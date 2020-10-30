Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 5
ну то то же
Что то то же? Типо наконец неразумные поняли?
Увидели, что у трендовой линии есть цена? А главное, вам показали как угол наклона линии меняется от масштаба.
????
А название ветки?
Ха,
"типо"
))))
В русском языке нету слова "типо".
Тип - от греческого "образец". Корень "тип". При применении в качестве слова "наподобие" используется его родительный падеж: "типа".
Так что, зря выделяете свою же безграмотность. Пишете с ошибками - пишите, никто слова не скажет. Но когда начинаете указывать на якобы чужие, не облажайтесь сами
типо
))))
Чо там поменялось - угол?
И чо? Цена как то по другому пошла, под другим углом, после того как масштабом поигрались?
А может нам и монитор вверх тормашками повернуть и угол пересчитать, шобэ в профите быть?
ППЦ какой то...
Я прекращаю с Вами общение на этом.
Там ниже второй. Также не интересен.
Поймите меня правильно. Программист и трейдер, который пишет для себя программы, с целью практического применения - это совершенно два разных человека
Одни на фрилансе, другие на рынке
Угол? Вы знаете, что такое угол? Может вам моск перевернуть в своей черепной коропке? Задорнов рядом с вами отдыхает и нервно курит, так-что я здесь лучше.
А там ниже это где? А вы там верх с низом не перепутали?
Программист и трейдер. Вы прям приговор себе выписали. Может так и надо, вам там за себя виднее.
Вот и зря.
На вашем месте - следовало бы уточнить задачу.
Вам показали два рисунка - цена одна и та же, а угол - совершенно разный. Вы спрашиваете - как рассчитать угол трендовой. Но вам уже неоднократно сказали - угол может быть любой. Что и показано на картинках.
Вам и пытаются показать - что нет у трендовой никакого угла - угол - это результат рисования графика. Даже для иллюстрации, и чтобы вы немного подумали - вам обратную задачу предложили...
Вы же, вместо того, чтобы задуматься, и если непонятно - спросить конкретно по непонятному месту - начинаете какие-то, действительно, школьные разборки.
Так и с вами тоже общение прекратят - вы не получите ответа на ваш вопрос.
Как обычно в зоне ру - позапутали всех и сами увязли в филологии..
1. Углы наклона на графике в MT есть и измерять их можно и в градусах и в чём не попадя
2. При смене масштаба единицы измерения по горизонтали и вертикали в MT масштабируются неодинаковых пропорциях - квадрат станет прямоугольником, у равнобедренного треугольника не станет 45° углов
3. Поэтому визуально и в градусах угол становится другим при масштабировании, хотя опорные точки не меняются
4. Простой и математически обоснованный метод избавиться от градусных иллюзий:
Наклон трендовой линии измеряется либо в цене на бар, либо в цене на единицу времени.
Задача в цифровом виде определить угол наклона, он строится на основании цен уже закрытых свеч, для работы определенной стратегии. Неужели цена закрытых свеч меняется от изменения масштаба графика или меняется уровень наклона скользящей средней при изменении масштаба ? В цифровом виде ничего не меняется. Это тоже самое что сказать при крупном масштабе цена ходила от верха до низа экрана, если уменьшить масштаб то цена была почти как прямая линия. Но менялась ли цена от измения масштаба ?
В цифровом виде УГОЛ наклона - меняется точно так же, как и в графическом с изменением масштаба и размера графика.
Потому я и говорю - тренд нельзя измерять углом. Только в пунктах (или прямо в цене) на бар (или на единицу времени).
Только такой показатель - совершенно не зависит от графического представления.
Как я понимаю, народ совершенно не желает напрягать свои мозги.
Что значит "45 градусов" ? Это значит, что прирост по абсциссе и ординате - одинаков. Но ведь этот прирост напрямую зависит от масштаба. Растяните абсциссу или ординату - и угол изменится ! Именно поэтому, если вы хотите, чтобы показатель тренда не зависел от отображения - его нельзя измерять в градусах.
Конечно, можно извратиться - и задаться масштабом по осям - вот тогда смысл в угле наклона будет. Но сами посудите, вопрос тогда должен звучать так: "Как определить наклон трендовой линии, если известны цены на двух барах, а мастшаб по оси абсцисс - три миллиметра на бар, а по оси ординат - один миллиметр на пункт ? Вот с такими уточнениями - можно говорить про "угол наклона". Но, не слишком ли такое условие громоздко ?
Я ничего не спрашивал , с чего Вы решили?
Вопросы которые я задал являются наводящими и лично мне ответ на них вообще не нужен.
Ах, да, я обознался. Фразу "подскажите плиз либо формулу либо какой-нибудь метод по которому можно это сделать" - не вы, а другой участник написал. Извиняюсь. Ну, так я этому другому и отвечаю:
Наклон линии тренда не может измеряться в градусах, если не зафиксировать масштабы осей координат. Поэтому, гораздо разумнее наклон измерять в пунктах(цене) на бар(на единицу времени).
Ну а вы, Ренат, простите великодушно, к вам мой ответ (который вам вобще не нужен) не имеет никакого отношения.