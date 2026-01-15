Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 494

lil_lil:

Спасибо, то что нужно

Может вам пригодится знать, в отсутствии позиций ошибка--- ToFile EURUSD,H1: zero divide in 'ToFile.mq4' (62,39)

В тестере не изменяется текст, что, нет такой возможности?

Спасибо. Для этого кнопку и ставил. Вместо этой строчки наверное так:  или проверка в самом начале и return;

   Строка= AccountMargin()==0 ? " - ":
        DoubleToStr(AccountEquity()/AccountMargin()*100,2)+"%"; // Уровень=Средства/Залог

О каком тексте идет речь?

 
Текст кнопки не изменяется при нажатии в тестере стратегий. Что то нужно добавить?

 
Возможно, у Вас какая-то ошибка. Возможно, в тестере ограничения на работу с графическими объектами. В крайнем случае попробуйте if(isTesting) попробуйте удалять кнопку и создавать заново

 
И продолжение универсальной рекомендации

В тестере OnChartEvent() не работает.
 
всех приветствую, подскажите новичку,в советнике выбираю стоп к тейку 1к3,30 и 90 п, соответственно, но почему в тестере стратегии мт4 во вкладке результаты тейк всегда получается 1к 2.7 где то?обьем одинаковый всегда, скрин прилагаю
 
Спасибо, что напомнили...

 
своп

 

Этот тестер MT4 достал меня!!! Убыточных сделок 0, общий убыток 0, а просадка огромная!!!

