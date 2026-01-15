Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 795
Задайте цвет отображения clrNONE.
То есть можно только буфер выводить, а отдельно переменную нельзя?
Спасибо что ответили.
Так что как я понял надо создать буфер, потом заполнить
его значениями RSI и далее скормить этот буфер iMAOnArray().
Кто нибудь делал такое для советника и это будет отображаться при тестах советника в подокне?
Через iCustom обычно тесты советника подтормаживают.
Взял код из примера в справочнике https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringadd и вставил его в скрипт. Результат выполнения аналогичный в MQL4 и MQL5:
Я думал, что StringAdd() и StringConcatenate() должны выполняться быстрее чем "+". Почему это не так?
не правда, обычно наоборот, т.к. распределением памяти для индикаторных буферов занимается терминал, а не скрипт MQL , обычно эти проблемы - это проблема не оптимального расчета в индикаторе, многие новички на одном вызове индикатора - тик, рассчитывают всю длину исторических данных
ну если уже разобрались с основами MQL, читайте статьи, давно все написано
https://www.mql5.com/ru/articles/4602
Кто нибудь делал такое для советника и это будет отображаться при тестах советника в подокне?
никто не делал, прочитайте чем советник от индикатора отличается, у кого есть индикаторные буфера и у кого нет, у кого есть торговые функции у кого....
ЗЫ:подокно умеет создавать только индикатор, если Вы создадите подокно, тогда можете в это подокно добавлять графические объекты с помощью советника https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object
ЗЫЗЫ: подокно можно с помощью применения шаблона получить, была тема пару месяцев назад, но думаю у Вас задача в другом пока
Извиняюсь. Может я не правильно выразился но
насчёт подокна я имел ввиду только тестирование советника.А не его эксплуатацию.
Что касаемо визуализации на графике индикатора в процессе тестирования советника то если пользоваться
встроенными функциями индикаторами они без проблем отрисовываются на графике в процессе тестирования
советника.Вот именно это я и имел ввиду.
А если пользоваться какимто своим кодом расчёта индикатора встроенным в код советника то этот индикатор
не будет отображён в процессе тестирования советника.
Что касаемо iCustom то при её использовании в процессе тестирования советника будут отображены на графике
любые индикаторы и код индикатора при том можно скомпилировать с советником в один ex4 но мне это не нужно.
Просто я хотел узнать может как то можно обойти в этом вопросе iCustom.Но если нет то тоже не проблема.
Большое спасибо за развёрнутый ответ.
Здесь Артем выкладывал шаблон индикатора, вот часть из OnCalculate
Я его использую, но один вопрос не дает мне покоя ))
Почему для полного расчета истории используется limit=rates_total-1 , а не limit=rates_total?
Почему для полного расчета истории используется limit=rates_total-1 , а не limit=rates_total?
попробуйте проверить, будет сразу "вылет" за пределы массива - нумерация баров от нуля до ... общее кол-во -1 , обычная ситуация в программировании - нумерация начинается с 0 . Как очевидный пример объявите массив double x[5] и попробуйте записать что-нить в последний элемент x[5] = 100;
ЗЫ: отвечаю на не заданный еще вопрос.... OrderTotal() тоже нумерация с нуля до OrderTotal()-1 ;)
Вопрос возник попутно, сейчас пока не могу победить усреднение по массиву, правда делаю в пятерке, но в какую тему написать не знаю, пусть будет здесь.
Индикатор вычисляет разницу open-close и строит по ней МА. Для отладки выбрал МА=2, однако при использовании SimpleMAOnBuffer и iMAOnArray получаются необъяснимые смещения линии, iMAOnArray на последнем баре выдает нулевое значение.
в MQL5 индикаторные буффера и таймсерии "развернуты" наоборот, по умолчанию самый левый бар в МТ5 это бар №0, а в МТ4 самый правый бар это бар №0 и индикаторные буффера такую же имеют нумерацию
ЗЫ: увы, с МТ5 не хочу возиться, мне для проверки идей МТ4 хватает, в МТ5 только готовою смотрю, если что и пишу под МТ5, то никому не показываю )))