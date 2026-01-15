Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 798
ничего, пустые
Тут спросите.
Если это поможет, должен стрелки рисовать, на евро, на евроиене, австралийце рисует, на других нет
Просто предположение.
В настройках есть такая величина:
и далее в OnInit():
Вижу, что для расчёта используются данные дневных баров:
Вы уверены, что на символах, где нет отрисовки, баров достаточно? Поставьте значение в переменной so_slowma поменьше - 100 хотя бы. Если будет отрисовка, значит у вас не хватает исторических данных.
Это лишь моё предположение, которое сразу пришло на ум при первом взгляде на код. И может быть ошибочным. Но проверить нужно в первую очередь.
Как заставить прямоугольник https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants/enum_object/obj_rectangle рисоваться поверх другого прямоугольника без смешивания их цветов?
Вот, например, более поздняя горизонтальная линия рисуется поверх более ранней горизонтальной линии без смешивания их цветов, но я не вижу, чем вызвано отличие от прямоугольников.
Спасибо.
То есть из за того что я там где-то в коде один раз беру данные с дневки индикатор не будет рисовать первые 233 дня?
Нет, не так. Это значение указывает с номера какого бара индикатор начнёт отрисовку на графике. Но это количество баров используется и для расчёта скользящей средней. И, если баров на графике меньше, то МА рассчитана не будет. Для избежания такой ситуации в коде в строке 73 прописан возврат из OnCalculate() в случае недостатка баров для просчёта:
Ну и насчёт дневных данных - их тоже может не оказаться, но это уже скорее как "продолжение истории"...
Ну вот фунт например, и на дневке, и на м15 больше 1000 баров, но не рисует...
У вас же есть исходник. Распечатайте в журнал значения всех переменных, да гляньте что они получают.
А это откуда вылезает?
