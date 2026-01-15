Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 994
Есть ли возможность для input переменной типа boolean в интерфейсе Входных параметров сделать возможность по двойному нажатию вместо переключения между true/false отображать свой текст? Спасибо
спасибо, но это немного не то. Про этот способ я знаю - в этом случае у меня будет выпадающий селект, когда нужно выделять его, выбирать значение.
А мне нужно чтобы отрабатывал как input bool yesOrNo = true; - когда во входящих параметрах просто кликаешь дважды и он меняет значение на противоположное и наооборот при повторных. ТОлько вместо true и false вывести свой текст
Разницы нет никакой bool это true и folse а true это 1, folse это 0
Здравствуйте. Совсем зеленый новичек. Подскажите по основам.
1 - почему хоть я и программирую в mql4 - он мне выкатывает шаблон для mql 5 c функциями int OnInit(), void OnTick() ? Они не создают ошибок, но работают ли они. У меня начинает путаница быть.
2 - пишу советник. void OnTick() - я так понимаю заменяет функцию int start(), а int OnInit() - вместо int init().
2.1 - прописал переменные которые буду использовать в int OnInit() - он начал ругаться. Назначил тип переменной сразу по мере ее появления. Ругаться перестал. Почему?
2.2 - Элементарно открыть отложенный ордер на покупку и продажу. Почему он их не открывает. Хотя ошибок никаких не пишет?
3 - Как прикрутить счетчик к переменной - номеру ордера. (BS1, SS1) - переменные которые сразу и говорят какой это по счету ордер. Чтобы когда он продолжит сетку, поиск нужного ордера проходил все так же легко. После того, как OP_BUYSTOP - поменяет свое значение на BUY, его идентификатор не изменится? Я смогу его найти по данным в BS1?
4 - Как проще сделать проверку на открыт ли уже какой либо из отложенных ордеров, или нет, особенно если в параметрах открытия заданно возможное проскальзывание на 3 пункта. Т.е. он сканирует диапозон цен, а не одну цену и может открыться и по цене на 1-3 пункта выше/ниже указанной по дефолту....
5. Подскажите еще где учебничек или уроки по MQL4 взять. Для повышения мастерства. Вот удивляюсь. Стратегия может быть описана в 2 строки, а открываешь советник так 100500 строк кода. Почему... И код такой, что фиг разберешь :(
Завалил вопросами ))) Помогите пожалуйста разобраться
по пп 2.2 : Ask+50 это вы сильно маханули :-) 50 насколько понял замысел это пункты..то есть надо 50 * _Point .. и ещё нормализовать. То есть вместо Ask+50 придётся писать NormalizeDouble(Ask+50*_Point,_Digits)
Почитал, вкурил, что означает каждый из параметров, поставил.....
У меня не откырвается отложенный sell. Блин он даже ошибок не выдает. GetLastError()=0! Покупку открывает как положено, а на продажу игнорит. Меня на смех берет, что ему надо то? ))))
Люди добрые, где знаний нужных поднабраться? ))
Есть такая вкладочка интересная в терминале - "Эксперты" называется. Вот в ней пишутся ошибки экспертов. Загляните. А потом в свой код.
Как видите в этой вкладке тоже показывает якобы все идеально. Загрузил, инициировал. У него никаких ошибок нет. :(
А так, спасибо! Не знал про использование этой вкладки.
Добрый день.
Уже неделю мучаюсь, пытаясь найти информацию. Помогите кодом))
Цель : Узнать разницу в пунктах открытия и закрытия свечи.
Сложить её и вывести на экран.И так по 100 барам.
В итоге ,на экране я хочу увидеть общую сумму.
void OnTick()
{
double minprice =99999 , mp,cl,
maxprice =-99999 ;
double Index = 0;
double Index1 = 0;
for(int i=100; i>0; i--)
{
mp = iLow (Symbol(), PERIOD_CURRENT, i);
cl = iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, i);
if( mp < minprice)
minprice = mp - cl;
Index = minprice + mp ;
}
Спасибо.