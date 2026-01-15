Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 764

Artyom Trishkin:

А стилизатором обработать? Ctrl+, (запятая в анг.раскладке)

Я не придираюсь. Просто это же вам нужна помощь, значит - вам и дать информацию в удобном виде, а не свалкой.

Вы не поверите, до Вашего замечания не знал про автоматическую стилизацию. Благодарю. Теперь все в порядке с сообщением?

 

Здравствуйте

Почему если сохраняешь новый профиль в терминале, он не отражается в  profiles в Program Files(86) и наоборот?

 
Janer:

Здравствуйте

Почему если сохраняешь новый профиль в терминале, он не отражается в  profiles в Program Files(86) и наоборот?

Попробуйте "сохранить как" и посмотрите путь...

 
Alexey Viktorov:

Попробуйте "сохранить как" и посмотрите путь...

Если в терминале делать новый профиль , то там только и есть «Сохранить как»

Перехожу в profiles в Program Files(86), там этого профиля нет

И если из архива допустим или из другого терминала перенести профиль в  profiles в Program Files(86), то его нет в профилях в терминале

А что значит посмотреть путь?

 
Janer:

Если в терминале делать новый профиль , то там только и есть «Сохранить как»

Перехожу в profiles в Program Files(86), там этого профиля нет

И если из архива допустим или из другого терминала перенести профиль в  profiles в Program Files(86), то его нет в профилях в терминале

А что значит посмотреть путь?

В терминале: Файл --> Открыть каталог данных. Там в папке Profiles должно быть всё.

 
Artyom Trishkin:

В терминале: Файл --> Открыть каталог данных. Там в папке Profiles должно быть всё.

Да там есть, но что толку  Смысл в том, что при переустановке системы windows  все профили

нужно делать заново и все равно этих профилей нет в  profiles в Program Files и поэтому архив уже не сделаешь для следующей переустановке  

Думала что так только в Wind10 но и в новом W7 тоже Неудобно

 

Написал индикатор, запустил - не работает

Начал проверять код - вроде всё нормально

Начал алертить всё по очереди и не пойму почему такая ошибка


Вот код

float j = Low[2] - Low[1]; Alert("float j = "+j);
double k = Low[2] - Low[1]; Alert("double k = "+k);


А вот выводимые значения


Но при этом не на всех свечах значение типа double неверное, и что я ещё проверил это только при вычитании, если между первым и вторым Low[] поставить плюс то всё работает нормально


MQL5

 
Alexandr Sokolov:

Написал индикатор, запустил - не работает

Начал проверять код - вроде всё нормально

Начал алертить всё по очереди и не пойму почему такая ошибка


Вот код


А вот выводимые значения


Но при этом не на всех свечах значение типа double неверное, и что я ещё проверил это только при вычитании, если между первым и вторым Low[] поставить плюс то всё работает нормально


MQL5

А почему вы считаете, что double-значение не верное?
 
Artyom Trishkin:
А почему вы считаете, что double-значение не верное?

потому что возврат должен быть дробным, ведь для вычислений это важно


double ведь для дробных, и как может при вычитании одного значения из другого, при условии что оба меньше 1, получиться значение выше 1?

 
Alexandr Sokolov:

Написал индикатор, запустил - не работает

Начал проверять код - вроде всё нормально

Начал алертить всё по очереди и не пойму почему такая ошибка

Оба значения верные.

В double варианте из-за низкого значения (пятый знак после запятой) дефолтное представлене идет в научной форме с e-005.

Если хотите форматированного вывода, то используйте DoubleToString.
