Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 759
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А зачем это вообще нужно, в плане промежуточные точки между барами - чисто для эстетики?
промежуточные не нужны. только точки по барам.
Я бы создал буфер (для верха и низа канала) на каждый бар, в который помещал бы экстремумы от всех окружностей на баре, окно там для проверки, судя по рисунку максимум 10 баров, потом уже строил бы этот индикатор, понятно, что последние бары могут перерисовываться.
а как эти экстремумы от всех окружностей на баре определять?
промежуточные не нужны. только точки по барам.
а как эти экстремумы от всех окружностей на баре определять?
Нужно круги перевести в пиксели, видимо... а дальше уже дело техники.
Можно конечно извратиться, и перебирать все объекты на баре в поисках максимальной\минимальной точки, почему бы и нет.
А теперь мне надо по верхней грани эллипсов и по нижней провести 2 красных линии (как я это изобразил на рисунке).
Кто-то знает как это можно сделать?
Изучайте CCanvas
Нужно круги перевести в пиксели
это возможно?
Можно конечно извратиться, и перебирать все объекты на баре в поисках максимальной\минимальной точки, почему бы и нет.
а можно перебрать все объекты, которые попадают на этот бар?
тут такое дело, что круги соседних баров могут заходить на этот бар, и они могут формировать максимумы/минимумы.
наверное придется, как тут рекомендовали, строить круги из маленьких линий. тогда будут все точки.
Изучайте CCanvas
это возможно?
а можно перебрать все объекты, которые попадают на этот бар?
тут такое дело, что круги соседних баров могут заходить на этот бар, и они могут формировать максимумы/минимумы.
наверное придется, как тут рекомендовали, строить круги из маленьких линий. тогда будут все точки.
Перевести в пиксели возможно, не вижу препятствий, правда сам этого не делал.
Я вот подумал, у Вас же ширина всегда кратна времени баров соседних, тогда первоначально предложенный мной вариант должен работать. Подумайте о его реализации, может я что-то не понимаю, но вроде все данные есть, ведь круги Вы сами строите. Возможно надо будет считать через пропорцию, представив время, как долю радиуса.
В классе CTrade есть два метода PositionOpen и Buy, которые друг друга дублируют, но ни в одном из них нет настройки проскальзывания.
Для чего так сделано? Насколько я понимаю этот параметр можно использовать только через OrderSend, или есть более простой вариант?
В классе CTrade есть два метода PositionOpen и Buy, которые друг друга дублируют, но ни в одном из них нет настройки проскальзывания.
Для чего так сделано? Насколько я понимаю этот параметр можно использовать только через OrderSend, или есть более простой вариант?
В классе CTrade есть два метода PositionOpen и Buy, которые друг друга дублируют, но ни в одном из них нет настройки проскальзывания.
Для чего так сделано? Насколько я понимаю этот параметр можно использовать только через OrderSend, или есть более простой вариант?
Получается, что перед отправкой торгового запроса, устанавливаете в экземпляре класса нужное проскальзывание. Или сразу при инициализации эксперта - если не собираетесь менять величину допустимого проскальзывания от раза к разу. Если же хотите сменить его перед отправкой запроса, или после получения ошибки, то устанавливаете новое проскальзывание этим методом класса.
Для чего так сделано ... Ну тут можно гадать по-всякому. Например - вы объявляете множество экземпляров CTrade - для каждого символа свой экземпляр. Естественно, может так статься, что для каждого символа нужно будет устанавливать свой размер допустимого проскальзывания - вот после создания экземпляра, вы и установите нужный размер проскальзывания каждому символу свой. Этого в большинстве случаев будет достаточно.