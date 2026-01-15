Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 758
это что-то не работает:
скрипт:
а есть объект круг? или только эллипс?
Например код 108, 161, 162, 163 тута.
и привязка там только по низу объекта или по верху.
но их же нельзя увеличить.
Изучайте CCanvas
или формулы...
объекты можно рисовать отрезками линий
вот например одно и тоже при масштабировании
Кто сказал что нельзя?
Если это будут графические объекты, то увеличить можно размером шрифта, а если индикаторные буферы, то толщиной.
Это сделано руками и недостаточно старательно. Программно можно сделать поточней.
короче, сделал индюк на эллипсах.
но накладываются эти эллипсы друг на друга как-то так некрасиво...
можно избежать этого эффекта накладывания, чтобы все эти объекты сливались в одно?
для м1:
А теперь мне надо по верхней грани эллипсов и по нижней провести 2 красных линии (как я это изобразил на рисунке).
Кто-то знает как это можно сделать?
А зачем это вообще нужно, в плане промежуточные точки между барами - чисто для эстетики?
Я бы создал буфер (для верха и низа канала) на каждый бар, в который помещал бы экстремумы от всех окружностей на баре, окно там для проверки, судя по рисунку максимум 10 баров, потом уже строил бы этот индикатор, понятно, что последние бары могут перерисовываться.