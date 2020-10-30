Расчёт угла наклона трендовой линии. - страница 6
Ах, да, я обознался. Фразу "подскажите плиз либо формулу либо какой-нибудь метод по которому можно это сделать" - не вы, а другой участник написал. Извиняюсь. Ну, так я этому другому и отвечаю:
Наклон линии тренда не может измеряться в градусах, если не зафиксировать масштабы осей координат. Поэтому, гораздо разумнее наклон измерять в пунктах(цене) на бар(на единицу времени).
Ну а вы, Ренат, простите великодушно, к вам мой ответ (который вам вобще не нужен) не имеет никакого отношения.
Лично я так понимаю эту фичу, ибо спор по-видимому из затертых
Здесь люди, которые понимают разницу между центами и долларами, а в масштабах без компаса теряются
Скажу кратко:
угол (треугольник по сути) можно отразить в любом масштабе, главно понимать, что он не изменился. А если у кого то что то изменилось, то ищите ошибку в расчете
Ну как же не изменился, если в одном масштабе наклон 5 градусов, а на другом - 45 градусов ?
Скажете, это "не изменение" ???
Я считаю, что тренд принципиально не может быть завязан на углы - именно потому, что углы зависят от масштаба. Изначальная база тренда - это цена и время, соответственно, и наклон трендовой следует измерять именно в этих величинах. Без всяких углов.
Ааа понятно в чем дело.
С точки зрения, которая нужна трейдеру и торговой системе - не изменится
С точки зрения отображения на экране - изменится
Успокойтесь, не переводите бумагу
Каждому своё.
Я уже писал об этом выше, просто никто не понял
Я тоже так считаю, что угол постоеный по цене измениться не может, значит масштаб визуально который совпадает с данным расщетом единственно верный, другие масштабы от лукавого. Но в любом случае угол в цифровом виде будет одинаковый.
Да как же одинаковый ??? Вам два скрина представили - тренд один, а угол - совершенно разный ! Оба скрина цифровые вроде как...
И как определить, что "вот такой масштаб - православный, а остальные - еретические" ?
...
Здесь люди, которые понимают разницу между центами и долларами, а в масштабах без компаса теряются
...
Задача в цифровом виде определить угол наклона, он строится на основании цен уже закрытых свеч, для работы определенной стратегии. Неужели цена закрытых свеч меняется от изменения масштаба графика или меняется уровень наклона скользящей средней при изменении масштаба ? В цифровом виде ничего не меняется. Это тоже самое что сказать при крупном масштабе цена ходила от верха до низа экрана, если уменьшить масштаб то цена была почти как прямая линия. Но менялась ли цена от измения масштаба ?
Естественно, цена не меняется от изменения масштаба, и не меняется угол выраженный в пунктах на бар. Но если будете измерять угол а градусах... Во первых - как вы будете его измерять в градусах? Здесь два варианта:
1. Как бы прикладывать транспортир к графику (к экрану монитора). Но про влияние масштаба уже писали.
2. Через арктангенс. Но длина у нас в барах, а высота в пунктах. Что будет в результате? Что будет в результате пунктов деленных на бары? - Вон он и есть (наклон выраженный в пунктах на бар). Но зачем еще арктангенс брать? Что она даст? Арктангенс ничего не даст, потому-что это не будут привычные градусы. Будет просто искажение значения. Это не будет удобной величиной. А вот пункты на бар - понятная наглядная, осязаемая единица измерения.
Когда высота и длина в метрах, тогда можно брать арктангенс - будет привычный угол в градусах. Между прочим угла не всегда и не везде меряется в градусах. Есть сферы и случаи когда он меряется в единицах изменения высоты на единицу изменения длины. Например - качество планера, наклон дороги.
Я тоже так считаю, что угол постоеный по цене измениться не может, значит масштаб визуально который совпадает с данным расщетом единственно верный, другие масштабы от лукавого. Но в любом случае угол в цифровом виде будет одинаковый.
да просто они где то нарыли формулу расчета в пунктах на бар
это ж утопия...
вот и морочат людям мозги
двоечники
да просто они где то нарыли формулу расчета в пунктах на бар
это ж утопия...
вот и морочат людям мозги
двоечники
Читайте, предыдущий пост. Да следите за выражениями. Двоечник это вы пока здесь, да еще с гонором.
Формулу эту нигде нарывать не надо, она очевидна. После таких высказываний, вы вообще превращаетесь в дремучего неуча и глупца.
Идите всему миру расскажите, что они неправильно наклон меряют.