть больше половины прямого угла" ???

 
Vitalii Ananev:

Не похож ваш угол на на -55 градусов. Там примерно градусов 15 будет. Нарисуйте прямоугольник, угол у него 90 градусов, если поделить то будет 45 градусов. Угол -55 градусов должен быть ниже белой линии.

 

Формула у меня своя и считает она правильно

На 100% уверен, что и Дмитрий счас напишет такую же фичу и подтвердит

 
Renat Akhtyamov:
Формула у меня своя и считает она правильно

:) Пускай считает я не спорю.

 

 
Vitalii Ananev:

:) Пускай считает я не спорю. 

как угодно

НО!

не забывайте про автоматически измененный масштаб

Проделки кукла в сторону и всё получится

 
Renat Akhtyamov:
как угодно
Формулой не поделитесь или это секрет?
 
Vitalii Ananev:
Формулой не поделитесь или это секрет?
 
:D Ну вы и глупые :) как можно рассчитать угол наклона линии в градусах, если у вас по оси Y - цена а по оси X - время ? :) 
 
Renat Akhtyamov:
Нет. Это коммерческий продукт

Понятно.

Расходимся, ребята, наснае..ли.

У оппонента какие-то свои градусы, не те, что общеприняты. А в них можно измерять все, что угодно. Только вот к угловым градусам эти "градусы" имеют такое же отношение, как к "градусам спирта". Пусть измеряет себе в них.

 
DMITRY BOBROV:
:D Ну вы и глупые :) как можно рассчитать угол наклона линии в градусах, если у вас по оси Y - цена а по оси X - время ? :) 
Ни чего вы не поняли :) У человека хитрая формула он смог вывести новое уравнение прямой где совместил цену со временем. 
123456789101112131415...27
Новый комментарий