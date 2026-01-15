Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 764
А стилизатором обработать? Ctrl+, (запятая в анг.раскладке)
Я не придираюсь. Просто это же вам нужна помощь, значит - вам и дать информацию в удобном виде, а не свалкой.
Вы не поверите, до Вашего замечания не знал про автоматическую стилизацию. Благодарю. Теперь все в порядке с сообщением?
Здравствуйте
Почему если сохраняешь новый профиль в терминале, он не отражается в profiles в Program Files(86) и наоборот?
Попробуйте "сохранить как" и посмотрите путь...
Если в терминале делать новый профиль , то там только и есть «Сохранить как»
Перехожу в profiles в Program Files(86), там этого профиля нет
И если из архива допустим или из другого терминала перенести профиль в profiles в Program Files(86), то его нет в профилях в терминале
А что значит посмотреть путь?
В терминале: Файл --> Открыть каталог данных. Там в папке Profiles должно быть всё.
Да там есть, но что толку Смысл в том, что при переустановке системы windows все профили
нужно делать заново и все равно этих профилей нет в profiles в Program Files и поэтому архив уже не сделаешь для следующей переустановке
Думала что так только в Wind10 но и в новом W7 тоже Неудобно
Написал индикатор, запустил - не работает
Начал проверять код - вроде всё нормально
Начал алертить всё по очереди и не пойму почему такая ошибка
Вот код
А вот выводимые значения
Но при этом не на всех свечах значение типа double неверное, и что я ещё проверил это только при вычитании, если между первым и вторым Low[] поставить плюс то всё работает нормально
MQL5
А почему вы считаете, что double-значение не верное?
потому что возврат должен быть дробным, ведь для вычислений это важно
double ведь для дробных, и как может при вычитании одного значения из другого, при условии что оба меньше 1, получиться значение выше 1?
Написал индикатор, запустил - не работает
Начал проверять код - вроде всё нормально
Начал алертить всё по очереди и не пойму почему такая ошибка
Оба значения верные.
В double варианте из-за низкого значения (пятый знак после запятой) дефолтное представлене идет в научной форме с e-005.Если хотите форматированного вывода, то используйте DoubleToString.