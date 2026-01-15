Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 993
А почему это запрещено?
Например я, некоторое время назад опубликовал один довольно простой индикатор, спустя некоторое время я добавил ещё несколько переменных и немного расширил вариативность его расчётов - и было бы хорошо после публикации новой версии с новым названием (название изменено потому что добавлены новые переменные) скрыть предыдущий индикатор
Публикуйте версию 2. Скрывать или сносить не имеет права. Хотите поспорить? Тогда я засеку таймер через сколько Вы нас покинете. Поэтому не спорьте, а слушайте советы.
Также раньше (когда КодоБазу модерировали вручную) мне подсказали почему лучше опубликовать версию 2 - тем более если прошло некоторое время: изменение внесённое в ru части не отобразится в остальных частях форума и это создаст пользователям большие неудобства.
Столкнулся с такой проблемой... Заказчик добавляет индикатор в советник с помощью какого-то билдера.
Если добавляется стандартный мувинг, то билдер даёт возможность задавать параметры:
Если же он добавляет мой индикатор, то разрешено менять только буфер (зачем - непонятно, поскольку буфер там всего один)...
С чем это может быть связано, и как можно разрешить этому билдеру менять параметры, но не буфер?
Индикатор в аттаче.
Язык MQL4.
P.S. Исходно в качестве внешних переменных были заданы структуры, и вместо input стояли extern. Текущий вид - это эксперименты, которые не сработали.
Когда он так сделает, удалят и Ваш и его аккаунт. Чтобы не давали глупых советов.
Это новый пункт правил от вас? Или действительно где-то правила опубликованы?
Здравствуйте, хочу выходить из программы если время от 27 минут до 32 минуты любого текущего часа. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Здравствуйте, хочу выходить из программы если время от 27 минут до 32 минуты любого текущего часа. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Ну так посчитайте. Время открытия текущей свечи плюс 33 минуты, это будет 27 минут до закрытия свечи Н1.
Есть ли возможность для input переменной типа boolean в интерфейсе Входных параметров сделать возможность по двойному нажатию вместо переключения между true/false отображать свой текст? Спасибо
к примеру в CodeBase автор, чьих авторских прав надеюсь вы не оспариваете, безвозмездно опубликовал код в соответсвии с лицензиями и делегировал права на публикацию, прозводные и смежные разработки.
в версии №2 он к сожалению допускает нечаянную ошибку/промах (деление на 0 где-то там), он по вашей логике тоже нас покидает
потому-что версия №2 равносильна пустой
Когда ошибка и она обнаружена сразу - тогда конечно нужно перезалить исправленный код.
Здравствуйте. Совсем зеленый новичек. Подскажите по основам.
1 - почему хоть я и программирую в mql4 - он мне выкатывает шаблон для mql 5 c функциями int OnInit(), void OnTick() ? Они не создают ошибок, но работают ли они. У меня начинает путаница быть.
2 - пишу советник. void OnTick() - я так понимаю заменяет функцию int start(), а int OnInit() - вместо int init().
2.1 - прописал переменные которые буду использовать в int OnInit() - он начал ругаться. Назначил тип переменной сразу по мере ее появления. Ругаться перестал. Почему?
2.2 - Элементарно открыть отложенный ордер на покупку и продажу. Почему он их не открывает. Хотя ошибок никаких не пишет?
3 - Как прикрутить счетчик к переменной - номеру ордера. (BS1, SS1) - переменные которые сразу и говорят какой это по счету ордер. Чтобы когда он продолжит сетку, поиск нужного ордера проходил все так же легко. После того, как OP_BUYSTOP - поменяет свое значение на BUY, его идентификатор не изменится? Я смогу его найти по данным в BS1?
4 - Как проще сделать проверку на открыт ли уже какой либо из отложенных ордеров, или нет, особенно если в параметрах открытия заданно возможное проскальзывание на 3 пункта. Т.е. он сканирует диапозон цен, а не одну цену и может открыться и по цене на 1-3 пункта выше/ниже указанной по дефолту....
5. Подскажите еще где учебничек или уроки по MQL4. Для повышения мастерства. Вот удивляюсь. Стратегия может быть описана в 2 строки, а открываешь советник так 100500 строк кода. Почему... И не простейший, а фиг разберешь :(
Завалил вопросами ))) Помогите пожалуйста разобраться.