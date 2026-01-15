Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 792
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это ты сутки отнял
ЗЫ. И сам удалился...
Да я сразу увидел что пропустил. И увидел что ты меня опередил и не стал тебе мешать.
Дата-3*PeriodSeconds(PERIOD_D1);
Выводит десятизначные числа, а не дату
Как можно посмотреть исходный код/библиотек функций, которые прилагаются к MQL4? Хотелось бы посмотреть на их свойства и сделать похожие или лучше, кто что знает по этому вопросу?
Изучить содержимое папки Include
Есть код для вывода текста из ссылки!!!
Через этот код я вывожу текст который каждый день обновляется по пару раз! А этот код принимает текст один раз и больше не обновляет его! обновление происходит только когда перезагружаешь терминал!!! Как нить можно в код добавить обновление отображаемой строки?
Есть код для вывода текста из ссылки!!!
Через этот код я вывожу текст который каждый день обновляется по пару раз! А этот код принимает текст один раз и больше не обновляет его! обновление происходит только когда перезагружаешь терминал!!! Как нить можно в код добавить обновление отображаемой строки?
Вызывайте этот код тогда когда нужно обновить текст.
Вызывайте этот код тогда когда нужно обновить текст.
Не получается! Даже если с графика сову скидываешь и ставишь заново, то остается старый текст, а не обновленный.....помогает только перезагрузка терминала(((
вы в каком месте эксперта/индикатора сей код вызываете ?
и там где "return false" - добавте Print
вы в каком месте эксперта/индикатора сей код вызываете ?
и там где "return false" - добавте Print