Roman Sharanov:
В чем причина?

dll - предмет тёмный и лечению не подлежит ;-)

но подземные стуки говорят что у вас может нехватать истории (или она с "дырками") требуемой DLL. Подкачайте нужные символы.

ну раз у всех(??) работает, а у вас нет. В чём могут быть отличия ? терминалы одинаковые, брокеры тоже поди одни и те-же. История может отличаться.

ещё антивирь мог "залечить" dll :-) но это из области фантастики

 
антивирус отключал, историю уже докачивал....

 

Еще такой прикол. При установке любого терминала МТ4 в коцне вылетает окно "Что то пошло не так..." и кнопка отмена. Но это ни на что не влияет, терминал все равно установлен.

Далее, при попытке открыть терминал вылетает ошибка 


И помогает при этом переименование ехе терминала, например


Что за демоны обитают в моем компьютере?

 

Я не могу понять почему у меня панель не удаляется при клике выше или ниже её координат

if(id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{
if(ObjectGetInteger(ChartID(),id_name+" Global_B №2",OBJPROP_STATE) == true && sparam == "1")
        {
         int xd1 = (int)ObjectGetInteger(ChartID(),id_name+" Size_P №1",OBJPROP_XDISTANCE),
             yd1 = (int)ObjectGetInteger(ChartID(),id_name+" Size_P №1",OBJPROP_YDISTANCE),
             xs1 = (int)ObjectGetInteger(ChartID(),id_name+" Size_P №1",OBJPROP_XSIZE),
             ys1 = (int)ObjectGetInteger(ChartID(),id_name+" Size_P №1",OBJPROP_YSIZE);
         if(((int)lparam < xd1 || (int)lparam > (xd1+xs1)) && ((int)dparam < yd1 || (int)dparam > (yd1+ys1)))
           {
            ObjectSetInteger(ChartID(),id_name+" Global_B №2",OBJPROP_COLOR,clrBlack);
            ObjectSetInteger(ChartID(),id_name+" Global_B №2",OBJPROP_BGCOLOR,clrWhite);
            ObjectSetInteger(ChartID(),id_name+" Global_B №2",OBJPROP_STATE,false);
            SizePanel("D");
           };
        };
};

И именно выше или ниже, потому что если левее или правее то удаляется. Я проверял всё алертив и всем переменным присвоены правильные значения и по условиям вроде как всё правильно - но всё равно она не удаляется


MQL4

 
А может надо 
   if(id == CHARTEVENT_CLICK)
 
Спасибо! как оказалось вместо && нужно было || и с учётом координат вызывающей вызывающей кнопки

 

При корректировки описания кода в кодбейз получилась такая ошибка, хотя ранее её не было и сам код я не менял и не корректировал, что делать?

test on EURUSD,H1 (netting)
 not synchronized with trade server
 
Можно каким то несложным образом высчитать один индикатор на основе другого в mql4? В mql5 знаю можно было просто вместо цены расчета подставить хэндл другого индикатора....
 
Друзья, помогите внести небольшое изменение в советник. По закрытии позиции по тейк-профиту на следующем баре опять открывается позиция по направлению индикатора, а мне нужно, чтобы позиция не открывалась, а открывалась только на смене сигнала индикатора. Заранее, Спасибо!
Файлы:
Parabolic_SAR_EA.mq5  42 kb
 
Roman Sharanov:
Можно каким то несложным образом высчитать один индикатор на основе другого в mql4? В mql5 знаю можно было просто вместо цены расчета подставить хэндл другого индикатора....

Как пример:

