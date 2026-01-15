Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 995
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как видите в этой вкладке тоже показывает якобы все идеально. Загрузил, инициировал. У него никаких ошибок нет. :(
А так, спасибо! Не знал про использование этой вкладки.
При попытке установки отложенного ордера SellStop в журнале будет ошибка 130. Почему? - смотрите в свой код.
это зачем ?
Хотелось бы чтоб переменной Index присваивалось значение minprice , а после новое значение mp.
Как это должно выглядеть:
Бар 50, разница между закрытием и минимальным значением свечи = -0.12 (mp = minprice)
Бар 49, разница между закрытием и минимальным значением свечи = -0.17 (Index = minprice + mp) (-0.12 + -0.17)
.....
.....
Бар 1, разница между закрытием и минимальным значением свечи = -0.07 (Index = minprice + mp) (-6.12 + -0.07)
Итог выводим на экран.
вам нужна суммарная разница открытий с закрытием, это будет так
зачем величина minprice =99999 ? для чего
зачем разница лоу и закрытия ???
Почитал, вкурил, что означает каждый из параметров, поставил.....
У меня не откырвается отложенный sell. Блин он даже ошибок не выдает. GetLastError()=0! Покупку открывает как положено, а на продажу игнорит. Меня на смех берет, что ему надо то? ))))
Люди добрые, где знаний нужных поднабраться? ))
SELLSTOP ставится НИЖЕ текущей цены. То есть ваши 50 пунктов надо не прибавлять, а вычитать из Bid
вам нужна суммарная разница открытий с закрытием, это будет так
зачем величина minprice =99999 ? для чего
зачем разница лоу и закрытия ???
Прошу прощение и большое спасибо. Вы дали ответ на мой вопрос.
Прошу прощение и большое спасибо. Вы дали ответ на мой вопрос.
пжлст.
SELLSTOP ставится НИЖЕ текущей цены. То есть ваши 50 пунктов надо не прибавлять, а вычитать из Bid
Всем привет. Я понимаю что 100 раз уже везде обжевывалось но так и не пришел к просветлению, объясните пожалуйста что такое: ACCOUNT_MARGIN_FREE
Я видел такие понятия как:
Из справки: Размер свободных средств на счете в валюте депозита, доступных для открытия позиции
Из интернета: Это сколько лотов я могу купить на имеющиеся у меня средства
Но при проверке получаю такую картину:
Демо счет:
Есть у меня 50000$ printf(ACCOUNT_MARGIN_FREE) показывает 42
Делаю покупку и проверяю еще раз, все равно показывает 42.
Если это количество лотов которые я могу купить на свои средства то грубо говоря это объем = 42 и не больше.
Я смог зайти с объемом в 67, 68 уже не пускало.
Реальный счет:
30$ показывает 42
Покупку пока не делал...
Как это понимать все таки?
Всем привет. Я понимаю что 100 раз уже везде обжевывалось но так и не пришел к просветлению, объясните пожалуйста что такое: ACCOUNT_MARGIN_FREE
Я видел такие понятия как:
Из справки: Размер свободных средств на счете в валюте депозита, доступных для открытия позиции
Из интернета: Это сколько лотов я могу купить на имеющиеся у меня средства
Но при проверке получаю такую картину:
Демо счет:
Есть у меня 50000$ printf(ACCOUNT_MARGIN_FREE) показывает 42
Делаю покупку и проверяю еще раз, все равно показывает 42.
Если это количество лотов которые я могу купить на свои средства то грубо говоря это объем = 42 и не больше.
Я смог зайти с объемом в 67, 68 уже не пускало.
Реальный счет:
30$ показывает 42
Покупку пока не делал...
Как это понимать все таки?
То что вы пытаетесь распечатать не правильно. Правильно так.