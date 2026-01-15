Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 792



Это ты сутки отнял

ЗЫ. И сам удалился...

Да я сразу увидел что пропустил. И увидел что ты меня опередил и не стал тебе мешать.

 

Дата-3*PeriodSeconds(PERIOD_D1);
Выводит десятизначные числа, а не дату
 

Выводит десятизначные числа, а не дату
Print("TimeCurrent=",TimeToString(TimeCurrent()),", TimeCurrent-three days=",TimeToString(TimeCurrent()-3*PeriodSeconds(PERIOD_D1)));


 
Как можно посмотреть исходный код/библиотек функций, которые прилагаются к MQL4? Хотелось бы посмотреть на их свойства и сделать похожие или лучше, кто что знает по этому вопросу?
 

Как можно посмотреть исходный код/библиотек функций, которые прилагаются к MQL4? Хотелось бы посмотреть на их свойства и сделать похожие или лучше, кто что знает по этому вопросу?

Изучить содержимое папки Include

 

Есть код для вывода текста из ссылки!!! 


#import "wininet.dll"
int InternetOpenW(
    string     sAgent,
    int        lAccessType,
    string     sProxyName="",
    string     sProxyBypass="",
    int     lFlags=0
);
int InternetOpenUrlW(
    int     hInternetSession,
    string     sUrl, 
    string     sHeaders="",
    int     lHeadersLength=0,
    int     lFlags=0,
    int     lContext=0 
);
int InternetReadFile(
    int     hFile,
    uchar  &   sBuffer[],
    int     lNumBytesToRead,
    int&     lNumberOfBytesRead
);
int InternetCloseHandle(
    int     hInet
);       
#import

int hSession_IEType;
int hSession_Direct;
int Internet_Open_Type_Preconfig = 0;
int Internet_Open_Type_Direct = 1;

int hSession(bool Direct)
{
    string InternetAgent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)";
    
    if (Direct) 
    { 
        if (hSession_Direct == 0)
        {
            hSession_Direct = InternetOpenW(InternetAgent, Internet_Open_Type_Direct, "0", "0", 0);
        }
        
        return(hSession_Direct); 
    }
    else 
    {
        if (hSession_IEType == 0)
        {
           hSession_IEType = InternetOpenW(InternetAgent, Internet_Open_Type_Preconfig, "0", "0", 0);
        }
        
        return(hSession_IEType); 
    }
}

string httpGET(string strUrl)
{
   int handler = hSession(false);
   int response = InternetOpenUrlW(handler, strUrl);
   if (response == 0) 
        return(false);
        
   uchar ch[100]; string toStr=""; int dwBytes, h=-1;
   while(InternetReadFile(response, ch, 100, dwBytes)) 
  {
    if (dwBytes<=0) break; toStr=toStr+CharArrayToString(ch, 0, dwBytes);
  }
  
  InternetCloseHandle(response);
  return toStr;
}

Через этот код я вывожу текст который каждый день обновляется по пару раз! А этот код принимает текст один раз и больше не обновляет его! обновление происходит только когда перезагружаешь терминал!!! Как нить можно в код добавить обновление отображаемой строки?

 


Есть код для вывода текста из ссылки!!! 


Через этот код я вывожу текст который каждый день обновляется по пару раз! А этот код принимает текст один раз и больше не обновляет его! обновление происходит только когда перезагружаешь терминал!!! Как нить можно в код добавить обновление отображаемой строки?

Вызывайте этот код тогда когда нужно обновить текст.

 


Вызывайте этот код тогда когда нужно обновить текст.

Не получается! Даже если с графика сову скидываешь и ставишь заново, то остается старый текст, а не обновленный.....помогает только перезагрузка терминала(((
 

Не получается! Даже если с графика сову скидываешь и ставишь заново, то остается старый текст, а не обновленный.....помогает только перезагрузка терминала(((

вы в каком месте эксперта/индикатора сей код вызываете ?

и там где "return false" - добавте Print

 


вы в каком месте эксперта/индикатора сей код вызываете ?

и там где "return false" - добавте Print

В  onitit и в ontick добавлял! Изменений нет
