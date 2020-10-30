Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 9

George Merts:

Понятно.

Расходимся, ребята, наснае..ли.

У оппонента какие-то свои градусы, не те, что общеприняты. А в них можно измерять все, что угодно. Только вот к угловым градусам эти "градусы" имеют такое же отношение, как к "градусам спирта". Пусть измеряет себе в них.

в расчете угла математики .... - на тьфу" не хватает и это концовка

а вот трендовая - полный абзац

с этого надо и начинать.

 
Renat Akhtyamov:

в расчете угла математики то на тьфу" не хватает и это концовка

а вот трендовая - полный абзац

с этого надо и начинать.

     

Вот подсказка из википедии. Основная проблема в том, что X и Y в вашем случае имеют разные единицы измерения. 

 
правильно пишут, а чо?

норм

 
Renat Akhtyamov:

правильно пишут, а чо?

норм

Это я вам написал, к тому, что ваша коммерческая тайна ни для кого не тайна. Вот только в данном случае угол вычисляется не в градусах (из за разных единиц измерения X- время Y - пункты), как вы говорите. 
 
аааааааа

понял, понял

ну как угодно

трендовую повторите только сначала...

хотя и с углом как я вижу у Вас не получилось разобраться

Щас, Дмитрий покажет, как угол правильно считать. С его последних постов я понял, что он уже в теме.

Самое главное - не учитывать масштаб! Т.к. цена ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ не зависит от масштаба.

 

Что кому не понятно? Вот они, 55 градусов:

 

 

Ну, или еще растянуть немного.. 

 
Renat Akhtyamov:

Формула у меня своя и считает она правильно

На 100% уверен, что и Дмитрий счас напишет такую же фичу и подтвердит

Да что там писать то? Арктангенс от пунктов деленных на бары, умноженный на коэффициент. И вы после этого считаете себя изобретателем и гением открывателем?

 
Интереснее другое - как можно быть таким упоротым? 
 
Dmitry Fedoseev:

Да что там писать то? Арктангенс от пунктов деленных на бары, умноженный на коэффициент. И вы после этого считаете себя изобретателем и гением открывателем?

то то же!

разве не пипсы на бар?

ну надо же

Спасибо!

типо

)))

а про гения вот, я уже писал

Renat Akhtyamov:

то то же!

разве не пипсы на бар?

ну надо же

Спасибо!

типо

)))

а про гения вот, я уже писал


Вы падонок и не просто, а мерзкий.

Здесь модератор вдруг задумает меня банить, за такое выражение, предлагаю сначала трезво и спокойно разобраться в ситуации. 

