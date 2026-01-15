Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1848
При наступлении условия для закрытия
flag_close получает значение 1
и ClosseAll(); будет запускаться постоянно, пока flag_close не получит значение 0
а 0 flag_close получит когда все ордера закроются
и будет 0 пока не появится сигнал на закрытие
Спасибо попробую
Еще можно отправлять запросы на закрытие пока ордера не закроются. Но важно чтобы во время этого не появлялись новые ордера. Не знаю, закроет ли сервер вашего брокера ордера со второй, третьей и т.д. попыток?...
Или пока брокер не забанит. Это к слову про твоих экспертов.
Чево?! При чем здесь мои роботы? Или ты ими торговал и тебя забранили? Напиши каким роботом торговал и где тебя забранили. Будем исправлять!
Если даже и торговал, то там нет такого поведения. Это я Евгению посоветовал, как вариант (поскольку он не хочет уточнить у своего брокера, что происходит). Понимаешь, это нештатная ситуация. И решение тоже нештатное.
Кстати, твой друг тоже советует поступить подобным образом #18475
Слушай Андрей Соколов от тебя на этой ветке форума пользы == 0 но везде ты свои 5 копеек сунешь . Может не стоит раздражать народ??????
Точно!
Посмотрел индикатор...как-то не так рисует
Спасиб, Уже рисует как надо, разобрался.
Во первых ты и еще один это не "народ", не надо пытаться выражать мнение всех, все тебе этого не поручали.
А во вторых, если Mihail Matkovskij пишет делать так, как делать не надо, то уместно на это указать.
А во вторых, если Mihail Matkovskij пишет делать так, как делать не надо, то уместно на это указать.
Если ты знаешь как "делать не надо", то ты должен знать, как надо делать. Вот и подсказал бы. А пока ты действительно пишешь бесполезные сообщения. Не в обиду.И что, если он 2 - 3 раза вызовет OrderClose, с задержкой в несколько секунд, для одного тикета, то что его за это забранят? По моему, ты действительно пишешь ерунду!
Если ты знаешь как "делать не надо", то ты должен знать, как надо делать. Вот и подсказал бы. А пока ты действительно пишешь бесполезные сообщения. Не в обиду.
Предостеречь от вредительских рекомендаций это не бесполезное, даже если это твои рекомендации. " отправлять запросы на закрытие пока ордера не закроются" - твои торговые роботы в маркете по таким принципам написаны?
Предостеречь от вредительских рекомендаций это не бесполезное, даже если это твои рекомендации.
Дополнил сообщение. Прочти.