Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 494
Спасибо, то что нужно
Может вам пригодится знать, в отсутствии позиций ошибка--- ToFile EURUSD,H1: zero divide in 'ToFile.mq4' (62,39)В тестере не изменяется текст, что, нет такой возможности?
Спасибо. Для этого кнопку и ставил. Вместо этой строчки наверное так: или проверка в самом начале и return;
О каком тексте идет речь?
Текст кнопки не изменяется при нажатии в тестере стратегий. Что то нужно добавить?
Возможно, у Вас какая-то ошибка. Возможно, в тестере ограничения на работу с графическими объектами. В крайнем случае попробуйте if(isTesting) попробуйте удалять кнопку и создавать заново
И продолжение универсальной рекомендации
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер: Тэйкпрофит = отрицательная величина
STARIJ, 2018.03.21 05:43
Однажды был редкий случай - компьютер при выполнении сложения двух определенных чисел давал 0. На других числах все было в порядке. Так и пришлось заменить процессор. Иногда устранить ошибки помогает перезагрузка компьютера. Если на всех советниках - переустановка терминала. После установки сразу сделайте копию папки терминала - используйте в будущем вместо переустановки. Если один советник так - обратитесь в СервисДеск через свой профиль
Есть кнопка “Stop”, как изменить её текст на “Start”, после нажатия?
Спасибо, что напомнили...
всех приветствую, подскажите новичку,в советнике выбираю стоп к тейку 1к3,30 и 90 п, соответственно, но почему в тестере стратегии мт4 во вкладке результаты тейк всегда получается 1к 2.7 где то?обьем одинаковый всегда, скрин прилагаю
своп
Этот тестер MT4 достал меня!!! Убыточных сделок 0, общий убыток 0, а просадка огромная!!!