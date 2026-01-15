Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 800
В чем причина?
dll - предмет тёмный и лечению не подлежит ;-)
но подземные стуки говорят что у вас может нехватать истории (или она с "дырками") требуемой DLL. Подкачайте нужные символы.
ну раз у всех(??) работает, а у вас нет. В чём могут быть отличия ? терминалы одинаковые, брокеры тоже поди одни и те-же. История может отличаться.
ещё антивирь мог "залечить" dll :-) но это из области фантастики
антивирус отключал, историю уже докачивал....
Еще такой прикол. При установке любого терминала МТ4 в коцне вылетает окно "Что то пошло не так..." и кнопка отмена. Но это ни на что не влияет, терминал все равно установлен.
Далее, при попытке открыть терминал вылетает ошибка
И помогает при этом переименование ехе терминала, например
Что за демоны обитают в моем компьютере?
Я не могу понять почему у меня панель не удаляется при клике выше или ниже её координат
И именно выше или ниже, потому что если левее или правее то удаляется. Я проверял всё алертив и всем переменным присвоены правильные значения и по условиям вроде как всё правильно - но всё равно она не удаляется
MQL4
Я не могу понять почему у меня панель не удаляется при клике выше или ниже её координат
И именно выше или ниже, потому что если левее или правее то удаляется. Я проверял всё алертив и всем переменным присвоены правильные значения и по условиям вроде как всё правильно - но всё равно она не удаляется
MQL4
А может надо
Спасибо! как оказалось вместо && нужно было || и с учётом координат вызывающей вызывающей кнопки
При корректировки описания кода в кодбейз получилась такая ошибка, хотя ранее её не было и сам код я не менял и не корректировал, что делать?
Можно каким то несложным образом высчитать один индикатор на основе другого в mql4? В mql5 знаю можно было просто вместо цены расчета подставить хэндл другого индикатора....
Как пример: