Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1755
Приветствую. Подскажите, пожалста. Как в мт5 при инициализации или тике определить тестирование?
Пока нашел только OnTester(), которая вызывается непосредственно перед вызовом функции OnDeinit().
MQLInfoInteger (MQL_TESTER)
Как то так.
Здесь явно что-то неверно!
Почему?
Каким способ собрать со строк input/extern массив?
Почему?
Каким способ собрать со строк input/extern массив?
Этот способ знаю, но так не пойдёт - нет возможности выбрать со списка
Сейчас цвета вот так, это не удобно, и не могу найти причину, почему не могу сменить цвет, после применения параметры меняются на стандартные
Сейчас цвета вот так, это не удобно, и не могу найти причину, почему не могу сменить цвет, после применения параметры меняются на стандартные
Тогда так
Тогда так
Отлично, то что нужно!
Спасибо!
P.S. Нашёл причину, почему не сохранялись параметры, стояли точки с запятой в конце, попали при копировании с input - убрал и всё заработало. Невнимательность.