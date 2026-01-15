Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 799
Мусор в буферах. Сначала нужно вписать пустое значение во все рисуемые буфера (если они стрелочные), и лишь затем уже выполнять расчёт индикатора. Я код не вижу с мобильного, точнее сказать не могу.
То есть сначала делать ArrayInitialize?
Это уже есть.
ок, спасибо
Да. Изучайте пример:
Это каждому массиву нужно в явном виде нулевое значение задавать?
С этим мусором можно бороться через PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0) ?
У всех кто ставил бота все работает, у меня одного вот такое. Терминал переустанавливал, открывал от имени администратора, ничего не помогает
В чём проблема пока не знаю.
Скачал робота, с чем эта ошибка может быть связана?
Осталось только переустановить операционку, или сменить... сами знаете что.
Вы не правильно подумали. Я имел ввиду советник.
В чем причина?
Я в таких случаях не пытаюсь разбираться и не пробую исправить. Всегда выбрасываю без сожаления и забываю.