..... все ордера закроются одновременно (с этим сбоев еще ни разу не было).
Как говорится, предупреждён - вооружен. Я не хотел поучать, написал исключительно с лучшими намерениями.
Если хотите идею, то вот "секретная" техника: вместо ТП/СЛ выставьте отложку с таким расчётом, чтобы при её срабатывании сетка стала полностью локированной. А потом с помощью CloseBy() закрывайте в любое время (можно добавить проверку, что спред не больше чем ... ).
Набрать в адресной строке mql4.com. Что получится?
Ну я ж уже покаялся, зачем меня дожимать-то? :)
Отвечу одновременно вам и Igor Zakharov.
На мой взгляд программно закрывать более рисково - в момент, когда можно закрыться по б/у, может отсутствовать интернет, связь, свет. При заранее выставленных ТП и СЛ выше перечисленные причины не существенны.
"Есть риск, что один закроется, а ругой останется в рынке" - если выставить ТП и СЛ по одной цене - да. Если СЛ выставить с учетом спреда - на покупку ТП+спред, на продажу ТП-спред (из-за разницы в закрытии по Bid/Ask), то все ордера закроются одновременно (с этим сбоев еще ни разу не было).
Ох Юрий... как вы заблуждаетесь. Не забывайте что спред в подавляющем большинстве плавающий и для закрытия Sell по стопу достаточно подвинуть Ask не трогая Bid или для закрытия Buy подвинуть Bid не трогая Ask оправдание заготовлено заблаговременно, "Такая была рыночная ситуация на данный момент"...
Но в чём-то логика присутствует. К сожалению у многих и в первую очередь у раскрученных ДЦ это точно случится. Подобную ситуацию я наблюдал собственными глазами на реале того самого раскрученного. Плюнул на депозит и смотрел как завороженный на график.
Спасибо за предупреждения, и сам понимаю, что возможно все. И на счет плавающего спреда , согласен, есть сомнения. Но... в момент наибольшего расширения спреда, ночью, советник не работает, днем не знаю, пока только на тестере, до реала еще нужно "по-выберать хвосты", но надеюсь не большие дневные колебания не помешают.
Все нормально, не вижу в этом поучения. вы высказываете, делитесь своим опытом, только спасибо.
"сетка стала полностью локированной" - это не сетка ордеров, в прямом ее понимании. Выставляя сетку, пытаются навязать (или угадать) рынку свои правила, на которые он плевал. Я же пытаюсь играть по правилам рынка - есть сигнал, открываемся, или локируемся, нет - просто ждем. (Не умничаю, просто высказываю свои мысли).
"был добавлен элемент безопасности, который после СЛ/ТП проверял не осталось ли чего в рынке." - у меня тоже предусмотрено что-то подобное.
Я не программист, любитель, пишу советники только для себя.
еще раз всем большое спасибо за советы, весьма признателен.
Есть ли для mql более продвинутая среда разработки чем metaeditor? Может можно как-то подключить другую среду разработки (не блокнот)? Единственное, сейчас, чего мне не хватает в metaeditor - сворачивание строк в коде
Да навалом. NPP к примеру или VS
как сделать точечный график по клозам?
а потом на каждую точку наложить круг определенного радиуса?
пробовал эллипс.
но какие-то кривые эти эллипсы.
там нужно еще соотношение между временной и ценовой шкалами задавать.
А если увеличиваешь размер графика по вертикали - эллипс искажается.
Как сделать, чтобы, при изменении масштаба графика эллипс оставался кругом?
скрипт для м1:
как сделать точечный график по клозам?
а потом на каждую точку наложить круг определенного радиуса?
Поставить круг бОльшего размера, а поверх него круг меньшего...
Поставить круг бОльшего размера, а поверх него круг меньшего...