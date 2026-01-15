Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 394
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, раскрасить zigzag.
Хочу сделать так чтобы если расстояние от впадины до вершины >=100 пунктов, окрасить отрезок в зелёный цвет.
Здравствуйте!
Уже всю голову сломал. Как проверить есть или нет определённая цена в массиве double?
Я написал так для теста:
11, 22, 33, 44 -- скрипт находит без проблем (такие ордера есть в терминале). А вот если он обрабатывает цену 45, например, то всё равно выдаёт 3 (позицию цены 44 в массиве).
Всё что мне нужно, это по сути bool -- если есть цена обрабатываемого ордера в массиве, чтобы возвращало true, если нет, то false. Но такой функции в языке я пока не нашёл.
Функция возвращает индекс первого найденного элемента в первом измерении массива, но если искомое значение не найдено, то возвращает индекс ближайшего меньшего по значению из элементов, между которыми расположено искомое значение. Поэтому, для этой задачи надо ещё проверить на равенство искомого значения и найденного. Результат сравнения и будет true или fakse
А зачем из индикатора чего-то печатать? На экране же все - на то он и индикатор. Когда нужна таблица - запускаю скрипт с iCustom()
Что Вы тут написали, я ничего не понял. У нас речь шла о том, что у меня создается файл, который всегда почему-то пустой. Никак не получается массив данных сгрузить в файл.
Мне нужно, чтобы данные сохранялись в файл. Если индикатор прикреплен к графику 1 год, чтобы были все записи его показаний за год!
Как то интересно вы его вшиваете
А по ошибке попробуйте так
Спасибо! Но я так уже пробовал, и не помогло.
Всем привет.Подскажите кто в курсе,есть ли программа для объединения отчетов тестирования аналогичная reportmanager для мт5, а то reportmanager не открывает их.
Проще переписать код, и сделать мультивалютное тестирование в мт5. У вас однозначно неправильные результаты при тестировании в платформе мт4, и итоговый результат будет критически искажён, и анализировать его не имеет смысла.
Вот один из тестов по 23 символам, всё ясно и почти наглядно
а разве можно сделать мультиинструментальный советник если у меня для каждого инструмента различные параметры и стратегии?
А если у меня для каждого инструмента различные стратегии и соответственно код, разве можно сделать такой советник?
А если у меня для каждого инструмента различные стратегии и соответственно код, разве можно сделать такой советник?
Можно написать мультивалютный советник, он будет в одном файле. Можно для тестера совмещать стратегии по разным парам в одном файле, а также можно ним торговать онлайн на одном графике, но можно для онлайна и разделить, чтоб каждая стратегия торговала по символу, на который брошен эксперт. Возможности неограничены